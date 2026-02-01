Un auto despistó en Berisso, chocó contra una vivienda y provocó una pérdida de gas

Un sector de La Plata sin agua: crecen los reclamos y el Acueducto Norte sigue sin dar respuestas
Un grave accidente de tránsito se produjo este domingo por la mañana en Berisso, cuando un automóvil se salió de control e impactó contra el frente de una casa, ocasionando la rotura del gabinete de gas y un importante escape que obligó a desplegar un operativo de emergencia.
El hecho ocurrió alrededor de las 7.30 en calle 166, en sentido hacia 13, cuando un Renault Logan, por causas que aún se investigan, colisionó primero contra un poste y luego contra una vivienda de la cuadra. El impacto generó daños materiales y una situación de riesgo por la pérdida de gas domiciliario.
En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios de Berisso, quienes asistieron al conductor y realizaron tareas preventivas tanto en el vehículo como en el inmueble afectado. El operativo fue encabezado por el oficial principal Federico Langone y contó con dos móviles y ocho efectivos del Cuartel Central.
El conductor, un joven de 24 años, fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Larrain para recibir atención médica. Además, intervinieron agentes del Comando de Patrullas, Tránsito y Defensa Civil, que ordenaron la circulación y aseguraron la zona hasta que la situación quedó completamente controlada.
