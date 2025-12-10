Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Armados y violentos le robaron la moto a un joven en La Plata

Lo golpearon con un arma y lo empujaron

Armados y violentos le robaron la moto a un joven en La Plata
10 de Diciembre de 2025 | 13:30

Volvía de trabajar y estaba a menos de dos cuadras de llegar a su casa, pero eso no fue impedimento para que delincuentes le robaran la moto apuntándole con un arma.

El violento hecho se registró anoche, alrededor de las 22hs., en la esquina de 132 y 46, cuando la víctima, un hombre de 32 años, regresaba a su domicilio cuando fue abordado por dos masculinos que circulaban en otra moto, quienes se le pusieron al lado.

Uno de los delincuentes sacó un arma y mientras lo golpeaba en la cabeza le exigía que les entregara la moto. A pesar que la víctima no se resistió, los sujetos igualmente lo empujaron, haciendo que cayera, y huyeran con la moto.

