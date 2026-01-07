Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |LOGRÓ EVITAR QUE LE SACARAN EL CELULAR

Wiñazki sufrió un asalto y negoció con los ladrones

Sucedió en una vivienda que tiene en refacción en Hurlingham. Se presume que se trató de un ataque al voleo. Quedó con miedo

Wiñazki sufrió un asalto y negoció con los ladrones

Otra vez el periodista Nicolás Wiñazki sufrió la inseguridad / Web

7 de Enero de 2026 | 02:45
Edición impresa

El periodista Nicolás Wiñazki fue víctima de otro violento asalto en el partido bonaerense de Hurlingham. El hecho ocurrió en el barrio Parque Johnston, cuando el comunicador de Clarín y América 24 se encontraba en una vivienda en refacción esperando la llegada de unos pintores y fue abordado por dos delincuentes.

Según trascendió, los investigadores trabajan bajo la hipótesis de que se trató de un robo “al voleo”, ya que la propiedad no es la residencia habitual del periodista, sino una casa en obra.

El asalto fue rápido y los delincuentes lograron sustraer dinero en efectivo que Wiñazki tenía en su poder, además de otros objetos de valor.

Al parecer, los ladrones escaparon en un auto oscuro. La Policía intenta establecer si se trata de un vehículo que había sido reportado como robado días atrás en el partido de Morón.

La causa quedó a cargo del fiscal Nicolás Filippini, de la UFI N° 8 de Morón. Junto a personal de la DDI y de la comisaría local, se encuentra analizando las cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir el recorrido de los asaltantes.

Wiñazki confirmó el asalto y dio algunos detalles de cómo ocurrió todo.

Según contó, los delincuentes ingresaron a la vivienda, lo amenazaron con armas y le exigieron la entrega de dinero.

El periodista les explicó que la casa estaba en proceso de pintura y no tenía objetos de gran valor, intentando disuadirlos para que no lo agredieran.

“Quiero creer que fue al voleo”, afirmó la víctima.

En ese sentido, reveló que los ladrones “estaban muy nerviosos” y trató de calmarlos. Además, contó que mientras le exigían dinero y le preguntaban a qué se dedicaba, el conductor del canal A24 les pidió que no le sacaran el celular. “Les dije que no se llevaran el teléfono porque es mi elemento de trabajo. Al final accedieron”, añadió la víctima, quien revelo que quedó con algo de miedo.

En el medio de su “negociación” con los delincuentes, Wiñazki les dijo que podían llevarse el auto y hasta les advirtió que actuaran con velocidad para no encontrarse de frente con los pintores que estaban por llegar. Su objetivo era que abandonaran la propiedad cuanto antes. “Ahora vienen los pintores, mirá que son bravos”, les advirtió.

