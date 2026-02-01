Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Misterio en Melchor Romero: encontraron a una mujer muerta en su casa e investigan las causas

Misterio en Melchor Romero: encontraron a una mujer muerta en su casa e investigan las causas
1 de Febrero de 2026 | 17:27

Escuchar esta nota

El hallazgo de una mujer sin vida en el interior de una vivienda precaria de Melchor Romero generó alarma este domingo. Personal del Comando de Patrullas de La Plata acudió a una finca tras un llamado al 911 que alertó sobre la existencia de una persona fallecida en el lugar.

Al llegar al domicilio, ubicado en la calle 178 entre 529 y 530, los efectivos policiales encontraron a la víctima. La mujer, de 47 años, yacía sobre su cama y carecía de signos vitales. Minutos después, una ambulancia del SAME arribó al lugar. El médico realizó las maniobras de rigor y constató el fallecimiento de la mujer de forma oficial.

Los investigadores destacaron que la propiedad presentaba condiciones de extrema precariedad. No obstante, tras una primera inspección ocular, los uniformados no detectaron desorden en el interior ni signos de violencia en los accesos a la vivienda. Este dato resulta fundamental para las primeras hipótesis de la justicia.

La fiscal Eugenia Di Lorenzo, titular de la UFI Nº 17, tomó intervención en el caso junto al Juzgado de Garantías Nº 3 de La Plata. La funcionaria judicial calificó la causa como "Averiguación de causales de muerte" y ordenó el despliegue de la Policía Científica en la escena.

El cuerpo será sometido a una operación de autopsia por parte del médico forense en las próximas horas. Este examen será la pieza clave para determinar si el deceso se produjo por causas naturales o si existió algún factor externo que deba ser investigado.

