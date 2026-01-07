Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |ESTUDIANTES INICIA LA PRETEMPORADA PARA UN SEMESTRE CARGADO DE COMPETENCIAS

El campeón pone primera en City Bell

Sin caras nuevas hasta el momento, el plantel comienza su preparación en el Country Club de la mano de Eduardo Domínguez. Se le viene una agenda maratónica

El campeón pone primera en City Bell

Eduardo Domínguez se reunirá con los jugadores en el comienzo de la pretemporada. hasta el momento, no hay caras nuevas / Web

7 de Enero de 2026 | 03:46
Edición impresa

Tras el cierre de un gran 2025 y las posteriores vacaciones, Estudiantes comienza hoy su pretemporada en City Bell ante un semestre cargado de competencias y desafíos. Bajo las órdenes de Eduardo Domínguez, el plantel se reencuentra sin caras nuevas y con la baja de Román Gómez.

A partir de las 9, el plantel vuelve al ruedo para empezar a realizar los primeros lineamientos de la preparación, con los tradicionales chequeos médicos luego del parate. Sin dudas, el plantel sabe que será un semestre de muchos partidos y sobre todo, de una vara muy alta.

LEA TAMBIÉN

El debut copero será en cancha de Banfield

Hasta el momento, la única ausencia confirmada es la de Román Gómez, quien fue vendido al Bahía de Brasil. Además también va a decir presente Lucas Alario, más allá de que puede ser uno de los futbolistas con chances de salir en el mercado de pases, debido a su contrato alto. Más allá de algunos rumores que trascendieron en los últimos días, Domínguez lo tiene en cuenta para lo que viene.

Después y más allá que el Pincha se mueve lentamente en el mercado (ver aparte), no hay caras nuevas hasta el momento, más allá de algunas hipotéticas salidas.

Nombres como Cristian Medina, Edwuin Cetré y Santiago Ascacibar, que son buscados en este mercado de pases, van a decir presente a la par de sus compañeros.

Domínguez y compañía saben que algunos nombres importantes tienen chances de salir en este mercado, debido al fuerte interés que despertaron por ser parte del equipo campeón.

LEA TAMBIÉN

¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?

El DT entiende que el Pincha no está para hacer grandes gastos, por lo que la idea es mantener una base, reforzar en sectores puntuales y apostar a los juveniles.

Para colmo y pese a ser uno de los equipo que terminó su actividad cerca de fin de año, el Pincha tendrá pocos días de preparación ya que saldrá al ruedo el 19 de enero por la Copa Argentina ante Ituzaingó. Sin dudas, algo que no es habitual y que cambia los planes de preparación de cualquier equipo, sobre todo, luego de haber tenido unas vacaciones cortas a comparación de otros equipos del fútbol argentino.

Los primeros días de la pretemporada estarán abocados a lo físico, más allá que el parate no fue tan largo. El cuerpo técnico apunta a que la preparación sea fuerte, ya que el semestre estará cargado de partidos.

Y para colmo, la seguidilla de partidos será de manera inmediata, ya el torneo comenzará más temprano por el Mundial que se jugará en junio.

Luego del partido por Copa Argentina, Estudiantes comenzará una seguidilla importante: el viernes 23 visitará a Independiente en el Libertadores de América a partir de las 20, mientras que el miércoles 28 recibirá a Boca a partir de las 22:15 en UNO. Luego, el lunes 2, visitará a Defensa y Justicia a partir de las 17:30 en el estadio Norberto Tomaghello.

LEA TAMBIÉN

Román Gómez se sumó al Bahía de Brasil

Sin dudas, un arranque complejo, donde Estudiantes tendrá apenas más de 10 días de preparación para salir a la cancha y seguir compitiendo. Además, el calendario no le permitirá jugar algún amistoso oficial, por lo que los partidos oficiales serán a la vez las pruebas para que el equipo encuentre el funcionamiento.

Hasta el parate por el Mundial, varios serán los encuentros que disputará Estudiantes entre el campeonato y también la Copa Libertadores, donde conocerá su grupo en marzo y comenzará su actividad en el mes de abril.

A este calendario hay que agregarle las posibilidades de que Estudiantes dispute algunas de las finales que le tocarán, por haber ganado el Trofeo de Campeones. Si bien no hay confirmación oficial al respecto, podría disputar en los próximos meses la Supercopa Internacional frente a Rosario Central o la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia. Además, si se oficializa la Recopa de Campeones, también tendría que disputar otro desafío más, pero hay posibilidades de que esa competencia sea más en la segunda parte del año.

 

El Pincha tendrá pocos días de preparación para el comienzo de la temporada

 

SEGUIR EN LO MÁS ALTO

Más allá que el gran sueño de Estudiantes es la Copa Libertadores, otro de los grandes objetivos es defender la corona en el fútbol argentino. Si bien los cañones estarán enfocados en lograr la clasificación a los octavos de final de la Libertadores en el primer semestre, ir por el bicampeonato es otro de los grandes desafíos. Sobre todo, para lograr asegurarse la clasificación a un torneo internacional de manera rápida y evitar lo que le sucedió en el 2025, donde tuvo que esperar hasta lo último para meterse en una copa.

También las finales que tendrá que disputar serán una prioridad para Estudiantes, ya que la idea de Domínguez y el club es seguir ampliando las vitrinas. El Pincha se acostumbró a ganar en los últimos años y eso le generó subir la vara, por lo que buscará mantenerse en esa misma línea. También la Copa Argentina no quedará de lado, ya que volverá a otorgar un boleto a la Libertadores.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata

El escándalo del Senado: un club de La Plata echó a uno de los detenidos acusado de abuso

Monotributo 2026: fecha límite para la recategorización y cómo hacer el trámite

En fotos | El candombe de La Plata inauguró su 2026 con la llamada colectiva de San Baltasar en Tolosa

"No se sabe": Christian Petersen recibió el alta, rompió el silencio y alimentó las especulaciones

Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación

Ignacio Miramón será presentado mañana tras firmar contrato con Gimnasia

Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
+ Leidas

Muerte y destrucción: lo que dejó el ataque de EE UU

Lluvia de denuncias: escala una presunta estafa en la Ciudad

El campeón pone primera en City Bell

Trump les agradeció a los medios por no difundir

Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia

Según Trump, Venezuela le “entregará” petróleo

¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?

Todo al nueve: a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado
Últimas noticias de Deportes

El debut copero será en cancha de Banfield

¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?

Román Gómez se sumó al Bahía de Brasil

Todo al nueve: a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado
La Ciudad
Con el impulso del Transporte, diciembre tuvo 2,5% de inflación
Con grandes premios, Bon Odori llega este fin de semana a la Ciudad
Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación
Reclamos sin pausa por falta de agua y luz
Crece el pozo del Cartonazo y ahora se jugará por $4.000.000
Policiales
Lluvia de denuncias: escala una presunta estafa en la Ciudad
Wiñazki sufrió un asalto y negoció con los ladrones
El horror en La Loma: mintió ante la Justicia y piden agravar su pena
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
Otro robo protagonizado por menores en Tolosa
Espectáculos
“Stranger Things”: ¿Por qué los fans aseguran que hoy se verá el verdadero final?
Luciano Castro, ¿infiel?: la verdad sobre el affaire que le rompió el corazón a Siciliani
Argentina, en carrera “Belén” mantiene viva la esperanza en los Oscar
Christian Petersen recibió el alta: “Los médicos no saben qué me disparó esto”
“Intrusos” al rojo vivo: una panelista se fue (o la fueron) y crece una feroz interna
Política y Economía
Argentina ratificó en la OEA su apoyo al operativo de EE UU en Venezuela
Con la nueva reforma laboral, la Provincia pierde $238 mil millones
Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
La Libertad Avanza acelera con la Boleta Única en la Provincia
Un intendente se desmarca y sale a apoyar la intervención en Venezuela

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla