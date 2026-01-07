Desvío de tránsito en diagonal 80 entre 1 y 115

Desde hoy y por 20 días estará interrumpido el tránsito vehicular en el paso a nivel de diagonal 80 entre 1 y 115, en ambos sentidos, debido al avance de obras.

Durante el período de ejecución se recomienda a los conductores que circulen por diagonal 80 hacia 120 tomar la avenida 44 (frente a la entrada del Hipódromo) y, luego, la calle 116, informaron en la Municipalidad.

Por su parte, quienes necesiten ingresar al centro pueden hacerlo por diagonal 74 y por avenida 32, mientras que aquellos que lleguen hasta la zona de la obra por diagonal 80 con destino al centro tienen la posibilidad de desviar por 116 hacia avenida 38.