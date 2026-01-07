Con grandes premios, Bon Odori llega este fin de semana a la Ciudad

Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata
Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata
Frente a la estación: anuncian cortes y desvíos de tránsito en uno de los pasos a nivel claves de La Plata
En fotos | El candombe de La Plata inauguró su 2026 con la llamada colectiva de San Baltasar en Tolosa
El escándalo del Senado: un club de La Plata echó a uno de los detenidos acusado de abuso
No hay "Noche del León": Estudiantes confirmó la noticia tras la apretada agenda deportiva
"No se sabe": Christian Petersen recibió el alta, rompió el silencio y alimentó las especulaciones
Lluvia en La Plata: a qué hora se esperan las precipitaciones
La Plata y otra jornada de penuria para los vecinos que padecieron cortes de luz y agua
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $4.000.000: cuándo sale la tarjeta
Monotributo 2026: fecha límite para la recategorización y cómo hacer el trámite
VIDEO.- Duro relato: fotógrafa de La Plata se fue a la Costa con su familia y le desvalijaron la casa
Elba Marcovecchio denunció a Luzu TV y Diego Leuco por “difusión de imágenes” junto a Jorge Lanata
El Gobierno respalda a Trump en su plan en Venezuela y desestima el llamado a elecciones
“Tengo 24 cm de razones”: el fuerte descargo de Wanda Nara con guiño a Martín Migueles
Bolsonaro sufrió una convulsión y un traumatismo craneal en la cárcel de Brasilia
Ian Lucas habló tras los rumores con Evangelina Anderson: “Lo que ven es lo que soy”
¿Se cobra entrada para ingresar a la República de los Niños de La Plata?
Apareció "Negro", el perro del Cuartel de Bomberos La Plata que era buscado hace dos días
Moria Casán apuró a Cinthia Fernández por los rumores de embarazo y así reaccionó la modelo: "Discúlpenme"
Fátima Florez vs Flor Peña por la boletería en Mar del Plata: “No necesitamos comprar nada”
Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
Gimnasia vs Camioneros por Copa Argentina: confirmaron la fecha
Messi, íntimo en Miami: “A veces tengo que soy más raro que la...”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La XXV edición del Bon Odori llegará a La Plata este fin de semana y promete volver a convertir a la Ciudad en un punto de encuentro con la cultura japonesa. El tradicional festival de verano se realizará este sábado 10 de enero, en el predio de Colonia Urquiza, e incluirá bailes, música, gastronomía típica y sorteos.
Desde la organización destacaron que se trata de “un encuentro único con la comunidad japonesa”, que ya se consolidó como un clásico del verano platense. La cita será en 186 y 482, donde además de los espectáculos culturales, los asistentes participarán del sorteo de un viaje a Japón y un Smart TV.
La entrada anticipada cuesta $18.000, mientras que menores de 10 años, mayores de 70 y personas con certificado de discapacidad ingresan de manera gratuita. Con la compra del ticket además de participar por los premios se colabora con la Escuela Japonesa de La Plata.
El evento comenzará a las 17 con la apertura de puertas y se extenderá hasta las 0.30. Según marca el cronograma, durante esas horas los asistentes podrán disfrutar de la feria, de shows musicales, demostraciones de danza y judo. Además de la presentación de la banda sinfónica de Prefectura Naval.
El Bon Odori se celebra en La Plata desde 1999 y rinde homenaje a los antepasados a través de la danza y la música. La festividad, de origen budista, tiene sus raíces en la llegada de las primeras familias japonesas a Colonia Urquiza a mediados del siglo XX.
Organizado por padres de la Escuela Japonesa de La Plata y distintas colonias japonesas de la región, el festival ofrece puestos de comida típica, juegos tradicionales, indumentaria y souvenirs, en una celebración que combina cultura, historia y encuentro comunitario.
LE PUEDE INTERESAR
Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación
LE PUEDE INTERESAR
Reclamos sin pausa por falta de agua y luz
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí