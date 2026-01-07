Todo picante en MasterChef Celebrity: Yanina Latorre chocó con La Joaqui, los detalles 

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios
Un comentario sobre camarines, una respuesta filosa y la intervención de Wanda Nara marcaron la noche de Yanina Latorre y La Joaqui.
Así, la primera aparición de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity tuvo sus condimentos.
La conductora debutó en el reality culinario como reemplazo de Maxi López. Allí, protagonizó un cruce que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.
El menú, tuvo como protagonista también a La Joaqui y contó con Wanda Nara como testigo y mediadora, en un episodio marcado por chicanas, ironías y un clima inicial de tensión.
Sin previas recetas, apenas ingresó al estudio, Wanda recibió a Yanina y fue directa con una pregunta que parecía inocente: si había puesto algún requisito especial para sumarse al certamen. En un primer momento, la conductora lo negó, pero segundos después admitió: "un camarín, como La Joaqui". La respuesta de la cantante fue inmediata y sin rodeos: "Yo no tengo camarín", lanzó, mirándola fijo.
