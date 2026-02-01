Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

VIDEO. Gesto conmovedor en La Plata: policías le cumplieron el sueño a un nene que pedía monedas para su cumpleaños

1 de Febrero de 2026 | 17:52

Escuchar esta nota

Un acto de profunda humanidad protagonizado por efectivos del Comando de Patrullas de La Plata se volvió viral y emocionó a los vecinos. Todo comenzó con una charla casual en un semáforo de la zona de 52 entre 144 y 145 y terminó en una celebración de cumpleaños que un chico del barrio nunca olvidará.

El encuentro se produjo hace pocos días, cuando un oficial de policía acudió a la esquina tras un reporte al 911 sobre la presencia de un menor en la calle. Al hablar con el niño, el agente descubrió una realidad dolorosa: juntaba monedas para poder comprarse un bizcochuelo. Su cumpleaños era el viernes 31 de enero y su deseo más simple era tener algo con qué festejar.

El oficial, cuya identidad fue motivo de elogios en las redes, no se limitó a cumplir con su labor administrativa. El uniformado acompañó al menor hasta su hogar y, antes de retirarse, le hizo una promesa: regresaría con una sorpresa para celebrar su día.

La palabra empeñada se transformó en acción el pasado viernes. El efectivo organizó una colecta de la que participaron familiares, amigos y varios compañeros de la fuerza. El grupo de policías llegó al barrio con una torta decorada con motivos de la película Cars, una pila de regalos y el entusiasmo necesario para un evento de este tipo.

Bajo el sol, los efectivos y la familia del nene compartieron el tradicional canto del "Feliz Cumpleaños" entre risas y fotos. León, quien al principio solo aspiraba a un bizcochuelo, se encontró con una fiesta completa rodeado de sus nuevos amigos de azul.

Las imágenes del festejo circularon con rapidez por las redes sociales y despertaron el orgullo de los platenses. Este gesto resalta el compromiso social de los integrantes de la fuerza, quienes decidieron ir más allá del deber para brindarle un momento de felicidad a un niño en situación de vulnerabilidad.

