Cine gratuito y al aire libre en los barrios de La Plata: qué películas proyectan esta semana

En el marco de la agenda cultural de verano, la Municipalidad de La Plata ofrece funciones de cine al aire libre durante enero y febrero en centros culturales, clubes y espacios públicos de distintas localidades del partido. Este miércoles a las 19:00, en el Club Almagro de 80 entre 121 y 122 (Villa Elvira), se proyectará Belén. Y continuará mañana y pasado en City Bell y Parque Sicardi.

La iniciativa busca acercar producciones nacionales e internacionales a vecinos y vecinas, promoviendo el acceso a la cultura y el uso del espacio público como punto de encuentro comunitario.

Cine en La Plata: el cronograma completo

Según se informó, el domingo 18 a las 20:30 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas de 19 y 51 se proyectará Alemania, de María Zanetti, mientras que el domingo 25, también a las 20:30, será el turno de La noche sin mí, dirigida por María Laura Berch y Laura Chiabrando.

Además, a la misma hora en el Centro Cultural Estación Provincial Meridiano V de 17 y 71 el público podrá ver el viernes 16 La Frecuencia Kirlian: La serie completa, dirigida por Cristian Ponce; y el viernes 23 a las 20:30, Volver al futuro, dirigida por Robert Zemeckis.

A lo largo del mes también habrá cine en otras localidades: en la Plaza Mitre de 464 y 14 b (City Bell) se podrá ver El secreto de sus ojos el jueves 8 y en calle 641 entre 7 y 8 (Sicardi/Garibaldi) estará disponible nuevamente Belén el viernes 9.

Asimismo, en la plaza El Recreo de 637 y 131 (Arana) podrá disfrutarse en pantalla grande Intensamente 2 el viernes 16, en la plaza de 18 y 80 (Altos de San Lorenzo) el público tendrá la posibilidad de ver Metegol el sábado 17 y en el Parque Mercante de 60 y 145 (Los Hornos) se proyectará 3000 km en bicicleta el jueves 22.

Finalmente, en el Club San Jorge de 424 y 8 (Villa Elisa) se podrá ver el documental 227 lunas el viernes 23 y en la plaza Juan Manuel de Rosas de 424 y 222 (El Peligro), Sonic 2 el sábado 24; mientras que en la plaza La Vieja Estación de 414 bis entre 144 y 145 (Arturo Seguí) se proyectará Joven depredador el viernes 30 y en el Club Dardo Rocha de 5 bis entre 519 y 520 (Ringuelet), La dicha en movimiento el sábado 31.

Desde la Comuna recomendaron llevar asientos, mantas o reposeras para mayor comodidad e informaron que las funciones se suspenderán en caso de lluvia. La programación de febrero será difundida oportunamente.