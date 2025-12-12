Goles con tuco: la China piensa en Italia, importante club se interesó por Mauro Icardi

Ahora, una fuerte información se conoció en torno a la continuidad futbolística de Mauro Icardi. Recordemos que, tiene contrato con el Galatasaray hasta 2026, pero podría irse antes y hay un equipo italiano que lo tiene en lista.

Así, Mauro Icardi y China Suárez siguen disfrutando sus días en Turquía mientras el jugador sigue estando fichado por el Galatasaray.

Pero, ante los rumores de desvinculación del club donde es un ídolo, surgió una nueva institución interesada y entonces surgieron los nuevos rumores: ¿la pareja se muda a Italia?

todo parece indicar que AC Milan se sumó a la lista de los equipos que quieren al goleador. Allí, Fue el periodista Ekrem Konur quien tiró la fuerte información.

"¡El AC Milan ha añadido a Mauro Icardi a su lista! El club quiere un delantero experimentado que no exija ser titular en todos los partidos. Interés: Milán + 3 clubes sudamericanos", escribió el periodista.

Por último, el rumor indica que sería una de las debilidades de la China Suárez, la pareja de Icardi tiene a Italia como uno de sus países preferidos.