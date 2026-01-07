El campeón pone primera en City Bell

Eduardo Domínguez se reunirá con los jugadores en el comienzo de la pretemporada. hasta el momento, no hay caras nuevas / Web

Tras el cierre de un gran 2025 y las posteriores vacaciones, Estudiantes comienza hoy su pretemporada en City Bell ante un semestre cargado de competencias y desafíos. Bajo las órdenes de Eduardo Domínguez, el plantel se reencuentra sin caras nuevas y con la baja de Román Gómez.

A partir de las 9, el plantel vuelve al ruedo para empezar a realizar los primeros lineamientos de la preparación, con los tradicionales chequeos médicos luego del parate. Sin dudas, el plantel sabe que será un semestre de muchos partidos y sobre todo, de una vara muy alta.

Hasta el momento, la única ausencia confirmada es la de Román Gómez, quien fue vendido al Bahía de Brasil. Además también va a decir presente Lucas Alario, más allá de que puede ser uno de los futbolistas con chances de salir en el mercado de pases, debido a su contrato alto. Más allá de algunos rumores que trascendieron en los últimos días, Domínguez lo tiene en cuenta para lo que viene.

Después y más allá que el Pincha se mueve lentamente en el mercado (ver aparte), no hay caras nuevas hasta el momento, más allá de algunas hipotéticas salidas.

Nombres como Cristian Medina, Edwuin Cetré y Santiago Ascacibar, que son buscados en este mercado de pases, van a decir presente a la par de sus compañeros.

Domínguez y compañía saben que algunos nombres importantes tienen chances de salir en este mercado, debido al fuerte interés que despertaron por ser parte del equipo campeón.

El DT entiende que el Pincha no está para hacer grandes gastos, por lo que la idea es mantener una base, reforzar en sectores puntuales y apostar a los juveniles.

Para colmo y pese a ser uno de los equipo que terminó su actividad cerca de fin de año, el Pincha tendrá pocos días de preparación ya que saldrá al ruedo el 19 de enero por la Copa Argentina ante Ituzaingó. Sin dudas, algo que no es habitual y que cambia los planes de preparación de cualquier equipo, sobre todo, luego de haber tenido unas vacaciones cortas a comparación de otros equipos del fútbol argentino.

Los primeros días de la pretemporada estarán abocados a lo físico, más allá que el parate no fue tan largo. El cuerpo técnico apunta a que la preparación sea fuerte, ya que el semestre estará cargado de partidos.

Y para colmo, la seguidilla de partidos será de manera inmediata, ya el torneo comenzará más temprano por el Mundial que se jugará en junio.

Luego del partido por Copa Argentina, Estudiantes comenzará una seguidilla importante: el viernes 23 visitará a Independiente en el Libertadores de América a partir de las 20, mientras que el miércoles 28 recibirá a Boca a partir de las 22:15 en UNO. Luego, el lunes 2, visitará a Defensa y Justicia a partir de las 17:30 en el estadio Norberto Tomaghello.

Sin dudas, un arranque complejo, donde Estudiantes tendrá apenas más de 10 días de preparación para salir a la cancha y seguir compitiendo. Además, el calendario no le permitirá jugar algún amistoso oficial, por lo que los partidos oficiales serán a la vez las pruebas para que el equipo encuentre el funcionamiento.

Hasta el parate por el Mundial, varios serán los encuentros que disputará Estudiantes entre el campeonato y también la Copa Libertadores, donde conocerá su grupo en marzo y comenzará su actividad en el mes de abril.

A este calendario hay que agregarle las posibilidades de que Estudiantes dispute algunas de las finales que le tocarán, por haber ganado el Trofeo de Campeones. Si bien no hay confirmación oficial al respecto, podría disputar en los próximos meses la Supercopa Internacional frente a Rosario Central o la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia. Además, si se oficializa la Recopa de Campeones, también tendría que disputar otro desafío más, pero hay posibilidades de que esa competencia sea más en la segunda parte del año.

El Pincha tendrá pocos días de preparación para el comienzo de la temporada

SEGUIR EN LO MÁS ALTO

Más allá que el gran sueño de Estudiantes es la Copa Libertadores, otro de los grandes objetivos es defender la corona en el fútbol argentino. Si bien los cañones estarán enfocados en lograr la clasificación a los octavos de final de la Libertadores en el primer semestre, ir por el bicampeonato es otro de los grandes desafíos. Sobre todo, para lograr asegurarse la clasificación a un torneo internacional de manera rápida y evitar lo que le sucedió en el 2025, donde tuvo que esperar hasta lo último para meterse en una copa.

También las finales que tendrá que disputar serán una prioridad para Estudiantes, ya que la idea de Domínguez y el club es seguir ampliando las vitrinas. El Pincha se acostumbró a ganar en los últimos años y eso le generó subir la vara, por lo que buscará mantenerse en esa misma línea. También la Copa Argentina no quedará de lado, ya que volverá a otorgar un boleto a la Libertadores.