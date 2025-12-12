Joaquín Levinton de Turf sufrió un infarto y debió ser internado de urgencia: qué se sabe de su estado de salud

El músico Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, debió ser trasladado de urgencia al hospital Fernández durante la madrugada de este viernes luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en un bar del barrio porteño de Palermo. Más tarde se confirmó que el cantante sufrió un infarto.

El episodio ocurrió en un local de la calle Dorrego al 1600, donde el artista de 50 años comenzó a experimentar un intenso dolor en el pecho y signos de malestar que preocuparon a quienes lo acompañaban. Inmediatamente, las personas presentes solicitaron asistencia al SAME.

Los médicos de emergencias arribaron en minutos y realizaron el traslado al hospital, según informaron fuentes policiales. El primer reporte del operativo señaló que Levinton presentó un “principio de infarto” alrededor de las 0.42.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, detalló que el cantante sufrió “una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración” mientras realizaba un show. “Tenía un dolor opresivo en el pecho, por lo que había que descartar un episodio coronario. Se lo estabilizó y se dio aviso al shockroom del Fernández”, explicó durante una entrevista televisiva.

El músico quedó bajo observación mientras se aguardaban estudios complementarios para establecer la evolución de su cuadro.