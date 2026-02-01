VIDEO. Chofer de Uber chocó una camioneta estacionada en La Plata: estaba alcoholizado y sin dormir

Un accidente de tránsito ocurrió el sábado por la noche en La Plata cuando un conductor que trabajaba con una aplicación de viajes embistió una camioneta que estaba correctamente estacionada. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y se difundió en redes sociales, mostrando con claridad el momento del impacto.

El choque se produjo alrededor de las 23.30, cuando un Peugeot blanco impactó desde atrás al vehículo estacionado. Según denunció el dueño de la camioneta, el conductor dio positivo en el control de alcoholemia y no contaba con seguro obligatorio al momento del accidente. Además, aseguró que el hombre había trabajado solo dos horas de descanso en las últimas 24 horas y que se desempeñaba como Uber.

Tras el incidente, el conductor se mostró en estado de shock y relató al damnificado que tenía un hijo pequeño y que el auto era su única fuente de ingresos, luego de haber perdido su empleo meses atrás. A pesar de la situación personal del implicado, el propietario de la camioneta evalúa iniciar acciones legales para reclamar el pago de los daños.

El episodio volvió a encender el debate sobre la regulación y los controles a los conductores de aplicaciones de transporte. El damnificado cuestionó la falta de supervisión estatal y reclamó mayores medidas para prevenir accidentes similares en la ciudad.