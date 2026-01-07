Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo ahora se juega por $4.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Cine gratuito y al aire libre en los barrios de La Plata: qué películas proyectan esta semana

Cine gratuito y al aire libre en los barrios de La Plata: qué películas proyectan esta semana
7 de Enero de 2026 | 08:08

Escuchar esta nota

En el marco de la agenda cultural de verano, la Municipalidad de La Plata ofrece funciones de cine al aire libre durante enero y febrero en centros culturales, clubes y espacios públicos de distintas localidades del partido. Este miércoles a las 19:00, en el Club Almagro de 80 entre 121 y 122 (Villa Elvira), se proyectará Belén. Y continuará mañana y pasado en City Bell y Parque Sicardi.

La iniciativa busca acercar producciones nacionales e internacionales a vecinos y vecinas, promoviendo el acceso a la cultura y el uso del espacio público como punto de encuentro comunitario.

Cine en La Plata: el cronograma completo

Según se informó, el domingo 18 a las 20:30 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas de 19 y 51 se proyectará Alemania, de María Zanetti, mientras que el domingo 25, también a las 20:30, será el turno de La noche sin mí, dirigida por María Laura Berch y Laura Chiabrando. 

Además, a la misma hora en el Centro Cultural Estación Provincial Meridiano V de 17 y 71 el público podrá ver el viernes 16 La Frecuencia Kirlian: La serie completa, dirigida por Cristian Ponce; y el viernes 23 a las 20:30, Volver al futuro, dirigida por Robert Zemeckis.

A lo largo del mes también habrá cine en otras localidades: en la Plaza Mitre de 464 y 14 b (City Bell) se podrá ver El secreto de sus ojos el jueves 8 y en calle 641 entre 7 y 8 (Sicardi/Garibaldi) estará disponible nuevamente Belén el viernes 9.

Asimismo, en la plaza El Recreo de 637 y 131 (Arana) podrá disfrutarse en pantalla grande Intensamente 2 el viernes 16, en la plaza de 18 y 80 (Altos de San Lorenzo) el público tendrá la posibilidad de ver Metegol el sábado 17 y en el Parque Mercante de 60 y 145 (Los Hornos) se proyectará 3000 km en bicicleta el jueves 22.

LE PUEDE INTERESAR

Atención: ya desvían el tránsito en diagonal 80 entre 1 y 115

LE PUEDE INTERESAR

Anses paga haberes y asignaciones: el calendario de enero 2026

Finalmente, en el Club San Jorge de 424 y 8 (Villa Elisa) se podrá ver el documental 227 lunas el viernes 23 y en la plaza Juan Manuel de Rosas de 424 y 222 (El Peligro), Sonic 2 el sábado 24; mientras que en la plaza La Vieja Estación de 414 bis entre 144 y 145 (Arturo Seguí) se proyectará Joven depredador el viernes 30 y en el Club Dardo Rocha de 5 bis entre 519 y 520 (Ringuelet), La dicha en movimiento el sábado 31.

Desde la Comuna recomendaron llevar asientos, mantas o reposeras para mayor comodidad e informaron que las funciones se suspenderán en caso de lluvia. La programación de febrero será difundida oportunamente. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

Luciano Castro, ¿infiel?: la verdad sobre el affaire que le rompió el corazón a Siciliani

Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación

Qué se sabe del asalto que sufrió Wiñazki, que negoció con los ladrones
+ Leidas

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

Un intendente se desmarca y sale a apoyar la intervención en Venezuela

¿La Universidad Nacional de La Plata del siglo XXI?
Últimas noticias de La Ciudad

Atención: ya desvían el tránsito en diagonal 80 entre 1 y 115

Anses paga haberes y asignaciones: el calendario de enero 2026

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

Con el impulso del Transporte, diciembre tuvo 2,5% de inflación
Deportes
Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?
El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?
Estudiantes vs Ituzaingó: el debut en Copa Argentina será en cancha de Banfield
¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?
Román Gómez se sumó al Bahía de Brasil
Espectáculos
El rating manda: cuánto midieron los programas debuts de Jimena Monteverde y Benjamín Vicuña
Todo picante en MasterChef Celebrity: Yanina Latorre chocó con La Joaqui, los detalles 
Llamativo detalle: la foto de Martín Migueles con Wanda Nara que generó toda clase de cargadas
“Stranger Things”: ¿Por qué los fans aseguran que hoy se verá el verdadero final?
Luciano Castro, ¿infiel?: la verdad sobre el affaire que le rompió el corazón a Siciliani
Policiales
Intento de robo frustrado en La Plata: motochorros atacaron a un joven en la zona de 1 y 76
Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios
Qué se sabe del asalto que sufrió Wiñazki, que negoció con los ladrones
El horror en La Loma: mintió ante la Justicia y piden agravar su pena
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
Información General
Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá
Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia
Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación
Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación
Alerta hantavirus: murió un chico de 14 años en el interior bonaerense

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla