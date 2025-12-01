¿Lavado de dinero del juego online ilegal?: la hipótesis de la Justicia sobre la financiera ligada a Chiqui Tapia

Sur Finanzas SP, fundada en 2020 por Ariel Vallejo en Adrogué y vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia (presidente de la AFA), movió un billón de pesos en operaciones de depósitos, inversiones, cambio de divisas y criptomonedas desde entonces. La empresa usó al menos 74 cuentas en bancos como Nación, Provincia, Galicia y Reba, con deficiencias legales detectadas por la Dirección General Impositiva (DGI). Fondos se colocaron en 14 plazos fijos, varios por 500 o mil millones de pesos, principalmente en Reba Financiera

En el corazón del escándalo que sacude al fútbol argentino y al mundo político, Sur Finanzas SP, según informe de Clarín, emerge como el epicentro de una operatoria de lavado de activos que movilizó 818.000 millones de pesos en apenas un año y medio, con fondos de origen ilícito provenientes del juego online ilegal, coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y un entramado de evasión fiscal que supera los 3.300 millones de pesos en impuestos no pagados. Esta financiera no solo auspicia torneos y camisetas de clubes como Barracas Central, Racing y San Lorenzo, sino que sirvió de vehículo para blanquear fortunas sucias a través de billeteras virtuales, criptomonedas y un "ejército de soldaditos" monotributistas sin capacidad económica para justificar tales movimientos.

La investigación de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Unidad de Información Financiera (UIF) destapó una estructura paralela diseñada para legitimar capitales ilícitos. Sur Finanzas abrió 74 cuentas bancarias en entidades como Coinag, Bica, Galicia, Nación y Reba, donde se colocaron 14 plazos fijos por montos iniciales de hasta 1.000 millones de pesos. Pero el grueso del esquema operaba en su billetera virtual: 8.700 millones de pesos en transferencias de monotributistas sospechosos, como Ignacio M. (255 millones en efectivo), Brian A. (390 millones), Emilio V. (14.500 millones virtuales) y Nicolas Facundo T. (26.664 millones). Una autoridad judicial lo resumió sin filtros: "Estamos indagando en una ruta de dinero del juego online ilegal".

El fiscal Franco Picardi, en la causa ANDIS, detectó que fondos de coimas y sobreprecios en licitaciones amañadas –presididas por Diego Spagnuolo, exabogado de Milei– se lavaron mediante la criptomoneda Netblockchain de Sur Finanzas, con movimientos que escalan a 72.000 millones de pesos vía empresas fantasmas. La DGI denunció que el 9% de estos flujos (unos 72.000 millones) provenía de empresas apócrifas, rotuladas como tales por la AFIP, en una "ingeniería financiera orquestada para blanquear capitales de origen ilícito". Vallejo, quien en 2023 alardeaba "Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación", vio su fortuna crecer exponencialmente: de una firma con tres empleados en Adrogué a una red con 20 locales y préstamos millonarios a San Lorenzo (2.000 millones) y Banfield (1.900 millones), todo financiado por un "circuito marginal" que huele a corrupción estatal y juego clandestino.

Ariel Vallejo no es un lobo solitario; su ascenso es inseparable de su vínculo con Chiqui Tapia, presidente de la AFA, quien lo posicionó como el prestamista oficial del fútbol argentino. Desde 2023, la Copa Sur Finanzas bautiza el torneo de la Liga Profesional, y la marca luce en camisetas de Platense, Banfield y el propio Barracas Central de Tapia. Pero las conexiones van más allá: préstamos a clubes afines, allanamientos en sedes de Racing (hincha de Vallejo) y sospechas de que fondos lavados financiaron operaciones arbitrales y favoritismos, como el título irregular a Rosario Central o el "PDFgate" de la AFA con documentos falsificados para sancionar a Estudiantes.

El entramado roza la política: menciones a Martín Insaurralde, Elías Piccirillo (ex de Jésica Cirio, preso por lavado) y nexos con Miguel Ángel Calvete, clave en la red ANDIS. La PROCELAC impulsó dos causas por lavado –una en Penal Económico y otra federal– tras reportes de la UIF sobre operaciones que exceden el perfil de empresas como Constructora Tar SA. Fiscales como Cecilia Incardona y Emilio Guerberoff piden allanamientos, embargos e inhibiciones, mientras el juez Federico Villena acumula expedientes que incluyen a Banfield y Racing. Tapia, aunque no imputado, enfrenta un golpe reputacional: su "mano derecha" Pablo Toviggino es acusado de manipular arbitrajes, y el escándalo amenaza con desbaratar el ecosistema de poder que une fútbol, finanzas y corrupción.

Estas revelaciones no son conjeturas periodísticas, sino el fruto de informes oficiales y causas judiciales en curso. La DGI presentó la denuncia principal el 25 de noviembre de 2025, detallando la evasión del Impuesto al Cheque y el lavado agravado, con perfiles patrimoniales que exponen Ferraris y fortunas inexplicables. La UIF y PROCELAC alertaron desde 2024 sobre maniobras que movilizaron más de 6.000 millones de pesos en el sistema financiero informal. Allanamientos ordenados por jueces como Sebastián Casanello y María Eugenia Capuchetti –incluyendo el de la sede en Adrogué el 22 de noviembre– secuestraron documentación que confirma el uso de Netblockchain para entorpecer investigaciones. La fiscal Incardona, pese a demoras cuestionadas por la ONG Apolo (dirigida por Yamil Santoro), avanzó con requerimientos que incluyen a clubes y allanamientos pendientes.