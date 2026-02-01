Conmoción en la República de los Niños: un hombre se desvaneció y murió

Este mediodía, en el estacionamiento de la República de los Niños, un hombre sufrió una descompensación repentina y murió. La víctima, de 70 años, era oriunda del barrio porteño de Boedo y se encontraba de paseo junto a un grupo de amigos.

Según los datos que recolectaron los investigadores, la víctima era viuda y, en diálogo con allegados, revelaron que padecía de problemas de corazón. En el lugar, se montó un operativo y los agentes de la Policía Científica llevaron a cabo las tareas de rigor para descartar cualquier signo de violencia en la escena.

La causa judicial La investigación quedó bajo la órbita de la UFI Nº 17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo. La funcionaria caratuló el hecho como “Averiguación de causales de muerte”.