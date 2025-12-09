Con pasión y color, pero 23 detenidos

Pasó una nueva edición del clásico platense, que no fue uno más. Quedará en la historia de los memoriosos por haber sido un duelo eliminatorio. Ganó Estudiantes 1-0 y eliminó a Gimnasia. Se clasificó a la final, que jugará el próximo sábado contra Racing en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El partido tuvo color para tirar para arriba. En las inmediaciones del Bosque desde temprano se reunieron los hinchas de Gimnasia para alentar y marcar la cancha. Pirotecnia por mil, con mucho azul y blanco. Cumbia y una bebida antes de ingresar a la cancha. La zona de 1 y 60 se tiñó con los colores del Lobo.

El ingreso de los hinchas fue tranquilo. Largas colas pero nada más. El nerviosismo de la previa quedó de lado conforme pasaron los minutos. Pudieron ingresar todos los que tenían la cuota al día, con QR como había solicitado el Club. Las tribunas se poblaron desde temprano y antes del inicio había un marco completo: 30 mil personas en todas las tribunas.

La delegación visitante llegó sin contratiempos. Bien custodiada por la Policía de la Provincia y un dato que no pasó inadvertido: el presidente Carlos Anacleto y sus dirigentes esperaron a sus pares de Estudiantes para darles la bienvenida. Fue un gesto para resaltar en medio de tantas chicanas y agresiones.

El recibimiento al equipo fue espectacular. Bombas de humo en el sector de la platea Basile que hizo imposible divisar lo que sucedía dentro del campo de juego. No se pudo ni percatar desde las tribunas que los equipos estaban formados a la espera del inicio del partido.

La única nota desalentadora fue la caída de un hincha de unos 30 años de la parte alta de la tribuna Centenario: sufrió fracturas múltiples y tuvo que ser sometido a una intervención. Quedó hospitalizado en el Hospital San Martín.

Los hinchas de Estudiantes, por su parte, se reunieron en el Country de City Bell. Despidieron a su plantel pero no hubo pantalla gigante. Por eso la concentración se hizo desperdigada por toda la Ciudad. Muchos se concentraron en los bares del centro donde desplegaron su colorido y luego del triunfo marcharon a 7 y 50, donde hubo un par de grescas menores: se cruzaronm hinchas y hubo robos de remeras de ambos lados.

Donde sí se produjeron incidentes mayores fue en la salida del estadio, cuando chocaron parte de la barra La 22 con efectivos de Infantería, con un saldo de 23 detenidos que fueron demorados a la espera de que las imágenes terminen de constatar los desmanes producidos. En tanto 12 policías heridos.

Los del Pincha celebraron en toda la Ciudad. Fue un lunes feriado marcado por el rojo y blanco. La paternidad de Estudiantes escribió otro capítulo que quedará marcado en la historia. Los jugadores festejaron con algunos hinchas en el campo principal del Country con bombos y muchos fuegos artificiales. El clásico del Siglo, se recordará siempre.