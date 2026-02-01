Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Vuelve el estacionamiento medido en La Plata y City Bell: el mapa de los lugares donde hay que pagar

Vuelve el estacionamiento medido en La Plata y City Bell: el mapa de los lugares donde hay que pagar
1 de Febrero de 2026 | 19:58

Escuchar esta nota

Tras operar con horario reducido durante enero, el Estacionamiento Medido de La Plata volvió a funcionar en su esquema habitual y ya rige de lunes a sábado, entre las 7 y las 20, con tarifas actualizadas.

Según la zonificación oficial y el esquema reflejado en el mapa del SEM, el estacionamiento medido alcanza cinco áreas clave de la ciudad: Tribunales, con horario limitado de lunes a viernes de 7 a 14; Eje Cívico, de lunes a viernes de 7 a 20; Centro, de lunes a viernes de 7 a 20 y sábados de 9 a 20; Calle 12, de lunes a sábados de 9 a 20; y City Bell, de lunes a viernes de 7 a 20. Cada una de estas zonas está identificada por colores específicos que determinan días y franjas horarias de aplicación, mientras que las calles sin color quedan fuera del sistema.

Además, el municipio recordó que está prohibido estacionar en los tramos señalizados en rojo, entre ellos avenida 7 de 44 a 54 y calle 8 de 47 a 51, donde no rige el SEM porque el estacionamiento está directamente vedado.

En cuanto a los valores vigentes, estacionar de lunes a sábado cuesta $300 por hora de 7 a 10 y de 14 a 20, mientras que en las horas pico, de 10 a 14, la tarifa es de $500 por hora. La multa por no activar el sistema supera los $7.000.

Luego de haber operado con horario reducido durante todo enero, el Estacionamiento Medido retomó hoy su funcionamiento normal, de lunes a sábados de 7:00 a 20:00.

Modernización del servicio

Con el regreso del flujo habitual de vehículos a la ciudad, el sistema vuelve a operar con su esquema completo, mientras el Municipio continúa avanzando en la modernización del servicio mediante nuevas herramientas tecnológicas.

En ese sentido, cabe recordar que al comenzar el año el municipio presentó un nuevo mecanismo de control que optimiza la eficiencia de la herramienta y refuerza la seguridad de los agentes de tránsito.

Se trata de vehículos equipados con cámaras inteligentes que recorren las zonas alcanzadas para detectar las patentes de los vehículos estacionados y la actualización del mecanismo de notificación de infracciones.

Durante las recorridas, los móviles verifican si el Estacionamiento Medido se encuentra activado. Caso contrario, envían un aviso a la base de datos y, transcurridos 10 minutos de tolerancia sin activación, se labra la correspondiente infracción.

Los nuevos móviles trabajan de forma conjunta con los agentes de tránsito en las zonas de Tribunales, calle 12, el Eje Cívico y City Bell y garantizan el correcto funcionamiento del sistema incluso ante condiciones climáticas adversas.

EN QUÉ ZONAS RIGE EL ESTACIONAMIENTO MEDIDO

El sistema de Estacionamiento Medido funciona en cinco zonas altamente transitadas.

Zona Tribunales

De lunes a viernes de 7:00 a 14:00

- 45 de 8 a 15

- 46 de 9 a 15

- 47 de 10 a 15

- 48 de 11 a 15

- 49 de 12 a 15

- 9 de 44 a 46

- 10 de 44 a diagonal 74

- 11 de 44 a 48 -12 de 44 a diagonal 74

- 13 de plaza Paso a plaza Moreno

Zona Eje Cívico

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00

- 50 de 12 a 14 y alrededores de plaza Moreno

- 53 de plaza Moreno a 7 y alrededores de plaza San Martín

- 53 de 4 a 6 -54 de 6 a 12

- 7 de 54 a plaza Rocha

- 11 de 51 a 54

- 10 de 51 a 54

- 9 de 51 a 54

- 8 de 53 a 54

- 5 de 51 a 54

- 4 de 51 a 54

Zona Centro

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00 y sábados de 9:00 a 20:00

- diagonal 74 de plaza Italia a plaza Moreno

- 8 de 45 a 47

- 9 de 46 a 51

- 10 de 47 a 51

- 11 de 49 a 51

- 50 de 4 a 12

- 51 de 4 a 12

- diagonal 77 de plaza Italia a 4

- diagonal 80 de 2 a plaza San Martín

- 6 de 45 a 50

- 5 de 46 a 51

- 4 de 47 a 51

Zona Calle 12

De lunes a sábados de 9:00 a 20:00

- 12 de 54 a 64

- 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 entre 11 y 13

Zona City Bell

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00

- Cantilo desde Camino Centenario a plaza Belgrano (inclusive)

- 13 A, 13 B, 13 C, 14, 14 A y 14 B desde 472 hasta 473 bis

