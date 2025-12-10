VIDEO: Mirá el golazo de Cristiano Ronaldo para Al Nassr vs Al Wahda

¡Cristiano Ronaldo está de vuelta! Este miércoles volvió a las canchas con Al Nassr en un amistoso frente a Al Wahda y fiel a su estilo metió un gol antes de los 15 minutos de juego. El portugués demuestra que su instinto goleador sigue intacto pese a las minivacaciones que tuvo durante el parate del fútbol árabe.

Su regreso ilusiona a los hinchas ya que esperan que mantenga este nivel para el reinicio oficial de la temporada 2026.

Así fue el gol de Cristiano Ronaldo

El gol de cristiano Ronaldo llegó tras una jugada que nació por el costado derecho, donde Al Nassr armó una combinación rápida que terminó en un centro preciso al corazón del área. La estrella del fútbol mundial controló la pelota y definió con un certero derechazo imposible para el arquero rival.

Se trató de un gol con su sello personal que vuelve a dejar claro que su capacidad para aparecer en los momentos clave está más vigente que nunca.

Mirá el golazo de Cristiano: