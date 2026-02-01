Cinco departamentos desvalijados en el centro de La Plata y alarma entre los vecinos

Van a la Justicia por el agua en La Plata: una presentación contra el tarifazo y exigen un plan de contingencia
Van a la Justicia por el agua en La Plata: una presentación contra el tarifazo y exigen un plan de contingencia
Misterio en Melchor Romero: encontraron a una mujer muerta en su casa e investigan las causas
Calles cortadas en el centro de La Plata por el rodaje de Netflix: qué zonas evitar
VIDEO. Gesto conmovedor en La Plata: policías le cumplieron el sueño a un nene que pedía monedas para su cumpleaños
Rápido operativo de emergencia por la picadura de una raya a una turista en la Isla Paulino
La familia y los allegados de Rocío Alvarito convocaron a una marcha para pedir justicia en La Plata
La ex de Marcelo Tinelli revivió la trágica muerte de su primer hijo: “Lo enterró solo”
Un auto despistó en Berisso, chocó contra una vivienda y provocó una pérdida de gas
“Lo usé”: terrible confesión de Flor Vigna sobre su nueva canción dedicada a Luciano Castro
Conmoción en la República de los Niños: un hombre de 70 años se desvaneció y falleció
Dos árboles cayeron este domingo en La Plata y generaron preocupación entre los vecinos
Atacó a barretazos un taxi, amenazó de muerte al chofer y terminó preso en La Plata
Domínguez prueba variantes y apuesta a la rotación ante Defensa y Justicia
Así sería la tercera camiseta de Gimnasia: nuevo diseño y un color cargado de historia
Demorado en Ruta 2: manejaba con una licencia falsificada y droga
Boca recibe a Newell's en La Bombonera: hora, formaciones y tv
Cinco personas detenidas por apedrear un micro de la línea 275 en la Región
VIDEO.- “Control y violencia”: la familia de Rocío Alvarito rompió el silencio
Dramático pedido de ayuda del luchador Vicente Viloni en redes: "Perdón, no puedo más"
La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
Del agradecimiento al agravio: Milei, la retórica presidencial y el debate por la apertura económica
Aunque no detalla obras ni contratos, el Astillero vuelve a concentrar una de las partidas más altas
Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora
Cuando la cabeza no para: la ansiedad y el insomnio, entre las consultas más frecuentes de los platenses en ChatGPT
Escándalo: documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano
Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad
Madrugada violenta en City Bell: rompió el ingreso, causó destrozos y robó en un centro médico
Alcaraz ganó el Abierto de Australia y se convirtió en el más joven en conquistar todos los Grand Slams
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un nuevo episodio de inseguridad sacudió el centro de La Plata este sábado, cuando cinco departamentos de un edificio ubicado en 45 entre 15 y 16 fueron desvalijados mientras sus propietarios no se encontraban en las viviendas. La modalidad del robo y la respuesta policial limitada generaron preocupación y malestar entre los vecinos.
Según relataron los afectados, los ladrones ingresaron sin forzar la puerta de entrada al edificio, lo que hace suponer que conocían el lugar y actuaron con planificación. Cada departamento fue revisado y vaciado de objetos de valor, dejando a los habitantes con pérdidas tanto materiales como emocionales.
Lo particular del caso fue la falta de intervención policial. Los damnificados indicaron que, al llamar para denunciar el hecho, les informaron que no podían acudir por falta de recursos disponibles. Esta situación encendió la alarma entre los vecinos, quienes denunciaron sentirse desprotegidos.
El modus operandi recuerda a un robo ocurrido recientemente en un edificio de 43 entre 12 y 13, donde cuatro departamentos fueron saqueados bajo circunstancias similares. La coincidencia en los métodos y la ausencia de respuesta policial reforzaron la sensación de inseguridad en la zona céntrica.
Ante estos hechos, los vecinos expresaron su temor de que el área se haya convertido en una “zona liberada” para este tipo de delitos, y exigieron mayores medidas de prevención y control por parte de las autoridades. La repetición de robos en edificios del centro de La Plata plantea un desafío para la seguridad urbana y genera alarma sobre la vulnerabilidad de los vecinos ante delitos planificados y rápidos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí