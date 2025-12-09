Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora

Volaron las entradas de la preventa para la final Estudiantes vs Racing: precios y quiénes pueden sacarla mañana
Según un relevamiento, crecieron las escrituraciones, boletos de compraventa e hipotecas. Martilleros de la Ciudad lo relacionaron a la progresión de los créditos hipotecarios y aseguraron que aún no están al 100%
El último informe de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata detectó que el mercado inmobiliario local, en octubre, creció en comparación tanto al mes pasado, como al mismo periodo pero en 2024.
Según el documento, las escrituraciones crecieron un 26,3 por ciento interanual. Además, en el acumulado enero-octubre 2025, las operaciones registraron un ascenso del 36,3 por ciento en cuanto a enero-octubre 2024. Asimismo, el mes con mayor cantidad de escrituraciones fue diciembre del año pasado con 1973, mientras que el promedio fue de 1.175 operaciones mensuales.
En cuanto a los boleto de compraventa, el documento elaborado por la Universidad Nacional de La Plata determinó un crecimiento del 26,3 por ciento en octubre, en valores interanuales, y del 0,4 por ciento, respecto a septiembre.
¿Un dato más? También se mostraron en ascenso la cantidad de hipotecas en la Ciudad: “en el periodo de enero-octubre 2025 es cinco veces superior a las hipotecas enero-octubre 2024”.
Ramón Penayo, martillero de la Ciudad, destacó en diálogo con EL DIA que “hubo un crecimiento pequeño en relación al año pasado” y explicó: “Lo que sucedió con las escrituraciones e hipotecas, es que se venían tramitando desde antes de las elecciones”.
Según Penayo, aunque hubo un porcentaje de incremento en algunas ventas, “siempre hablamos de transacciones que no son grandes valores”, advirtió. En este marco, detalló que se están vendiendo “departamentos de hasta 1.100 dólares el metro cuadrado”. No obstante, insistió en el “pequeño crecimiento de la compraventa” y analizó que eso genera movimiento en la cadena laboral: “Hace que traccionen otros sectores como la persona que pinta, el gasista y el electricista, entre otros”.
Gisela Agostinelli, martillera de la Ciudad, puntualizó a este diario, la influencia de los “lineamientos de créditos” que provocaron la reactivación del mercado inmobiliario.
“Lo cierto es que tuvo un gran crecimiento en 2024 y 2025 con respecto a las operaciones de compra venta y se estima que continúe así”, advirtió Agostinelli y analizó: “El mercado inmobiliario está atravesando un momento de positivismo debido a que se terminó la incertidumbre de los últimos meses, y eso es alentador para el sector”, advirtió.
En tanto, también dijo: “es necesario el crédito hipotecario, gran parte de la reactivación es gracias a eso, ya que es el motor clave para la compra de una vivienda para muchas personas”.
Sobre ello, Mariana Valverde, martillera local, dijo a EL DIA: “ El crédito es sumamente importante para el mercado inmobiliario. Esa persona que vende a través de crédito inyecta el efectivo en el mismo mercado comprando viviendas que son aptas o no aptas crédito, movilizando toda la economía. Cuando tenemos más crédito hay un aumento exponencial de las escrituras”.
En tanto, Penayo sumó: “ojalá haya más créditos. Hoy es difícil adquirir una propiedad sin crédito pero tienen que acomodarse un montón de cosas” y sentenció: “Todavía no estamos al 100 por ciento”.
Según los martilleros, las señales de crecimiento se habían detectado durante el primer semestre del año pero, “se volvió a parar en la época de elecciones. Yo creo que el año que viene, será un año más dinámico porque no hay comicios”, aseveró Ramón Penayo.
Asimismo, Agostinelli, también destacó que concluyó el periodo de incertidumbre característico de elecciones y definió al 2025 “como un buen año”, indicó. En tanto, Valverde visualizó: “Pos elecciones, se empezarona evaluar carpetas y pre aprobar créditos”.
“Las consultas aumentan y eso ya exhibe un buen panorama” dijo Agostinelli y agregó: “La rentabilidad de los alquileres ha mejorado para los inversores. Eso hace que estén activos en la búsqueda de propiedades”.
Penayo, en tanto, se esperanzó en “que las tasas sigan bajando para que la gente pueda tomar más crédito” y pidió “un acomodamiento de sueldo para que todo mejore un poco”.
Finalmente Agostinelli graficó un próximo año con “alquileres más redituables y más libertad en cuanto a plazos de contratos, ya que las actualizaciones atrae a los inversores y eso, inevitablemente, genera la reactivación en las ventas”, concluyó.
POR MES*
