Palacios abandonó el campo de juego por un fuerte golpe

Carlos Palacios fue uno de los puntos altos en el partido de ayer en la Bombonera. El volante trabajó por la derecha y después por el otro sector, y no desentonó.

Sin embargo, a los 26 minutos de la segunda etapa fue reemplazado en su mejor momento por Kevin Zenón (tercer partido consecutivo que salta desde el banco de suplentes), debido a un fuerte golpe que sufrió en el tobillo derecho.

Fue el propio chileno quien se tiró en el piso visiblemente dolorido para pedir el cambio. La salida de Palacios encendió las alarmas y en la semana será evaluado.