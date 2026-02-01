Domínguez prueba variantes y apuesta a la rotación ante Defensa y Justicia

El apretado calendario del inicio de temporada obliga a Eduardo Domínguez a planificar con cautela en Estudiantes. Con una seguidilla de partidos en pocos días, el entrenador analiza realizar rotaciones puntuales para visitar a Defensa y Justicia, con el objetivo de administrar cargas físicas sin alterar el buen rendimiento mostrado en el comienzo del Torneo Apertura.

La posibilidad de introducir cambios responde al esquema definido por la AFA, que programó 12 fechas entre el 22 de enero y el 23 de marzo, incluyendo encuentros entre semana y escaso margen de recuperación. En ese contexto, el cuerpo técnico evalúa variantes que mantengan la estructura del equipo y reduzcan el riesgo de lesiones en jugadores clave.

En el mediocampo, Gabriel Neves aparece como una alternativa para reemplazar a Ezequiel Piovi, quien terminó con una alta exigencia física tras el duelo ante Boca. En defensa también podría haber novedades, ya que Eros Mancuso, que debutó frente a Independiente, cuenta con chances de meterse en el once inicial, mientras que otros titulares acumulan una importante cantidad de minutos en el inicio del torneo.

En ofensiva, Guido Carrillo es uno de los nombres que podría tener descanso, lo que abriría la puerta a la titularidad de Lucas Alario, aún sin minutos oficiales en el año. Además, Domínguez sigue de cerca la evolución de los refuerzos: Adolfo Gaich se perfila para su debut tras completar una preparación especial, mientras que Brian Aguirre y Tomás Palacios ya trabajan a la par del grupo y comienzan a perfilarse como opciones en un plantel que empieza a mostrar competencia interna.

Probable formación

Iacovich; Meza, Núñez, González Pirez o F. Rodríguez, Mancuso; Neves o Piovi, Amondarain; F. Pérez, Medina, B. Aguirre o F. Farías; Alario o Carrillo.