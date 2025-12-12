Un platense que dejó todo para vivir en Santiago tras una final de Estudiantes: “Me enamoré y me vine”

Daniel, nacido y criado en La Plata, vive desde hace cinco meses en Santiago del Estero. Allí espera la llegada del plantel de Estudiantes para la final del Clausura y cuenta cómo una final en el Madre de Ciudades le cambió la vida.

En la puerta del hotel donde el plantel de Estudiantes se concentra en Santiago del Estero, la ansiedad por la final se mezcla con historias inesperadas. Entre los hinchas que aguardan la llegada del equipo aparece Daniel, un platense que hace apenas cinco meses tomó una decisión radical: dejar su vida en La Plata para instalarse definitivamente en Santiago.

“Me enamoré de Santiago cuando vine a la segunda final contra Vélez. Dejé todo y me vine a vivir con mi pareja y mi mamá”, cuenta. La decisión no fue menor: le compró una casa a su madre a modo de regalo y desde entonces se instaló en la provincia. “Es una ciudad muy linda, me cuesta, pero estamos bien por ahora”, asegura.

Daniel recuerda que en aquella final de 2023 no pudo estar en la primera, pero sí en la segunda. Esa visita marcó un antes y un después: “Me encantó lo que fue Santiago, y dejé toda la plata y me vine. Hace cinco meses que estoy acá”.

Consultado por la polémica que se genera cada vez que se eligen sedes como Santiago del Estero para finales entre equipos de Buenos Aires, ofrece una mirada equilibrada: “El estadio es hermoso y la gente muy solidaria. Pero entiendo a los que se quejan: un pasaje, una entrada, la comida… todo suma, y se gasta mucha plata. A mí ahora me queda fácil porque vivo acá y puedo hospedar a amigos, pero no hay lugar, está todo lleno”.

También recuerda la masividad del público pincharrata: “Hace quince días se jugó acá y había sesenta y seis filiales, sesenta y seis micros… Estudiantes mueve gente a todos lados. No es porque sea Estudiantes: lo vi en Dubái, en todas partes”.

En la previa a la final contra Racing, no duda del acompañamiento: “Se espera un gran marco, más allá de que le dieron un poquito más a Racing. La gente de Estudiantes siempre está. Somos una familia, de verdad”.

Aunque extraña la ciudad y su ritual futbolero, mantiene la fe intacta: “Extraño un montón, extraño la cancha, mi platea… pero acá estoy. Y tengo fe. Como decimos siempre, somos bilardistas: los partidos hay que jugarlos. Entramos por la ventana y hoy estamos en una final. Santiago nos da suerte”.

Con esa mezcla de nostalgia y entusiasmo, Daniel vuelve a acomodarse entre los hinchas que esperan la llegada del plantel. “Estudiantes es así —dice—: te cambia la vida”.