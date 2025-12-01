Otra vez, una nueva oportunidad

Los indicadores de confianza ya mostraban una incipiente recuperación en la semana previa a las elecciones, reflejando quizás sorpresa por la magnitud del apoyo americano, y probablemente también, miedo a revivir fantasmas del pasado reciente. Sea por una u otra razón, las elecciones de medio término dieron un respaldo significativo por su magnitud al presidente Javier Milei, que encara desde ahora la segunda etapa de su mandato con apoyo de votos y de fondos externos como para lograr una transición hacia un escenario económico y político más estable.

El nuevo escenario político está todavía en construcción y presenta muchos costados inciertos, pero las condiciones en esta materia parecen haber cambiado, alejándose la probabilidad del retorno próximo al poder de un partido propenso al default y a la ruptura de contratos. Ello es un factor crucial para incentivar inversiones que serían reacias a materializarse bajo otro escenario.

Haber despejado -en parte al menos- la incertidumbre política, es un paso necesario para iniciar un sendero de crecimiento. Queda por despejar la incertidumbre sobre el programa económico –no sobre los eventos económicos, por naturaleza inciertos, y que deben ser asumidos como tales por los agentes económicos-. Los primeros movimientos del equipo económico tras el muy buen resultado electoral muestran prudencia, y algunas novedades también, como el anuncio de la recompra de deuda con apoyo de organismos multilaterales, la intención de reconstituir las reservas por parte del Banco Central y la instrumentación de cambios en política monetaria –incluyendo la flexibilización de encajes- para reponer liquidez en un escenario de gradual descenso de las tasas de interés.

El derrumbe de más de 500 puntos de la prima de riesgo que en las dos semanas posteriores a las elecciones se aproximó a los 600 puntos básicos (pb) es señal de que puede producirse una nueva y significativa compresión del riesgo en los primeros meses de 2026, de avanzarse en el proceso de estabilización y en la aprobación de reformas.

La “normalización” tiene como dividendo inmediato la recuperación del ritmo de crecimiento de depósitos y préstamos, y la posibilidad –como lo han probado ya dos empresas petroleras- de obtener financiamiento de mediano plazo para la inversión.

En las gateras hay mucha inversión vinculada al RIGI que podría materializarse, y más allá en el tiempo, la posibilidad que algún día las condiciones que se enfrentan sean similares para todas las empresas, independientemente del tamaño de la inversión.

Las condiciones iniciales para crecer son favorables, por muy diversas razones que incluyen desde la excepcional disponibilidad de recursos para enfrentar la transición a un esquema cambiario y monetario más estable, a la magnitud de los proyectos de inversión que se están evaluando o en proceso de ejecución, a la buena evolución de los precios internacionales y la posibilidad de acceso a mercados en mejores condiciones, a la posibilidad de acuerdos comerciales que hasta hace poco parecía improbable lograr.

La base de la recuperación es reconocer que el país debe dar un salto de productividad, y que ello requiere un esfuerzo consistente que involucre a la mayor parte de la sociedad. El año 2026 puede ser más importante de lo que aparece.