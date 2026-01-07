Wiñazki sufrió un asalto y negoció con los ladrones

Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación
Lluvia de denuncias: escala una presunta estafa en la Ciudad
La Libertad Avanza acelera con la Boleta Única en la Provincia
Crece el pozo del Cartonazo y ahora se jugará por $4.000.000
Argentina ratificó en la OEA su apoyo al operativo de EE UU en Venezuela
Con la nueva reforma laboral, la Provincia pierde $238 mil millones
Un intendente se desmarca y sale a apoyar la intervención en Venezuela
En Provincia el déficit financiero sumó $1,4 billones en un trimestre
Con el impulso del Transporte, diciembre tuvo 2,5% de inflación
Con grandes premios, Bon Odori llega este fin de semana a la Ciudad
Las ventas minoristas de Reyes Magos crecieron 0,5% anual según CAME
Cumple cinco años la asociación civil platense Argentina Reanima
Se adelanta la posibilidad de lluvias y puede haber fuertes ráfagas de viento
El horror en La Loma: mintió ante la Justicia y piden agravar su pena
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Sucedió en una vivienda que tiene en refacción en Hurlingham. Se presume que se trató de un ataque al voleo. Quedó con miedo
El periodista Nicolás Wiñazki fue víctima de otro violento asalto en el partido bonaerense de Hurlingham. El hecho ocurrió en el barrio Parque Johnston, cuando el comunicador de Clarín y América 24 se encontraba en una vivienda en refacción esperando la llegada de unos pintores y fue abordado por dos delincuentes.
Según trascendió, los investigadores trabajan bajo la hipótesis de que se trató de un robo “al voleo”, ya que la propiedad no es la residencia habitual del periodista, sino una casa en obra.
El asalto fue rápido y los delincuentes lograron sustraer dinero en efectivo que Wiñazki tenía en su poder, además de otros objetos de valor.
Al parecer, los ladrones escaparon en un auto oscuro. La Policía intenta establecer si se trata de un vehículo que había sido reportado como robado días atrás en el partido de Morón.
La causa quedó a cargo del fiscal Nicolás Filippini, de la UFI N° 8 de Morón. Junto a personal de la DDI y de la comisaría local, se encuentra analizando las cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir el recorrido de los asaltantes.
Wiñazki confirmó el asalto y dio algunos detalles de cómo ocurrió todo.
LE PUEDE INTERESAR
El horror en La Loma: mintió ante la Justicia y piden agravar su pena
LE PUEDE INTERESAR
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
Según contó, los delincuentes ingresaron a la vivienda, lo amenazaron con armas y le exigieron la entrega de dinero.
El periodista les explicó que la casa estaba en proceso de pintura y no tenía objetos de gran valor, intentando disuadirlos para que no lo agredieran.
“Quiero creer que fue al voleo”, afirmó la víctima.
En ese sentido, reveló que los ladrones “estaban muy nerviosos” y trató de calmarlos. Además, contó que mientras le exigían dinero y le preguntaban a qué se dedicaba, el conductor del canal A24 les pidió que no le sacaran el celular. “Les dije que no se llevaran el teléfono porque es mi elemento de trabajo. Al final accedieron”, añadió la víctima, quien revelo que quedó con algo de miedo.
En el medio de su “negociación” con los delincuentes, Wiñazki les dijo que podían llevarse el auto y hasta les advirtió que actuaran con velocidad para no encontrarse de frente con los pintores que estaban por llegar. Su objetivo era que abandonaran la propiedad cuanto antes. “Ahora vienen los pintores, mirá que son bravos”, les advirtió.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí