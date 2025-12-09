Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1
El fallecimiento de Cristina Soria de Bellone provocó muestras de profundo pesar en distintos ámbitos artísticos y culturales de la región.
Había nacido en La Plata el 4 de abril de 1941, en un hogar donde el arte fue una lengua cotidiana. Su madre, la reconocida escultora Aída Soria, fue quien le impartió las primeras lecciones y encendió en ella una sensibilidad que luego se convertiría en destino.
Su educación transcurrió en la Escuela Sagrada Familia y el Colegio Eucarístico. Su formación artística comenzó en el taller familiar y continuó con los maestros Carlos Cañás y Carlos Pacheco, además de incorporar la delicadeza de la pintura china junto al profesor Roberto Curto.
Su familia –su esposo Roberto Bellone, su hijo Roberto Luis y sus nietas Juana Laura y Catalina– constituyeron el sostén afectivo de una vida entera dedicada a la creación. Desde 1979 participó en numerosas exposiciones individuales y colectivas, tanto en Argentina como en Japón, Estados Unidos, España, Italia, Brasil, Polonia, Canadá y Suiza. En Lugano, se vendieron todos sus cuadros, un hito que confirma la proyección internacional de su obra. Ha recibido a lo largo de su trayectoria, distinciones en Buenos Aires, Nueva York, Río de Janeiro, Quebec, Japón, Italia y España, y fue convocada como jurado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Museo Provincial de Bellas Artes.
Artista patrimonial del Museo Municipal de Arte de La Plata y del Museo Beato Angélico, sus obras integraron colecciones privadas y museos como el Museum of Américas (Miami) y el Museo Epeo (Italia). Desde 2016 desarrolló una valiosa tarea como Mediadora Artística en el grupo PensArte.
También participó en la Peña de las Bellas Artes. Frente a la tela todavía blanca, se sentía en su mundo, y cuanto más difícil se presentaba la obra, más fascinante le resultaba. Al empezar sentía que la obra la pintaba el alma”. Su imaginación fértil, su técnica rigurosa y la sensibilidad que la acompañó desde la infancia conformaron una obra destinada, como señalaron distintos críticos, a perdurar por sus notables valores estéticos.
