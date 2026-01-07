El horror en La Loma: mintió ante la Justicia y piden agravar su pena

A más de catorce años del cuádruple crimen de La Loma y cuando parecía que el capítulo judicial del falso testimonio había quedado cerrado con condenas de cumplimiento efectivo, la causa vuelve a activarse. En las últimas horas se confirmó que Osvaldo Martínez apelará la pena impuesta a Patricia Elisabet Godoy, al considerar que la sanción de cuatro años de prisión resulta insuficiente frente al daño provocado por sus declaraciones falsas, que lo llevaron a estar injustamente detenido y estigmatizado durante meses.

La decisión será canalizada ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, a través de la querella que representa al ingeniero, quien fue señalado como autor material del crimen ocurrido en noviembre de 2011 y luego absuelto de manera definitiva. El planteo se apoya en que el fallo dictado el 29 de diciembre de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata no ponderó adecuadamente la gravedad del perjuicio causado por el falso testimonio de Godoy, ni la magnitud institucional del daño generado.

Ese veredicto, firmado por el juez Emir Alfredo Caputo Tártara, consideró acreditado que tanto Godoy como el remisero Marcelo Alejandro Tagliaferro incurrieron en falso testimonio agravado, al declarar de manera consciente y voluntaria hechos que no se correspondían con la realidad, con el objetivo de incriminar falsamente a Martínez. Por ese motivo, Godoy fue condenada a cuatro años de prisión efectiva, mientras que Tagliaferro recibió una pena de siete años, además de las inhabilitaciones correspondientes y la orden de detención inmediata.

Para Martínez, la diferencia entre ambas penas constituye uno de los ejes centrales del recurso. La querella entiende que el rol de Godoy fue determinante en el desvío inicial de la investigación, en la construcción de un relato falso que tuvo consecuencias concretas: la privación de la libertad del ingeniero durante 185 días, su sometimiento a proceso penal y una exposición pública que lo marcó social y personalmente de manera irreversible.

En el escrito presentado, se cuestiona que el tribunal haya reconocido agravantes -como el perjuicio directo a una persona inocente y la afectación de la administración de justicia- pero aun así haya fijado una pena sensiblemente menor a la solicitada por la querella, que había requerido el máximo legal previsto para el delito. Esa circunstancia habilita el recurso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 452 y 453 del Código Procesal Penal bonaerense.

Durante el debate oral, incluso el Ministerio Público Fiscal había reclamado una condena superior para Godoy. Sin embargo, el tribunal se inclinó por una sanción que, a criterio de la defensa de Martínez, no refleja la dimensión real del daño causado, ni el impacto que las declaraciones mendaces tuvieron en una de las investigaciones criminales más graves de la historia reciente de La Plata.

El fallo del TOC IV fue contundente al descartar cualquier hipótesis de error o confusión. El juez sostuvo que Godoy actuó con conocimiento de la falsedad de sus dichos, introduciendo detalles destinados a dotar de verosimilitud a un relato inexistente. También subrayó que esas declaraciones no solo perjudicaron a Martínez, sino que pusieron en riesgo la correcta identificación y sanción del verdadero autor del crimen.

“LA HERIDA SIGUE ABIERTA”

Cabe recordar que el cuádruple homicidio de La Loma -en el que fueron asesinadas Bárbara Santos, su hija Micaela Galle, su madre Susana De Barttole y Marisol Pereyra- tuvo una investigación atravesada por errores, desvíos y testimonios falsos que demoraron durante años el esclarecimiento del caso.

Recién con la sentencia firme del Tribunal Oral en lo Criminal III quedó establecido que el responsable fue Javier Edgardo “La Hiena” Quiroga, condenado a prisión perpetua tras comprobarse que su ADN estaba presente en toda la escena del crimen. Para Martínez, la condena a los falsos testigos significó un paso importante, pero no definitivo. “La herida sigue abierta”, sostienen desde su entorno, al remarcar que ninguna pena puede reparar completamente el daño sufrido, pero sí puede enviar un mensaje claro sobre la gravedad de mentir ante la Justicia y arruinar la vida de una persona inocente.