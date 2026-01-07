Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo ahora se juega por $4.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Deportes

Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?

Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?
7 de Enero de 2026 | 08:24

Escuchar esta nota

Boca Juniors confirmó un amistoso especial contra Millonarios de Colombia que se jugará el miércoles 14 de enero a las 19:00 hs en La Bombonera, y que llevará el nombre de Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al exjugador de Estudiantes de La Plata y entrenador que marcó tanto al Xeneize como al club colombiano y falleció en octubre de 2025.

El partido forma parte de la pretemporada de Boca de cara a la temporada 2026, en la que el equipo, dirigido por Claudio Úbeda, buscará afinar su preparación antes del inicio oficial del calendario competitivo. El encuentro servirá tanto para probar al plantel como para rendir tributo a Russo, quien dejó una huella profunda en ambas instituciones como técnico y es recordado por los títulos que logró y su impacto en los hinchas.

La Bombonera se prepara para una noche emotiva en la que Boca y Millonarios se enfrentarán no solo en lo futbolístico sino también en lo simbólico, recordando la trayectoria del entrenador argentino que dirigió a los dos clubes y supo ganarse el afecto de sus aficionados.

Boca ya puso en marcha la venta de entradas, con prioridad para sus socios adherentes y luego para el resto de las categorías del club, y se espera que el estadio tenga una gran concurrencia de hinchas que quieran acompañar la preparación del equipo y el homenaje

Este duelo será el primero de los amistosos fuertes que jugará Boca en el verano, y se enmarca en una serie de partidos de preparación que incluirán otro compromiso frente a Nacional de Uruguay el domingo 18 de enero.

LE PUEDE INTERESAR

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

LE PUEDE INTERESAR

Estudiantes vs Ituzaingó: el debut en Copa Argentina será en cancha de Banfield

La elección de Millonarios como rival no es casualidad: Russo también dejó una marca en el fútbol colombiano, donde consiguió títulos importantes y se ganó el cariño de la afición, lo que le da al partido una dimensión extra más allá de lo deportivo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

Luciano Castro, ¿infiel?: la verdad sobre el affaire que le rompió el corazón a Siciliani

Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación

Qué se sabe del asalto que sufrió Wiñazki, que negoció con los ladrones
+ Leidas

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

Un intendente se desmarca y sale a apoyar la intervención en Venezuela
Últimas noticias de Deportes

El platense Tomás Etcheverry cayó ante Musetti y se despidió del ATP de Hong Kong

Con el escudo nuevo en camiseta, Estudiantes comenzó la pretemporada 2026

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

Estudiantes vs Ituzaingó: el debut en Copa Argentina será en cancha de Banfield
Política y Economía
El Gobierno cerró un préstamo por US$ 3.000 millones para pagar el vencimiento de la deuda
¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei
Argentina ratificó en la OEA su apoyo al operativo de EE UU en Venezuela
Con la nueva reforma laboral, la Provincia pierde $238 mil millones
Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
La Ciudad
En La Plata disminuyeron los casamientos en 2025 y Berisso fue la excepción a la regla del "sí, quiero"
Cine gratuito y al aire libre en los barrios de La Plata: qué películas proyectan esta semana
VIDEO. ¡Atención! Ya cortaron el tránsito en diagonal 80 entre 1 y 115: el mapa de desvíos
Anses paga haberes y asignaciones: el calendario de enero 2026
Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas
Espectáculos
Emotiva despedida a Brigitte Bardot: revelan las causas de su muerte
Pity Álvarez: ordenan una nueva junta médica para determinar si está en condiciones de afrontar el juicio por el homicidio de Cristian Díaz
El rating manda: cuánto midieron los programas debuts de Jimena Monteverde y Benjamín Vicuña
Todo picante en MasterChef Celebrity: Yanina Latorre chocó con La Joaqui, los detalles 
Llamativo detalle: la foto de Martín Migueles con Wanda Nara que generó toda clase de cargadas
Policiales
Por una violenta entradera a un jubilado en La Plata cayó un joven de 19 años
Intento de robo frustrado en La Plata: motochorros atacaron a un joven en la zona de 1 y 76
Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios
Qué se sabe del asalto que sufrió Wiñazki, que negoció con los ladrones
El horror en La Loma: mintió ante la Justicia y piden agravar su pena

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla