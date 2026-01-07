Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Los buenos tratos, al horno

Todo picante en MasterChef Celebrity: Yanina Latorre chocó con La Joaqui, los detalles 

7 de Enero de 2026 | 07:54

Un comentario sobre camarines, una respuesta filosa y la intervención de Wanda Nara marcaron la noche de Yanina Latorre y La Joaqui.  

Así, la primera aparición de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity tuvo sus condimentos.

La conductora debutó en el reality culinario como reemplazo de Maxi López. Allí, protagonizó un cruce que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.

El menú, tuvo como protagonista también a La Joaqui y contó con Wanda Nara como testigo y mediadora, en un episodio marcado por chicanas, ironías y un clima inicial de tensión.

Sin previas recetas, apenas ingresó al estudio, Wanda recibió a Yanina y fue directa con una pregunta que parecía inocente: si había puesto algún requisito especial para sumarse al certamen. En un primer momento, la conductora lo negó, pero segundos después admitió: "un camarín, como La Joaqui". La respuesta de la cantante fue inmediata y sin rodeos: "Yo no tengo camarín", lanzó, mirándola fijo.

 

Últimas noticias de Espectáculos

