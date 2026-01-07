Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Será el sábado en Colonia Urquiza

Con grandes premios, Bon Odori llega este fin de semana a la Ciudad

Con grandes premios, Bon Odori llega este fin de semana a la Ciudad

La comunidad japonesa tendrá su fiesta este sábado / el dia

7 de Enero de 2026 | 02:25
Edición impresa

La XXV edición del Bon Odori llegará a La Plata este fin de semana y promete volver a convertir a la Ciudad en un punto de encuentro con la cultura japonesa. El tradicional festival de verano se realizará este sábado 10 de enero, en el predio de Colonia Urquiza, e incluirá bailes, música, gastronomía típica y sorteos.

Desde la organización destacaron que se trata de “un encuentro único con la comunidad japonesa”, que ya se consolidó como un clásico del verano platense. La cita será en 186 y 482, donde además de los espectáculos culturales, los asistentes participarán del sorteo de un viaje a Japón y un Smart TV.

La entrada anticipada cuesta $18.000, mientras que menores de 10 años, mayores de 70 y personas con certificado de discapacidad ingresan de manera gratuita. Con la compra del ticket además de participar por los premios se colabora con la Escuela Japonesa de La Plata.

El evento comenzará a las 17 con la apertura de puertas y se extenderá hasta las 0.30. Según marca el cronograma, durante esas horas los asistentes podrán disfrutar de la feria, de shows musicales, demostraciones de danza y judo. Además de la presentación de la banda sinfónica de Prefectura Naval.

Una tradición con historia en la Ciudad

El Bon Odori se celebra en La Plata desde 1999 y rinde homenaje a los antepasados a través de la danza y la música. La festividad, de origen budista, tiene sus raíces en la llegada de las primeras familias japonesas a Colonia Urquiza a mediados del siglo XX.

Organizado por padres de la Escuela Japonesa de La Plata y distintas colonias japonesas de la región, el festival ofrece puestos de comida típica, juegos tradicionales, indumentaria y souvenirs, en una celebración que combina cultura, historia y encuentro comunitario.

LE PUEDE INTERESAR

Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación

LE PUEDE INTERESAR

Reclamos sin pausa por falta de agua y luz

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata

El escándalo del Senado: un club de La Plata echó a uno de los detenidos acusado de abuso

Monotributo 2026: fecha límite para la recategorización y cómo hacer el trámite

En fotos | El candombe de La Plata inauguró su 2026 con la llamada colectiva de San Baltasar en Tolosa

"No se sabe": Christian Petersen recibió el alta, rompió el silencio y alimentó las especulaciones

Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación

Ignacio Miramón será presentado mañana tras firmar contrato con Gimnasia

Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
+ Leidas

Muerte y destrucción: lo que dejó el ataque de EE UU

Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación

Trump les agradeció a los medios por no difundir

Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia

Los números de la suerte del miércoles 7 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá

¿Opción militar para anexar Groenlandia?

Según Trump, Venezuela le “entregará” petróleo
Últimas noticias de La Ciudad

Con el impulso del Transporte, diciembre tuvo 2,5% de inflación

Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación

Reclamos sin pausa por falta de agua y luz

Crece el pozo del Cartonazo y ahora se jugará por $4.000.000
Información General
Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá
Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia
Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación
Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación
Alerta hantavirus: murió un chico de 14 años en el interior bonaerense
Policiales
Lluvia de denuncias: escala una presunta estafa en la Ciudad
Wiñazki sufrió un asalto y negoció con los ladrones
El horror en La Loma: mintió ante la Justicia y piden agravar su pena
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
Otro robo protagonizado por menores en Tolosa
Espectáculos
Elba Marcovecchio denunció a Luzu TV y Diego Leuco por “difusión de imágenes” junto a Jorge Lanata
"No se sabe": Christian Petersen recibió el alta, rompió el silencio y alimentó las especulaciones
Ian Lucas habló tras los rumores con Evangelina Anderson: “Lo que ven es lo que soy”
Messi, íntimo en Miami: “A veces tengo que soy más raro que la...”
Moria Casán apuró a Cinthia Fernández por los rumores de embarazo y así reaccionó la modelo: "Discúlpenme"
Deportes
No hay "Noche del León": Estudiantes confirmó la noticia tras la apretada agenda deportiva
Cristian Lema borró todas sus publicaciones vinculadas a Boca
Gimnasia vs Camioneros por Copa Argentina: confirmaron la fecha
Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
Ignacio Miramón será presentado mañana tras firmar contrato con Gimnasia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla