El Pincha fue más efectivo y es finalista

Ganó el mejor. No fue una máquina Estudiantes, no brilló como lo supo hacer un tiempo atrás pero tuvo más fútbol que Gimnasia. Ganó el que hizo el gol y luego lo supo defender. Ganó el equipo con mejores individualidades, el que invirtió más dinero y también el que tuvo un poco más de fortuna. Ganó Estudiantes porque tiene un aura especial en los partidos difíciles. O en la mayoría de ellos. Ganó Estudiantes 1-0 a Gimnasia y dentro de cinco días jugará la final del torneo Clausura ante Racing, la sexta definición con Eduardo Domínguez -impensado hace un mes- en la que buscará otra vez toda la gloria.

El Pincha, que hasta el gol había mostrado mejor juego elaborado en la mitad de la cancha, se terminó quedando con el pasaporte a la final porque su rival tuvo más corazón que ideas. No se había preparado para esto, pero el formato le dio la chance. Y vaya que estuvo cerca. Pero Estudiantes tuvo un poco más y lo eliminó.

En el primer tiempo pasó poco y lo más interesante sucedió en el final. Ninguno de los dos equipos asumió el protagonismo sino que buscó, con sus formas, llegar al arco de enfrente. En los primeros minutos el Pincha presionó más arriba pero luego emparejó el Lobo. Estudiantes no tuvo peso ofensivo por el mal partido de Alario y el local la pasó mal en la derecha por el flojo partido de Pintado

Los dos fueron genuinos y jugaron a lo que jugaron este último tramo el torneo. Estudiantes con más tenencia pero extremadamente lento en la transición. Gimnasia, más explosivo, no pudo tener claridad en los metros finales pero siempre Panaro fue el más peligroso.

En situaciones estuvieron repartidos. El Pincha insinuó más y merodeó más el arco de Insfrán que en situaciones reales de gol. La más clara fue un remate de Tiago Palacios que el arquero rival contuvo e el primer palo. El Lobo encontró en un tiro de Panaro, con desvío, la más clara del primer tiempo. Salvó Fernando Muslera con una atajada de primera clase. Se estiró para despejar al costado.

El partido fue tranquilo y por eso sorprendió que Facundo Tello sacara tres amarillas en ese primer tiempo. La única entendible fue la del uruguayo Pintado por una fuerte falta a Cetré. Las otras se pudieron evitar porque dejaron condicionados a Piovi, Medina, Barros Schelotto y Piedrahíta.

La única duda fue una jugada de Edwuin Cetré por la izquierda. Le ganó en velocidad a Pintado y se arrojó al contacto del defensor. Tello no dudó y sancionó tiro de esquina. En ese mano a mano que se repitió toda la tarde estuvo la leve ventaja del visitante.

Fue un poco mejor y esa sensación se la llevó al vestuario. Pero la sensación también que sin un cambio en ofensiva no iba a poder hacer un gol de ninguna manera. Gimnasia jugó bien y con sus herramientas estuvo más cerca del gol que su rival. Por eso al vestuario se fue con el ánimo elevado y sabiendo que si acertaba una de contra podía romper un partido que solo por las falencias de ambos equipos estaba en cero.

El segundo tiempo fue igual pero con Gimnasia unos metros más adelante. Insinuó tomar las riendas del partido y se vieron los peores minutos del equipo de Eduardo Domínguez en el partido. Estaba errático y desconcentrado. N0 podía agarrar la pelota y sufría esa desconexión. Pero no pudo el Lobo empujar en esos minutos superiores y fue letal.

Letal porque a los 16 minutos llegó una contra del Pincha, otra vez con Edwuin Cetré por la izquierda y siendo determinante cada vez que pisaba el área. Este vez el colombiano aprovechó el error no forzado de Renzo Giampaoli que se arrojó al piso, le erró a la pelota, la dejó viva y el extremo levantó la vista y se la dejó a Palacios, que empujó al fondo de la red apareciendo sin marca por el segundo palo. Fue un gol casi calcado al convertido en el Madre de Ciudades hace una semana atrás y que le dio el equipo el gol que a la postre sería decisivo. No se pudo reponer el Lobo ese golpe y ni siquiera con los cambios de Fernando Zaniratto pudo encontrar una chance clara de gol, ni siquiera jugando con cuatro y hasta cinco delanteros, ni llenando el área de centros y buscando de manera desesperada esa posibilidad.

Domínguez apostó por algunos cambios que no le sirvieron al equipo para mejorarlo. No pudo lograr manejar la pelota pese a que tuvo espacios como para hacerlo. Se repitió en imprecisiones y por eso no logró liquidarlo. Y eso lo llevó a sufrir por demás hasta el minuto 51. Fue con toda la épica el Lobo para empatar. Pero la única receta que tuvo fue el centro cruzado o frontal. NO pido mantener la lucidez en los metros finales como para romper el molde. Por eso las figuras de Muslera, Leandro González Pirez y Santiago Núñez hicieron su trabajo para sacar todo lo que cayó dentro del área.

Estudiantes celebró el triunfo y la clasificación. Jugará la final dentro de cinco días en Santiago del Estero ante Racing, reviviendo el duelo de los ‘60 y tantas batallas. Será la sexta final de Eduardo Domínguez al frente del plantel. Pensar que hace tres semanas parecía haber cumplido su ciclo al frente del equipo. No solo que no estaba cumplido sino que tenía mucho más para dar. No es la mejor versión del equipo desde lo futbolístico, pero sin romper de su molde ganó bien ayer y ganó bien los otros partidos, en Arroyito y Santiago del Estero. Este equipo tiene alma y lo que no puede aportar de fútbol lo suplanta con fuerza. Por eso está en la final.

Del otro lado Gimnasia, a quien nadie le podrá reprochar nada. Hace un mes, literalmente, estaba en descenso. Llegó con mucho fuego hasta este partido. Claro que hoy no alcanzarán los elogios, pero cuando pase el temblor lo sabrá valorar. Estudiantes, ahora, es más dueño de La Plata que nunca.

TRES AL HILO Estudiantes se clasificó para jugar la final del torneo Clausura después de haber ganado los tres partidos que disputó en los playoff. Los tres éxitos fueron de manera consecutiva y todos por 1-0. Y encima, no recibió goles.

LA 6º FINAL DEL DT Domínguez, como DT de Estudiantes, disputará su sexta final: Copa Argentina (23); Supercopa Argentina (24); Copa de la Liga (24); Trofeo de Campeones (24); Superliga Internacional (24) y Clausura (2025)

MARTÍN CABRERA DESDE EL ESTADIO DEL BOSQUE