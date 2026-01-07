Emotiva despedida a Brigitte Bardot: revelan las causas de su muerte

Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación
El funeral y posterior entierro de Brigitte Bardot movilizó una verdadera multitud. Así, familiares y fanáticos de todo el mundo se reunieron en Francia para despedir a la emblemática actriz francesa Brigitte Bardot, quien falleció el pasado 28 de diciembre. El último adiós se llevó a cabo en la iglesia Notre-Dame del’Assomption de Saint-Tropez.
El mencionado funeral y el posterior entierro tuvo lugar en la iglesia de la Costa Azul en el marco de una ceremonia sencilla. Asimismo, se instalaron pantallas gigantes en el centro de la ciudad y el puerto para que los fanáticos puedan estar.
Entre las personalidades presentes se destacó Marine Le Pen, quien participó del funeral junto a otros referentes políticos y activistas. También formó parte de la comitiva el defensor de las ballenas Paul Watson, uno de los primeros en llegar al templo, en representación del activismo ambiental vinculado a la figura de Bardot.
Vale destacar que, aunque se retiró con sólo 39 años, Bardot se posicionó como una de las figuras más recordadas del cine francés, protagonizando películas como Y Dios creó a la mujer, ¡Viva María! y La Verdad.
Una vez finalizada la ceremonia, se realizó un homenaje a la carrera artística de la actriz en el “prado de los pescadores”, ubicado en entre el pueblo y el cementerio.
Según la información que trascendió en las últimas horas difundida por su esposo, Bernard d'Ormale, Brigitte Bardot estaba batallando contra un cáncer.
"Resistió muy bien las dos operaciones a las que se sometió para tratar el cáncer que le quitó la vida", declaró a un medio francés.
Finalmente, reveló que su último deseo fue pasar sus últimos días en su hogar de Saint-Tropez, sin importarle que sus cuidados allí iban a ser “más complicados”.
