Van a la Justicia por el agua en La Plata: una presentación contra el tarifazo y exigen un plan de contingencia
Van a la Justicia por el agua en La Plata: una presentación contra el tarifazo y exigen un plan de contingencia
Cinco departamentos desvalijados en el centro de La Plata y alarma entre los vecinos
Rápido operativo de emergencia por la picadura de una raya a una turista en la Isla Paulino
VIDEO. Gesto conmovedor en La Plata: policías le cumplieron el sueño a un nene que pedía monedas para su cumpleaños
Calles cortadas en el centro de La Plata por el rodaje de Netflix: qué zonas evitar
Misterio en Melchor Romero: encontraron a una mujer muerta en su casa e investigan las causas
La familia y los allegados de Rocío Alvarito convocaron a una marcha para pedir justicia en La Plata
La ex de Marcelo Tinelli revivió la trágica muerte de su primer hijo: “Lo enterró solo”
Un auto despistó en Berisso, chocó contra una vivienda y provocó una pérdida de gas
“Lo usé”: terrible confesión de Flor Vigna sobre su nueva canción dedicada a Luciano Castro
Conmoción en la República de los Niños: un hombre de 70 años se desvaneció y falleció
Dos árboles cayeron este domingo en La Plata y generaron preocupación entre los vecinos
Atacó a barretazos un taxi, amenazó de muerte al chofer y terminó preso en La Plata
Domínguez prueba variantes y apuesta a la rotación ante Defensa y Justicia
Así sería la tercera camiseta de Gimnasia: nuevo diseño y un color cargado de historia
Demorado en Ruta 2: manejaba con una licencia falsificada y droga
Cinco personas detenidas por apedrear un micro de la línea 275 en la Región
VIDEO.- “Control y violencia”: la familia de Rocío Alvarito rompió el silencio
Dramático pedido de ayuda del luchador Vicente Viloni en redes: "Perdón, no puedo más"
La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
Del agradecimiento al agravio: Milei, la retórica presidencial y el debate por la apertura económica
Aunque no detalla obras ni contratos, el Astillero vuelve a concentrar una de las partidas más altas
Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora
Cuando la cabeza no para: la ansiedad y el insomnio, entre las consultas más frecuentes de los platenses en ChatGPT
Escándalo: documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano
Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad
Madrugada violenta en City Bell: rompió el ingreso, causó destrozos y robó en un centro médico
Alcaraz ganó el Abierto de Australia y se convirtió en el más joven en conquistar todos los Grand Slams
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El apretado calendario del inicio de temporada obliga a Eduardo Domínguez a planificar con cautela en Estudiantes. Con una seguidilla de partidos en pocos días, el entrenador analiza realizar rotaciones puntuales para visitar a Defensa y Justicia, con el objetivo de administrar cargas físicas sin alterar el buen rendimiento mostrado en el comienzo del Torneo Apertura.
La posibilidad de introducir cambios responde al esquema definido por la AFA, que programó 12 fechas entre el 22 de enero y el 23 de marzo, incluyendo encuentros entre semana y escaso margen de recuperación. En ese contexto, el cuerpo técnico evalúa variantes que mantengan la estructura del equipo y reduzcan el riesgo de lesiones en jugadores clave.
En el mediocampo, Gabriel Neves aparece como una alternativa para reemplazar a Ezequiel Piovi, quien terminó con una alta exigencia física tras el duelo ante Boca. En defensa también podría haber novedades, ya que Eros Mancuso, que debutó frente a Independiente, cuenta con chances de meterse en el once inicial, mientras que otros titulares acumulan una importante cantidad de minutos en el inicio del torneo.
En ofensiva, Guido Carrillo es uno de los nombres que podría tener descanso, lo que abriría la puerta a la titularidad de Lucas Alario, aún sin minutos oficiales en el año. Además, Domínguez sigue de cerca la evolución de los refuerzos: Adolfo Gaich se perfila para su debut tras completar una preparación especial, mientras que Brian Aguirre y Tomás Palacios ya trabajan a la par del grupo y comienzan a perfilarse como opciones en un plantel que empieza a mostrar competencia interna.
Iacovich; Meza, Núñez, González Pirez o F. Rodríguez, Mancuso; Neves o Piovi, Amondarain; F. Pérez, Medina, B. Aguirre o F. Farías; Alario o Carrillo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí