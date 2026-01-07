Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo

Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata
Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata
Frente a la estación: anuncian cortes y desvíos de tránsito en uno de los pasos a nivel claves de La Plata
En fotos | El candombe de La Plata inauguró su 2026 con la llamada colectiva de San Baltasar en Tolosa
El escándalo del Senado: un club de La Plata echó a uno de los detenidos acusado de abuso
No hay "Noche del León": Estudiantes confirmó la noticia tras la apretada agenda deportiva
"No se sabe": Christian Petersen recibió el alta, rompió el silencio y alimentó las especulaciones
Lluvia en La Plata: a qué hora se esperan las precipitaciones
La Plata y otra jornada de penuria para los vecinos que padecieron cortes de luz y agua
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $4.000.000: cuándo sale la tarjeta
Monotributo 2026: fecha límite para la recategorización y cómo hacer el trámite
VIDEO.- Duro relato: fotógrafa de La Plata se fue a la Costa con su familia y le desvalijaron la casa
Elba Marcovecchio denunció a Luzu TV y Diego Leuco por “difusión de imágenes” junto a Jorge Lanata
El Gobierno respalda a Trump en su plan en Venezuela y desestima el llamado a elecciones
“Tengo 24 cm de razones”: el fuerte descargo de Wanda Nara con guiño a Martín Migueles
Bolsonaro sufrió una convulsión y un traumatismo craneal en la cárcel de Brasilia
Ian Lucas habló tras los rumores con Evangelina Anderson: “Lo que ven es lo que soy”
¿Se cobra entrada para ingresar a la República de los Niños de La Plata?
Apareció "Negro", el perro del Cuartel de Bomberos La Plata que era buscado hace dos días
Moria Casán apuró a Cinthia Fernández por los rumores de embarazo y así reaccionó la modelo: "Discúlpenme"
Fátima Florez vs Flor Peña por la boletería en Mar del Plata: “No necesitamos comprar nada”
Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
Gimnasia vs Camioneros por Copa Argentina: confirmaron la fecha
Messi, íntimo en Miami: “A veces tengo que soy más raro que la...”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Club Meridiano V° de La Plata resolvió desvincular de manera inmediata a Nicolás Rodríguez, empleado del Senado bonaerense que se encuentra detenido y procesado en una causa judicial por abuso sexual, luego de que su nombre quedara involucrado en un expediente de alto impacto institucional que investiga hechos presuntamente ocurridos en el ámbito de la Legislatura provincial.
La decisión fue adoptada por la Comisión Directiva de la institución y comunicada oficialmente a través de un comunicado difundido en las últimas horas, en el que el club fijó una postura pública frente a la gravedad de la situación judicial que atraviesa quien hasta ahora integraba su plantel.
Según pudo saber EL DIA, Rodríguez no solo era jugador del Promocional de Mayores, sino que además tenía una extensa trayectoria dentro del club, donde se formó desde categorías juveniles y llegó a desempeñarse en Primera División de la Primera B, un dato que le dio aún mayor repercusión interna a la medida adoptada.
“El Club Meridiano V° repudia enérgicamente todo hecho de violencia y reafirma su compromiso con los valores de respeto y convivencia”, señala el texto oficial difundido por la institución. En ese mismo comunicado, se informó que “se ha resuelto la desvinculación de Rodríguez de todas las actividades del Club”, aclarando que la decisión se toma en el marco de los hechos de público conocimiento y quedando supeditada a lo que determine la Justicia.
La determinación del club se conoce en paralelo al avance de la investigación penal que tiene como imputados a Rodríguez y a Daniela Silva Muñoz, ambos empleados del Senado provincial. La causa es instruida por la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2 de La Plata, y se tramita ante el Juzgado de Garantías N° 4, donde ya se dispusieron detenciones, allanamientos y secuestro de material probatorio.
Según fuentes judiciales, el expediente investiga abusos sexuales reiterados, algunos de ellos agravados por acceso carnal, cometidos en un contexto de vínculos de poder, manipulación psicológica y captación de víctimas dentro de un ámbito institucional sensible. Los hechos denunciados se remontan a varios años atrás y continúan siendo objeto de análisis.
LE PUEDE INTERESAR
Otro robo protagonizado por menores en Tolosa
LE PUEDE INTERESAR
Le gatillaron con una escopeta a bordo de un taxi
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí