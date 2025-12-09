Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Ate, fegepPba y los judiciales

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Tras la aprobación de la ley de financiamiento, estatales y judiciales reclaman un aumento salarial antes de fin de año

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

estatales insisten en pedir la reapertura de las paritarias/web

9 de Diciembre de 2025 | 01:57
Edición impresa

Gremios de trabajadores de la administración pública y del Poder Judicial reforzaron su pedido a la Provincia de reabrir las paritarias salariales antes de fin de año. El reclamo se da luego de que la semana pasada el gobierno de Axel Kicillof lograra aprobar en la Legislatura la ley de Financiamiento, que autoriza al Estado bonaerense a tomar deuda por más de 3 mil millones de dólares.

El primero en salir con el reclamo fue la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Provincia), al que posteriormente se le sumó la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba).

Fue a través de una nota presentada en el ministerio de Trabajo, en la que solicitaron “la continuidad urgente de la negociación paritaria correspondiente a la Ley Nº10.430”.

La misiva continúa: “En la última audiencia expusimos detalladamente los puntos que consideramos urgentes y necesarios para que sean incorporados en la propuesta salarial”, que “con la reciente aprobación de la ley de Financiamiento, entendemos que están dadas las condiciones para retomar, profundizar y avanzar en la recomposición salarial que las trabajadoras y los trabajadores del sector necesitan”.

En tanto, desde ATE habían pedido que la Provincia “reabra la discusión de la mesa de negociación colectiva de la administración pública, con el objetivo de dar continuidad a la negociación salarial correspondiente al período 2025, en este contexto donde la inflación sigue apremiando el bolsillo de las y los trabajadores estatales”.

El secretario general de ese gremio, Claudio Arévalo, pidió “una urgente convocatoria a mesa paritaria para cerrar el año con un nuevo aumento. Los trabajadores estatales necesitamos seguir recomponiendo nuestro poder adquisitivo, ya que venimos perdiendo por las políticas del gobierno nacional que ataca a los trabajadores en general y a los estatales en particular”.

También Judiciales

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) también realizo una presentación ante el ministerio de Trabajo reclamando una convocatoria antes de fin de año para tratar un aumento salarial pero también planteos vinculados a las subcategorías para los cargos con menor antigüedad del escalafón y para jubilados y pensionados, entre otros temas.

Paro contra la reforma laboral
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó ayer que realizará hoy un paro en contra de la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional en el Congreso. El secretario general de ATE-Capital, Daniel Catalano, aseguró que, con estas modificaciones, la gestión del presidente Javier Milei, “quiere que desaparezca la organización sindical”, como así también los convenios colectivos”.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

