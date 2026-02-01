Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Boca recibe a Newell's en La Bombonera: hora, formaciones y cómo ver online

Boca recibe a Newell's en La Bombonera: hora, formaciones y cómo ver online
1 de Febrero de 2026 | 16:49

Escuchar esta nota

Boca ya tiene todo listo para enfrentar a Newell’s Old Boys por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 y la principal novedad pasa por las primeras citaciones de Santiago Ascacibar y Ángel Romero, quienes no solo integran la nómina de convocados, sino que además se perfilan para debutar como titulares.

Luego de la derrota ante Estudiantes en La Plata, el “Xeneize” necesita una reacción inmediata en La Bombonera, donde jugará este domingo 1 de febrero desde las 19.15, con arbitraje de Darío Herrera y televisación de ESPN Premium.

En ese contexto, el cuerpo técnico apostaría por los refuerzos para rearmar un equipo golpeado y con varias ausencias sensibles. Entre las bajas de la convocatoria aparecen Lucas Blondel, que perdió terreno en la consideración tras el regreso de Marcelo Weigandt, además de Lucas Janson y el juvenil Camilo Rey Domenech, ambos fuera por lesión.

Con la salida reciente de Luis Advíncula, el lateral derecho quedó definido con Juan Barinaga como titular, acompañado por Weigandt y Dylan Gorosito como alternativas.

Ascacíbar haría su estreno oficial junto a Paredes y Herrera en lo que ya se perfila como el “mediocampo ideal”, mientras que Romero aparece como la principal carta ofensiva desde el arranque.

Probables formaciones de Boca vs Newell's:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

LE PUEDE INTERESAR

Domínguez prueba variantes y apuesta a la rotación ante Defensa y Justicia

LE PUEDE INTERESAR

Así sería la tercera camiseta de Gimnasia: nuevo diseño y un color cargado de historia

Newell's: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerónimo Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Cóccaro y Facundo Guch. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Hora: 19.15.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: La Bombonera.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

En Fotos | Autos abandonados, "suburbios" y zona "militarizada" en el centro de La Plata en el rodaje de Netflix

VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en La Plata

"Tenía que tomarse el micro en La Plata y nunca llegó": desesperada búsqueda de una joven y su bebé

Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
+ Leidas

Estudiantes: la racha negativa que busca cortar en Varela

Aunque no detalla obras ni contratos, el Astillero vuelve a concentrar una de las partidas más altas

Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora

“¡Hay un lagarto en el parque!”: la sorpresa de vecinos de la Región al recibir “visitas”

Cetré, la compra histórica del Paranaense

Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
Últimas noticias de Deportes

Domínguez prueba variantes y apuesta a la rotación ante Defensa y Justicia

Así sería la tercera camiseta de Gimnasia: nuevo diseño y un color cargado de historia

Alcaraz ganó el Abierto de Australia y se convirtió en el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Boca busca resurgir y River, seguir dulce
Policiales
Un auto despistó en Berisso, chocó contra una vivienda y provocó una pérdida de gas
Conmoción en la República de los Niños: un hombre de 70 años se desvaneció y falleció
Atacó a barretazos un taxi, amenazó de muerte al chofer y terminó preso en La Plata
La familia y los allegados de Rocío Alvarito convocaron a una marcha para pedir justicia en La Plata
Demorado en Ruta 2: manejaba con una licencia falsificada y droga
La Ciudad
Un sector de La Plata sin agua: crecen los reclamos y el Acueducto Norte sigue sin dar respuestas
Calles cortadas en el centro de La Plata por el rodaje de Netflix: qué zonas evitar
Dos árboles cayeron este domingo en La Plata y generaron preocupación entre los vecinos
Contenedores desbordados y basura en las calles: crece el malestar de los vecinos del centro de La Plata
Comenzó febrero y este domingo la máxima será de 30º: ¿cúando llega la ola de calor a La Plata? 
Espectáculos
“Lo usé”: terrible confesión de Flor Vigna sobre su nueva canción dedicada a Luciano Castro
Dramático pedido de ayuda del luchador Vicente Viloni en redes: "Perdón, no puedo más"
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
“Es un acto de amor enorme”: Marcela Morelo habló sobre la adopción de sus hijos
El amor está en el aire: en el mes de San Valentín, la pantalla se pone melosa
Política y Economía
Reforma laboral: grieta en el PJ y ¿judicialización?
Los libertarios piensan en 2027 y lanzarán un paquete de proyectos
En qué gastaron sus dólares los argentinos
Santilli cruzó a Kicillof: “Quieren que las empresas paguen más y se fundan”
Médicos aceptaron la oferta salarial de la Provincia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla