En el Bosque, un runner corrió para salvar su vida

Un runner fue víctima de un violento asalto mientras realizaba actividad física en la zona del Bosque platense. El hecho ocurrió alrededor de las 20.40, a la altura de las paradas de colectivos ubicadas frente a la Facultad de Medicina.

Según denunció la víctima ante la Policía, mientras se encontraba entrenando fue sorprendido por dos jóvenes que se hallaban en el lugar: uno sentado en un banco y el otro utilizando aparatos de ejercicio. Al advertir su presencia, ambos se acercaron y uno de ellos extrajo un objeto de color negro con características similares a un arma de fuego, con el que lo apuntaron.

Bajo amenazas, los delincuentes le sustrajeron una riñonera en la que llevaba su celular, las llaves de su casa y los auriculares que utilizaba durante la actividad. Tras cometer el robo, los asaltantes se dieron a la fuga a bordo de una moto que se encontraba oculta detrás de los bancos del sector. El damnificado corrió para ponerse a salvo, pero cayó al suelo y sufrió una lesión en una de sus manos.