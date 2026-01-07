Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?

Boca Juniors confirmó un amistoso especial contra Millonarios de Colombia que se jugará el miércoles 14 de enero a las 19:00 hs en La Bombonera, y que llevará el nombre de Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al exjugador de Estudiantes de La Plata y entrenador que marcó tanto al Xeneize como al club colombiano y falleció en octubre de 2025.

El partido forma parte de la pretemporada de Boca de cara a la temporada 2026, en la que el equipo, dirigido por Claudio Úbeda, buscará afinar su preparación antes del inicio oficial del calendario competitivo. El encuentro servirá tanto para probar al plantel como para rendir tributo a Russo, quien dejó una huella profunda en ambas instituciones como técnico y es recordado por los títulos que logró y su impacto en los hinchas.

La Bombonera se prepara para una noche emotiva en la que Boca y Millonarios se enfrentarán no solo en lo futbolístico sino también en lo simbólico, recordando la trayectoria del entrenador argentino que dirigió a los dos clubes y supo ganarse el afecto de sus aficionados.

Boca ya puso en marcha la venta de entradas, con prioridad para sus socios adherentes y luego para el resto de las categorías del club, y se espera que el estadio tenga una gran concurrencia de hinchas que quieran acompañar la preparación del equipo y el homenaje

Este duelo será el primero de los amistosos fuertes que jugará Boca en el verano, y se enmarca en una serie de partidos de preparación que incluirán otro compromiso frente a Nacional de Uruguay el domingo 18 de enero.

La elección de Millonarios como rival no es casualidad: Russo también dejó una marca en el fútbol colombiano, donde consiguió títulos importantes y se ganó el cariño de la afición, lo que le da al partido una dimensión extra más allá de lo deportivo.