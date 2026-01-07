Con grandes premios, Bon Odori llega este fin de semana a la Ciudad

La comunidad japonesa tendrá su fiesta este sábado / el dia

La XXV edición del Bon Odori llegará a La Plata este fin de semana y promete volver a convertir a la Ciudad en un punto de encuentro con la cultura japonesa. El tradicional festival de verano se realizará este sábado 10 de enero, en el predio de Colonia Urquiza, e incluirá bailes, música, gastronomía típica y sorteos.

Desde la organización destacaron que se trata de “un encuentro único con la comunidad japonesa”, que ya se consolidó como un clásico del verano platense. La cita será en 186 y 482, donde además de los espectáculos culturales, los asistentes participarán del sorteo de un viaje a Japón y un Smart TV.

La entrada anticipada cuesta $18.000, mientras que menores de 10 años, mayores de 70 y personas con certificado de discapacidad ingresan de manera gratuita. Con la compra del ticket además de participar por los premios se colabora con la Escuela Japonesa de La Plata.

El evento comenzará a las 17 con la apertura de puertas y se extenderá hasta las 0.30. Según marca el cronograma, durante esas horas los asistentes podrán disfrutar de la feria, de shows musicales, demostraciones de danza y judo. Además de la presentación de la banda sinfónica de Prefectura Naval.

Una tradición con historia en la Ciudad

El Bon Odori se celebra en La Plata desde 1999 y rinde homenaje a los antepasados a través de la danza y la música. La festividad, de origen budista, tiene sus raíces en la llegada de las primeras familias japonesas a Colonia Urquiza a mediados del siglo XX.

Organizado por padres de la Escuela Japonesa de La Plata y distintas colonias japonesas de la región, el festival ofrece puestos de comida típica, juegos tradicionales, indumentaria y souvenirs, en una celebración que combina cultura, historia y encuentro comunitario.