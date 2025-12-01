Transferencias millonarias y muchas sospechas: ¿clubes como "cuevas" de blanqueo de la polémica financiera?

En el marco de la denuncia penal por lavado de activos y evasión fiscal que la Dirección General Impositiva (DGI) presentó el 25 de noviembre de 2025 ante el juzgado federal de Lomas de Zamora, Sur Finanzas SP -la financiera de Ariel Vallejo, financista de cabecera de Claudio "Chiqui" Tapia- emerge como un canal clave para transferencias millonarias a entidades del fútbol argentino. El anexo de la causa detalla 818.000 millones de pesos en movimientos sospechosos, de los cuales una porción significativa fluyó hacia clubes de Primera y Ascenso, financiados por préstamos que generan intereses exorbitantes y que la Justicia vincula a un esquema de blanqueo con "soldaditos" monotributistas. San Lorenzo lidera con 660 millones de pesos en transferencias, seguido por Argentinos Juniors (200 millones) y Racing (100 millones), en un ecosistema donde los clubes no son imputados, pero sí aparecen como receptores de fondos que exceden su perfil económico y rozan la operatoria ilícita.

La DGI, en su informe accesible en el expediente impulsado por la fiscal Cecilia Incardona, lista más de 250 personas jurídicas involucradas en transferencias irregulares a través de Sur Finanzas, con énfasis en el fútbol como destino privilegiado. El esquema opera vía préstamos directos y fideicomisos, disfrazados de financiamiento legítimo, pero con montos que la UIF y PROCELAC señalan como incompatibles con la capacidad de los beneficiarios.

San Lorenzo encabeza el ranking con 660 millones de pesos transferidos entre septiembre de 2024 y abril de 2025. La financiera inyectó más de 1.900 millones de pesos en préstamos, generando 110 millones en intereses. El vínculo se selló en una reunión a mediados de 2024 entre el presidente Marcelo Moretti y Vallejo, con acuerdos firmados por cada operación. Dirigentes del club confirmaron a la Justicia que recurrieron a Sur Finanzas por orden directa de Moretti, quien había recibido un salvataje de la AFA para pagar sueldos. Estos fondos, según la DGI, forman parte de un "circuito marginal" que incluye depósitos de monotributistas sin patrimonio justificable.

Argentinos Juniors aparece con 200 millones de pesos en transferencias, ocupando el puesto 29 en el anexo de la DGI. Presidido por Cristian Malaspina, el club aparece como receptor de préstamos que la investigación liga a la red de Vallejo, sin que se detallen intereses específicos, pero dentro del total de 818.000 millones en flujos dudosos.

Racing Club, con 100.005.990 de pesos en movimientos registrados. Vallejo mantenía un contrato de sponsorship por un millón de dólares durante la gestión de Víctor Blanco, extendido hasta enero de 2026 con el logo en la camiseta trasera. La actual dirigencia evalúa cortar el lazo por demoras en pagos de cuotas, pero la DGI ya lo incluye en su radar por transferencias que superan el umbral de control.

Otros destinatarios incluyen a la Superliga Profesional del Fútbol Argentino (419.360 pesos, puesto 220), y clubes del Ascenso como Temperley (4.119.400 pesos), Deportivo Morón (453.990 pesos), además de menciones a Los Andes, Excursionistas y Defensores de Glew en transferencias sospechosas bajo escrutinio de Incardona. El Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, ligado a Banfield y Banfileños SA (con figuras como Eduardo y Federico Spinosa, Ignacio Uzquiza y Oscar Tucker), también figura sin monto preciso, pero con una causa paralela en el juzgado federal N°2 de Lomas de Zamora a cargo de Luis Armella, donde Incardona solicitó traslado.

La denuncia de la DGI no imputa directamente a los clubes, pero expone cómo Sur Finanzas usó estas transferencias para legitimar 818.000 millones de pesos de origen opaco, con allanamientos pendientes de resolución por el juez Federico Villena. La fiscal Incardona, respaldada por reportes de la UIF, pide inhibiciones y embargos, mientras el expediente acumula nexos con la AFA: Vallejo, descrito como "cercano a Chiqui Tapia", posicionó su financiera como salvavidas de entidades en crisis, desde sueldos hasta sponsorships. Tapia, aunque no mencionado en el anexo, ve tambalear su influencia: Malaspina en Argentinos y Moretti en San Lorenzo son piezas de su tablero, y el salvataje AFA a San Lorenzo huele a favoritismo.

Vallejo, fundador de Sur Finanzas en 2020, pasó de prestamista local a operador millonario gracias a estos lazos, pero la DGI lo acusa de evasión por 3.300 millones de pesos en impuestos no pagados y lavado agravado. La PROCELAC impulsa medidas cautelares, y mientras la financiera emite comunicados negando irregularidades -"Estamos a disposición de la Justicia"-, los números del anexo no dejan margen: transferencias que inundan el fútbol con fondos que la DGI califica de "sospechosos", en un esquema que une deudas cluberas con blanqueo sistémico.

Todo se basa en la denuncia de la DGI del 25 de noviembre de 2025, cuyo anexo detalla transferencias por 818.000 millones de pesos y lista a los clubes como receptores clave, accesible en el expediente federal. La UIF aportó alertas desde 2024 sobre flujos incompatibles, y la fiscal Incardona avanzó con requerimientos que incluyen traslados de causas, como la de Banfield. Allanamientos en la sede de Adrogué, ordenados por Villena, secuestraron documentación que confirma el rol de Sur Finanzas en estos préstamos. Ningún club responde por ahora, pero el juez Armella acumula pruebas en Lomas de Zamora, donde el fideicomiso banfileño podría ser el próximo dominó en caer.