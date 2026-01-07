Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo ahora se juega por $4.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos |Último adiós

Emotiva despedida a Brigitte Bardot: revelan las causas de su muerte

Emotiva despedida a Brigitte Bardot: revelan las causas de su muerte
7 de Enero de 2026 | 08:51

Escuchar esta nota

El funeral y posterior entierro de Brigitte Bardot movilizó una verdadera multitud. Así, familiares y fanáticos de todo el mundo se reunieron en Francia para despedir a la emblemática actriz francesa Brigitte Bardot, quien falleció el pasado 28 de diciembre. El último adiós se llevó a cabo en la iglesia Notre-Dame del’Assomption de Saint-Tropez. 

El mencionado funeral y el posterior entierro tuvo lugar en la iglesia de la Costa Azul en el marco de una ceremonia sencilla. Asimismo, se instalaron pantallas gigantes en el centro de la ciudad y el puerto para que los fanáticos puedan estar.

Entre las personalidades presentes se destacó Marine Le Pen, quien participó del funeral junto a otros referentes políticos y activistas. También formó parte de la comitiva el defensor de las ballenas Paul Watson, uno de los primeros en llegar al templo, en representación del activismo ambiental vinculado a la figura de Bardot.

Vale destacar que, aunque se retiró con sólo 39 años, Bardot se posicionó como una de las figuras más recordadas del cine francés, protagonizando películas como Y Dios creó a la mujer, ¡Viva María! y La Verdad.

Una vez finalizada la ceremonia, se realizó un homenaje a la carrera artística de la actriz en el “prado de los pescadores”, ubicado en entre el pueblo y el cementerio. 

Según la información que trascendió en las últimas horas difundida por su esposo, Bernard d'Ormale, Brigitte Bardot estaba batallando contra un cáncer. 

LE PUEDE INTERESAR

Pity Álvarez: ordenan una nueva junta médica para determinar si está en condiciones de afrontar el juicio por el homicidio de Cristian Díaz

LE PUEDE INTERESAR

El rating manda: cuánto midieron los programas debuts de Jimena Monteverde y Benjamín Vicuña

"Resistió muy bien las dos operaciones a las que se sometió para tratar el cáncer que le quitó la vida", declaró a un medio francés. 

Finalmente, reveló que su último deseo fue pasar sus últimos días en su hogar de Saint-Tropez, sin importarle que sus cuidados allí iban a ser “más complicados”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

Luciano Castro, ¿infiel?: la verdad sobre el affaire que le rompió el corazón a Siciliani

Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación

Qué se sabe del asalto que sufrió Wiñazki, que negoció con los ladrones
+ Leidas

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

Un intendente se desmarca y sale a apoyar la intervención en Venezuela
Últimas noticias de Espectáculos

Pity Álvarez: ordenan una nueva junta médica para determinar si está en condiciones de afrontar el juicio por el homicidio de Cristian Díaz

El rating manda: cuánto midieron los programas debuts de Jimena Monteverde y Benjamín Vicuña

Todo picante en MasterChef Celebrity: Yanina Latorre chocó con La Joaqui, los detalles 

Llamativo detalle: la foto de Martín Migueles con Wanda Nara que generó toda clase de cargadas
Policiales
Por una violenta entradera a un jubilado en La Plata cayó un joven de 19 años
Intento de robo frustrado en La Plata: motochorros atacaron a un joven en la zona de 1 y 76
Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios
Qué se sabe del asalto que sufrió Wiñazki, que negoció con los ladrones
El horror en La Loma: mintió ante la Justicia y piden agravar su pena
Deportes
El platense Tomás Etcheverry cayó ante Musetti y se despidió del ATP de Hong Kong
Con el escudo nuevo en camiseta, Estudiantes comenzó la pretemporada 2026
Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?
El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?
Estudiantes vs Ituzaingó: el debut en Copa Argentina será en cancha de Banfield
La Ciudad
En La Plata disminuyeron los casamientos en 2025 y Berisso fue la excepción a la regla del "sí, quiero"
Cine gratuito y al aire libre en los barrios de La Plata: qué películas proyectan esta semana
VIDEO. ¡Atención! Ya cortaron el tránsito en diagonal 80 entre 1 y 115: el mapa de desvíos
Anses paga haberes y asignaciones: el calendario de enero 2026
Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas
Información General
Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá
Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia
Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación
Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación
Alerta hantavirus: murió un chico de 14 años en el interior bonaerense

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla