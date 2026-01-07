Brutal robo en un estudio contable de Plaza Yrigoyen

Un feroz episodio de inseguridad sufrió en la mañana de ayer una empleada de un estudio contable ubicado en las inmediaciones de Plaza Yrigoyen, cuando fue asaltada por un ladrón que ingresó al local simulando ser un cliente.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 9, cuando la mujer atendió a un joven que se presentó en la puerta del comercio y aparentaba tener entre 20 y 30 años. Convencida de que se trataba de una persona que requería los servicios del estudio, le abrió el acceso.

Sin embargo, apenas el desconocido ingresó, la empleada comenzó a sospechar de sus intenciones e intentó hacerlo salir. En ese momento, el ladrón la empujó y la amenazó, advirtiéndole que “la mataría” si no obedecía sus órdenes. Bajo amenazas, el asaltante le exigió la entrega de dinero y, tras apoderarse de sus pertenencias, la encerró en el baño del local. Antes de huir, le advirtió que no intentara salir ni pedir ayuda.

El hecho es investigado por la Policía, que analiza cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar al autor del robo.