Pity Álvarez: ordenan una nueva junta médica para determinar si está en condiciones de afrontar el juicio por el homicidio de Cristian Díaz

7 de Enero de 2026 | 08:34

Ahora, la situación judicial de Pity Álvarez volvió a quedar bajo la lupa luego del multitudinario recital que brindó en Córdoba en diciembre de 2025.

Según se supo, a raíz de esa presentación, la Justicia ordenó una nueva junta médica para determinar si el músico está en condiciones de afrontar el juicio por el homicidio de Cristian Díaz, causa que permanece suspendida desde hace años.

Así, el ex líder de Viejas Locas había sido detenido en julio de 2018 tras confesar el asesinato de Díaz, y si bien el debate oral estaba previsto para comenzar tres años después, el proceso quedó frenado cuando el Cuerpo Médico Forense concluyó que Álvarez presentaba una incapacidad mental que le impedía ser juzgado, debido a su estado psiquiátrico.

Se reveló también que, el show que Pity dio ante más de 30 mil personas fue incorporado al expediente judicial. No solo por el impacto público del evento, sino porque la Justicia busca analizar si su desempeño sobre el escenario demuestra un cambio en su estado mental.

Por otra parte, de acuerdo a la información que trascendió, en el mismo proceso también se unifican otras causas abiertas, entre ellas una por privación ilegítima de la libertad de dos mujeres, que incluiría el presunto abuso de una de ellas.

Allí, la nueva junta interdisciplinaria fue fijada para el 10 de febrero y la perito Florencia Adorante detalló que el análisis será exhaustivo y abarcará distintos aspectos.

“Para que él se subiera a un escenario tuvo que haber una evaluación previa que determinara que no era peligroso para sí ni para terceros. Ahora se suma otra instancia clave para establecer si puede afrontar un juicio y si, al momento del hecho, era inimputable”, explicó la mencionada perito.

Finalmente, vale destacar que, entre las pruebas que se tendrán en cuenta figuran los videos del recital, informes médicos recientes y entrevistas individuales con el músico: “Se va a observar si está orientado en tiempo y espacio y cómo son sus conductas actuales”, agregó la especialista.

Adorante remarcó que la Justicia busca evitar que el juicio sea declarado nulo por una eventual incapacidad del acusado para comprender el proceso: “No es lo mismo poder ejercer tu profesión que estar en condiciones psíquicas de atravesar un juicio penal. Ese es el gran temor”, cerró.

 

