La Ciudad |En la periferia platense

Reclamos sin pausa por falta de agua y luz

Quejas a ABSA en Villa Castells, Gonnet, City Bell, Tolosa y Punta Lara. En Ringuelet y Los Hornos hubo problemas de tensión

Reclamos sin pausa por falta de agua y luz

Mientras falta en las casas, se derrocha agua en 72 y 13 / el dia

7 de Enero de 2026 | 02:23
Edición impresa

En pleno verano la falta de agua y de luz es una realidad en la periferia platense. Tanto en Villa Castells como en Gonnet -donde se están ultimando detalles, según el Ministerio de Infraestructura, para la reapertura del Acueducto Norte- el agua continúa sin salir. A ello, se sumó City Bell, Tolosa, Los Hornos y Punta Lara, Ringuelet entre tantos otros.

Desde ABSA y Edelap, según los vecinos, aseguran que se encuentran trabajando para solucionar las ausencias pero el alivio no llega.

El martes comenzó con una porción de City Bell sin agua. A través de un comunicado, la empresa prestataria expresó que la localidad no tuvo agua por un “corte en el suministro de energía que dejó fuera de operación a la perforación de agua ubicada en 24 y 473”.

“Por esa razón se encuentra afectado el servicio de agua en el sector delimitado desde 28 hasta Camino General Belgrano y de calle 467 a 476”, indicó la empresa prestataria. Es por eso que solicitó a los usuarios “cuidar las reservas domiciliarias y priorizar el uso del agua para hidratación e higiene personal, hasta la normalización”.

En tanto, en la zona de 461 entre 19 y 20, en City Bell, una vecina alertó que “no tenemos agua y sufrimos reiterados cortes de luz desde el domingo”. Además, dijo que “seguimos con un hilo de agua y esta madrugada cortaron otra vez la luz. Es una vergüenza”. En esta linea, contó que ABSA “nos dijo que iban hacer más pozos pero no dijeron cuándo ni dónde. Hay edificios por todos lados y siguen construyendo, pero no se invierte en lo básico que es luz y agua”.

Por otro lado, frentistas de Tolosa alertaron que no tienen agua desde “el pasado 31 de octubre”, debido a que “en la puerta del departamento de 119 entre 522 bis y 523 se rompió el caño maestro de la empresa”. Asimismo, el vecino dijo: “Estoy reclamando en forma permanente y lo único que logro es la reiteración del número de reclamo pero no vienen a dar la solución el problema. Además existe el peligro para las personas por el pozo que provocó la rotura que se hizo de la vereda para descubrir la perdida de agua”.

En Los Hornos, un residente de la zona de 71 y 155, dijo: “Estamos cansados de vivir pidiendo que nos garanticen lo mínimo mientras pagamos servicios e impuestos”.

En tanto, una vecina de Punta Lara, expresó: “Tengo una casa en Punta Lara en el barrio Villa del Plata. ABSA informó que el 2 de enero iba a hacer un cambio de caños para llevar más presión a la zona. En consecuencia iba a haber un corte de agua por 30 horas. La realidad es que hasta el día de hoy estamos sin agua”. Y agregó: “La empresa no informa cuándo va a volver el agua y la municipalidad de Ensenada tampoco informa a la población cuándo va a volver el servicio y a qué se debe la demora”.

En Ringuelet, una frentista de calle 2 bis entre 519 y 520, aseguró que “la luz va y viene” y que la situación se repite desde el domingo.

En tanto, ayer se repitió la escasez de agua en el barrio de Meridiano V: “Vivo en 67 entre 16 y 17. Lleno botellas y recipientes para llenar la mochila del baño. Es muy triste la situación”, dijo una vecina y sumó: “Es una cosa muy fea esta situación”.

 

