Policiales |LO ASALTARON

En el Bosque, un runner corrió para salvar su vida

7 de Enero de 2026 | 02:39
Un runner fue víctima de un violento asalto mientras realizaba actividad física en la zona del Bosque platense. El hecho ocurrió alrededor de las 20.40, a la altura de las paradas de colectivos ubicadas frente a la Facultad de Medicina.

Según denunció la víctima ante la Policía, mientras se encontraba entrenando fue sorprendido por dos jóvenes que se hallaban en el lugar: uno sentado en un banco y el otro utilizando aparatos de ejercicio. Al advertir su presencia, ambos se acercaron y uno de ellos extrajo un objeto de color negro con características similares a un arma de fuego, con el que lo apuntaron.

Bajo amenazas, los delincuentes le sustrajeron una riñonera en la que llevaba su celular, las llaves de su casa y los auriculares que utilizaba durante la actividad. Tras cometer el robo, los asaltantes se dieron a la fuga a bordo de una moto que se encontraba oculta detrás de los bancos del sector. El damnificado corrió para ponerse a salvo, pero cayó al suelo y sufrió una lesión en una de sus manos.

 

