Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números de hoy del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Opinión

Otra vez, una nueva oportunidad

JUAN LUIS BOUR
Por JUAN LUIS BOUR

1 de Diciembre de 2025 | 01:44
Edición impresa

Los indicadores de confianza ya mostraban una incipiente recuperación en la semana previa a las elecciones, reflejando quizás sorpresa por la magnitud del apoyo americano, y probablemente también, miedo a revivir fantasmas del pasado reciente. Sea por una u otra razón, las elecciones de medio término dieron un respaldo significativo por su magnitud al presidente Javier Milei, que encara desde ahora la segunda etapa de su mandato con apoyo de votos y de fondos externos como para lograr una transición hacia un escenario económico y político más estable.

El nuevo escenario político está todavía en construcción y presenta muchos costados inciertos, pero las condiciones en esta materia parecen haber cambiado, alejándose la probabilidad del retorno próximo al poder de un partido propenso al default y a la ruptura de contratos. Ello es un factor crucial para incentivar inversiones que serían reacias a materializarse bajo otro escenario.

Haber despejado -en parte al menos- la incertidumbre política, es un paso necesario para iniciar un sendero de crecimiento. Queda por despejar la incertidumbre sobre el programa económico –no sobre los eventos económicos, por naturaleza inciertos, y que deben ser asumidos como tales por los agentes económicos-. Los primeros movimientos del equipo económico tras el muy buen resultado electoral muestran prudencia, y algunas novedades también, como el anuncio de la recompra de deuda con apoyo de organismos multilaterales, la intención de reconstituir las reservas por parte del Banco Central y la instrumentación de cambios en política monetaria –incluyendo la flexibilización de encajes- para reponer liquidez en un escenario de gradual descenso de las tasas de interés.

El derrumbe de más de 500 puntos de la prima de riesgo que en las dos semanas posteriores a las elecciones se aproximó a los 600 puntos básicos (pb) es señal de que puede producirse una nueva y significativa compresión del riesgo en los primeros meses de 2026, de avanzarse en el proceso de estabilización y en la aprobación de reformas.

 

“Haber despejado -en parte al menos- la incertidumbre política, es un paso necesario para el crecimiento”

LE PUEDE INTERESAR

De escuela antiimperialista a un cuartel ecológico

LE PUEDE INTERESAR

Reclamos vecinales por el estado de las calles en la periferia

 

La “normalización” tiene como dividendo inmediato la recuperación del ritmo de crecimiento de depósitos y préstamos, y la posibilidad –como lo han probado ya dos empresas petroleras- de obtener financiamiento de mediano plazo para la inversión.

En las gateras hay mucha inversión vinculada al RIGI que podría materializarse, y más allá en el tiempo, la posibilidad que algún día las condiciones que se enfrentan sean similares para todas las empresas, independientemente del tamaño de la inversión.

Las condiciones iniciales para crecer son favorables, por muy diversas razones que incluyen desde la excepcional disponibilidad de recursos para enfrentar la transición a un esquema cambiario y monetario más estable, a la magnitud de los proyectos de inversión que se están evaluando o en proceso de ejecución, a la buena evolución de los precios internacionales y la posibilidad de acceso a mercados en mejores condiciones, a la posibilidad de acuerdos comerciales que hasta hace poco parecía improbable lograr.

La base de la recuperación es reconocer que el país debe dar un salto de productividad, y que ello requiere un esfuerzo consistente que involucre a la mayor parte de la sociedad. El año 2026 puede ser más importante de lo que aparece.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD

El Pincha espera rival: ¿habrá clásico platense en semis?

Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños

El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienza el juicio al remisero, acusado de mentir

Citas, amor y sexo: después del medio siglo de vida

Los niveles de ruido en el centro de La Plata, muy por encima de lo saludable
+ Leidas

Cambia el horario de atención en los bancos de La Plata: cuándo abren y cierran

La chicana que le salió mal a Central Córdoba

Gimnasia enfrenta a Barracas Central con un objetivo clásico: formaciones, hora y TV

Ya rige el nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires

“3 a 0”: la pelea Milei vs. Tapia y otro ataque al mandamás del fútbol

El beso, el próximo rival y Verón en el Country

Gimnasia: puntapié inicial para el traspaso del gobierno

Cuenta DNI activa una novedosa promo para Navidad: cómo funcionan los "vouchers"
Últimas noticias de Opinión

De escuela antiimperialista a un cuartel ecológico

Reclamos vecinales por el estado de las calles en la periferia

Opinan los lectores

El Congreso frente a un proyecto que propone la eutanasia
Deportes
Gimnasia enfrenta a Barracas Central con un objetivo clásico: formaciones, hora y TV
Chiqui Tapia felicitó a Anacleto, nuevo presidente de Gimnasia: "Fue una gran jornada democrática"
Un Pincha, amistoso histórico y el viejo Nacional: los vínculos entre Estudiantes de Río Cuarto con el Pincha y Gimnasia
Transferencias millonarias y muchas sospechas: ¿clubes como "cuevas" de blanqueo de la polémica financiera?
¿Lavado de dinero del juego online ilegal?: la hipótesis de la Justicia sobre la financiera ligada a Chiqui Tapia
Espectáculos
Andy Chango le puso los puntos a Wanda Nara en MasterChef Celebrity
¿Lo sabías? Teté Coustarot reveló que vendía gaseosas en la cancha de Estudiantes antes de ser famosa
Se enojó: Anita Espasandin apuntó a los haters y tiró un palito contra la China Suárez
Wanda Nara mostró cómo avanza su nueva casa, las imágenes de la obra 
Fechas, episodios y el cierre de Stranger Things: se despide la serie más esperada del año
Información General
Uno por uno, los 108 municipios bonaerenses en los que cambia el horario de atención de los bancos
Uno por uno, los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano
Ya rige el nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires
Divorcios: limitan los tiempos de pago de la compensación económica
Fentanilo: revelan que se ocultaba su contaminación para vender igual
Policiales
Entraron a robar a la casa de una concejal de La Plata
Heridas que no cierran: nuevo capítulo judicial del cuádruple crimen de La Loma
Le cruzaron el auto y le apuntaron para robarle
Una joven volcó con su auto sobre la Avenida 60, pero se salvó de milagro
Le arrancaron una ventana y una vez en el interior de la casa, la saquearon

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla