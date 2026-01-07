Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |EL IMPUTADO ADEMÁS DE SER EMPLEADO DE LA LEGISLATURA, JUGABA EN MERIDIANO V

Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo

7 de Enero de 2026 | 02:43
Edición impresa

El Club Meridiano V° de La Plata resolvió desvincular de manera inmediata a Nicolás Rodríguez, empleado del Senado bonaerense que se encuentra detenido y procesado en una causa judicial por abuso sexual, luego de que su nombre quedara involucrado en un expediente de alto impacto institucional que investiga hechos presuntamente ocurridos en el ámbito de la Legislatura provincial.

La decisión fue adoptada por la Comisión Directiva de la institución y comunicada oficialmente a través de un comunicado difundido en las últimas horas, en el que el club fijó una postura pública frente a la gravedad de la situación judicial que atraviesa quien hasta ahora integraba su plantel.

Según pudo saber EL DIA, Rodríguez no solo era jugador del Promocional de Mayores, sino que además tenía una extensa trayectoria dentro del club, donde se formó desde categorías juveniles y llegó a desempeñarse en Primera División de la Primera B, un dato que le dio aún mayor repercusión interna a la medida adoptada.

“El Club Meridiano V° repudia enérgicamente todo hecho de violencia y reafirma su compromiso con los valores de respeto y convivencia”, señala el texto oficial difundido por la institución. En ese mismo comunicado, se informó que “se ha resuelto la desvinculación de Rodríguez de todas las actividades del Club”, aclarando que la decisión se toma en el marco de los hechos de público conocimiento y quedando supeditada a lo que determine la Justicia.

La determinación del club se conoce en paralelo al avance de la investigación penal que tiene como imputados a Rodríguez y a Daniela Silva Muñoz, ambos empleados del Senado provincial. La causa es instruida por la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2 de La Plata, y se tramita ante el Juzgado de Garantías N° 4, donde ya se dispusieron detenciones, allanamientos y secuestro de material probatorio.

Según fuentes judiciales, el expediente investiga abusos sexuales reiterados, algunos de ellos agravados por acceso carnal, cometidos en un contexto de vínculos de poder, manipulación psicológica y captación de víctimas dentro de un ámbito institucional sensible. Los hechos denunciados se remontan a varios años atrás y continúan siendo objeto de análisis.

