Boca recibe a Newell's en La Bombonera: hora, formaciones y cómo ver online

Boca ya tiene todo listo para enfrentar a Newell’s Old Boys por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 y la principal novedad pasa por las primeras citaciones de Santiago Ascacibar y Ángel Romero, quienes no solo integran la nómina de convocados, sino que además se perfilan para debutar como titulares.

Luego de la derrota ante Estudiantes en La Plata, el “Xeneize” necesita una reacción inmediata en La Bombonera, donde jugará este domingo 1 de febrero desde las 19.15, con arbitraje de Darío Herrera y televisación de ESPN Premium.

En ese contexto, el cuerpo técnico apostaría por los refuerzos para rearmar un equipo golpeado y con varias ausencias sensibles. Entre las bajas de la convocatoria aparecen Lucas Blondel, que perdió terreno en la consideración tras el regreso de Marcelo Weigandt, además de Lucas Janson y el juvenil Camilo Rey Domenech, ambos fuera por lesión.

Con la salida reciente de Luis Advíncula, el lateral derecho quedó definido con Juan Barinaga como titular, acompañado por Weigandt y Dylan Gorosito como alternativas.

Ascacíbar haría su estreno oficial junto a Paredes y Herrera en lo que ya se perfila como el “mediocampo ideal”, mientras que Romero aparece como la principal carta ofensiva desde el arranque.

Probables formaciones de Boca vs Newell's:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Newell's: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerónimo Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Cóccaro y Facundo Guch. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Hora: 19.15.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: La Bombonera.