Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números de hoy del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Deportes |Sospechosos movimientos de cientos de millones de pesos

¿Lavado de dinero del juego online ilegal?: la hipótesis de la Justicia sobre la financiera ligada a Chiqui Tapia

¿Lavado de dinero del juego online ilegal?: la hipótesis de la Justicia sobre la financiera ligada a Chiqui Tapia
1 de Diciembre de 2025 | 09:19

Escuchar esta nota

Sur Finanzas SP, fundada en 2020 por Ariel Vallejo en Adrogué y vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia (presidente de la AFA), movió un billón de pesos en operaciones de depósitos, inversiones, cambio de divisas y criptomonedas desde entonces. La empresa usó al menos 74 cuentas en bancos como Nación, Provincia, Galicia y Reba, con deficiencias legales detectadas por la Dirección General Impositiva (DGI). Fondos se colocaron en 14 plazos fijos, varios por 500 o mil millones de pesos, principalmente en Reba Financiera

En el corazón del escándalo que sacude al fútbol argentino y al mundo político, Sur Finanzas SP, según informe de Clarín, emerge como el epicentro de una operatoria de lavado de activos que movilizó 818.000 millones de pesos en apenas un año y medio, con fondos de origen ilícito provenientes del juego online ilegal, coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y un entramado de evasión fiscal que supera los 3.300 millones de pesos en impuestos no pagados. Esta financiera no solo auspicia torneos y camisetas de clubes como Barracas Central, Racing y San Lorenzo, sino que sirvió de vehículo para blanquear fortunas sucias a través de billeteras virtuales, criptomonedas y un "ejército de soldaditos" monotributistas sin capacidad económica para justificar tales movimientos.

La investigación de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Unidad de Información Financiera (UIF) destapó una estructura paralela diseñada para legitimar capitales ilícitos. Sur Finanzas abrió 74 cuentas bancarias en entidades como Coinag, Bica, Galicia, Nación y Reba, donde se colocaron 14 plazos fijos por montos iniciales de hasta 1.000 millones de pesos. Pero el grueso del esquema operaba en su billetera virtual: 8.700 millones de pesos en transferencias de monotributistas sospechosos, como Ignacio M. (255 millones en efectivo), Brian A. (390 millones), Emilio V. (14.500 millones virtuales) y Nicolas Facundo T. (26.664 millones). Una autoridad judicial lo resumió sin filtros: "Estamos indagando en una ruta de dinero del juego online ilegal".

El fiscal Franco Picardi, en la causa ANDIS, detectó que fondos de coimas y sobreprecios en licitaciones amañadas –presididas por Diego Spagnuolo, exabogado de Milei– se lavaron mediante la criptomoneda Netblockchain de Sur Finanzas, con movimientos que escalan a 72.000 millones de pesos vía empresas fantasmas. La DGI denunció que el 9% de estos flujos (unos 72.000 millones) provenía de empresas apócrifas, rotuladas como tales por la AFIP, en una "ingeniería financiera orquestada para blanquear capitales de origen ilícito". Vallejo, quien en 2023 alardeaba "Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación", vio su fortuna crecer exponencialmente: de una firma con tres empleados en Adrogué a una red con 20 locales y préstamos millonarios a San Lorenzo (2.000 millones) y Banfield (1.900 millones), todo financiado por un "circuito marginal" que huele a corrupción estatal y juego clandestino.

Ariel Vallejo no es un lobo solitario; su ascenso es inseparable de su vínculo con Chiqui Tapia, presidente de la AFA, quien lo posicionó como el prestamista oficial del fútbol argentino. Desde 2023, la Copa Sur Finanzas bautiza el torneo de la Liga Profesional, y la marca luce en camisetas de Platense, Banfield y el propio Barracas Central de Tapia. Pero las conexiones van más allá: préstamos a clubes afines, allanamientos en sedes de Racing (hincha de Vallejo) y sospechas de que fondos lavados financiaron operaciones arbitrales y favoritismos, como el título irregular a Rosario Central o el "PDFgate" de la AFA con documentos falsificados para sancionar a Estudiantes.

LE PUEDE INTERESAR

El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico: formaciones, hora y TV

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia: puntapié inicial para el traspaso del gobierno

El entramado roza la política: menciones a Martín Insaurralde, Elías Piccirillo (ex de Jésica Cirio, preso por lavado) y nexos con Miguel Ángel Calvete, clave en la red ANDIS. La PROCELAC impulsó dos causas por lavado –una en Penal Económico y otra federal– tras reportes de la UIF sobre operaciones que exceden el perfil de empresas como Constructora Tar SA. Fiscales como Cecilia Incardona y Emilio Guerberoff piden allanamientos, embargos e inhibiciones, mientras el juez Federico Villena acumula expedientes que incluyen a Banfield y Racing. Tapia, aunque no imputado, enfrenta un golpe reputacional: su "mano derecha" Pablo Toviggino es acusado de manipular arbitrajes, y el escándalo amenaza con desbaratar el ecosistema de poder que une fútbol, finanzas y corrupción.

Estas revelaciones no son conjeturas periodísticas, sino el fruto de informes oficiales y causas judiciales en curso. La DGI presentó la denuncia principal el 25 de noviembre de 2025, detallando la evasión del Impuesto al Cheque y el lavado agravado, con perfiles patrimoniales que exponen Ferraris y fortunas inexplicables. La UIF y PROCELAC alertaron desde 2024 sobre maniobras que movilizaron más de 6.000 millones de pesos en el sistema financiero informal. Allanamientos ordenados por jueces como Sebastián Casanello y María Eugenia Capuchetti –incluyendo el de la sede en Adrogué el 22 de noviembre– secuestraron documentación que confirma el uso de Netblockchain para entorpecer investigaciones. La fiscal Incardona, pese a demoras cuestionadas por la ONG Apolo (dirigida por Yamil Santoro), avanzó con requerimientos que incluyen a clubes y allanamientos pendientes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“3 a 0”: la pelea Milei vs. Tapia y otro ataque al mandamás del fútbol
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD

El Pincha espera rival: ¿habrá clásico platense en semis?

Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños

El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienzo el juicio al remisero, acusado de mentir

Citas, amor y sexo: después del medio siglo de vida

Los niveles de ruido en el centro de La Plata, muy por encima de lo saludable
+ Leidas

Cambia el horario de atención en los bancos de La Plata: cuándo abren y cierran

“3 a 0”: la pelea Milei vs. Tapia y otro ataque al mandamás del fútbol

La chicana que le salió mal a Central Córdoba

El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico: formaciones, hora y TV

El beso, el próximo rival y Verón en el Country

Ya rige el nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires

Gimnasia: puntapié inicial para el traspaso del gobierno

Visto y oído: expresidente contento
Últimas noticias de Deportes

El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico: formaciones, hora y TV

Gimnasia: puntapié inicial para el traspaso del gobierno

El León recarga energías antes de volver al trabajo

El beso, el próximo rival y Verón en el Country
La Ciudad
Cambia el horario de atención en los bancos de La Plata: cuándo abren y cierran
Tiempo gris en La Plata: hasta qué hora se esperan lluvias este lunes
Cuenta DNI activa una novedosa promo para Navidad: cómo funcionan los "vouchers"
Los números de hoy del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea
“No llego a diciembre”: cómo hacer frente a la carga emocional de fin de año
Policiales
Heridas que no cierran: nuevo capítulo judicial del cuádruple crimen de La Loma
Le cruzaron el auto y le apuntaron para robarle
Una joven volcó con su auto sobre la Avenida 60, pero se salvó de milagro
Le arrancaron una ventana y una vez en el interior de la casa, la saquearon
Sustraían cables de alta tensión en el complejo industrial de YPF: presos
Política y Economía
Anses: la buena noticia que recibieron los jubilados para diciembre 2025
“3 a 0”: la pelea Milei vs. Tapia y otro ataque al mandamás del fútbol
La pelota no se mancha, pero la AFA...
En Diputados, LLA insiste con la primera minoría
La Justicia avanza con el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner
Espectáculos
Se enojó: Anita Espasandin apuntó a los haters y tiró un palito contra la China Suárez
Wanda Nara mostró cómo avanza su nueva casa, las imágenes de la obra 
Fechas, episodios y el cierre de Stranger Things: se despide la serie más esperada del año
Wanda Nara no es invitada a la juntadas de MasterChef Celebrity: Emilia Attias confesó los motivos
¿Chau chau adiós? Miranda deslumbró en La Plata y quizás fue la última vez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla