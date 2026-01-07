Cine gratuito y al aire libre en los barrios de La Plata: qué películas proyectan esta semana

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios
Escuchar esta nota
En el marco de la agenda cultural de verano, la Municipalidad de La Plata ofrece funciones de cine al aire libre durante enero y febrero en centros culturales, clubes y espacios públicos de distintas localidades del partido. Este miércoles a las 19:00, en el Club Almagro de 80 entre 121 y 122 (Villa Elvira), se proyectará Belén. Y continuará mañana y pasado en City Bell y Parque Sicardi.
La iniciativa busca acercar producciones nacionales e internacionales a vecinos y vecinas, promoviendo el acceso a la cultura y el uso del espacio público como punto de encuentro comunitario.
Según se informó, el domingo 18 a las 20:30 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas de 19 y 51 se proyectará Alemania, de María Zanetti, mientras que el domingo 25, también a las 20:30, será el turno de La noche sin mí, dirigida por María Laura Berch y Laura Chiabrando.
Además, a la misma hora en el Centro Cultural Estación Provincial Meridiano V de 17 y 71 el público podrá ver el viernes 16 La Frecuencia Kirlian: La serie completa, dirigida por Cristian Ponce; y el viernes 23 a las 20:30, Volver al futuro, dirigida por Robert Zemeckis.
A lo largo del mes también habrá cine en otras localidades: en la Plaza Mitre de 464 y 14 b (City Bell) se podrá ver El secreto de sus ojos el jueves 8 y en calle 641 entre 7 y 8 (Sicardi/Garibaldi) estará disponible nuevamente Belén el viernes 9.
Asimismo, en la plaza El Recreo de 637 y 131 (Arana) podrá disfrutarse en pantalla grande Intensamente 2 el viernes 16, en la plaza de 18 y 80 (Altos de San Lorenzo) el público tendrá la posibilidad de ver Metegol el sábado 17 y en el Parque Mercante de 60 y 145 (Los Hornos) se proyectará 3000 km en bicicleta el jueves 22.
Finalmente, en el Club San Jorge de 424 y 8 (Villa Elisa) se podrá ver el documental 227 lunas el viernes 23 y en la plaza Juan Manuel de Rosas de 424 y 222 (El Peligro), Sonic 2 el sábado 24; mientras que en la plaza La Vieja Estación de 414 bis entre 144 y 145 (Arturo Seguí) se proyectará Joven depredador el viernes 30 y en el Club Dardo Rocha de 5 bis entre 519 y 520 (Ringuelet), La dicha en movimiento el sábado 31.
Desde la Comuna recomendaron llevar asientos, mantas o reposeras para mayor comodidad e informaron que las funciones se suspenderán en caso de lluvia. La programación de febrero será difundida oportunamente.
