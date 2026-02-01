Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Cinco departamentos desvalijados en el centro de La Plata y alarma entre los vecinos

1 de Febrero de 2026 | 19:21

Un nuevo episodio de inseguridad sacudió el centro de La Plata este sábado, cuando cinco departamentos de un edificio ubicado en 45 entre 15 y 16 fueron desvalijados mientras sus propietarios no se encontraban en las viviendas. La modalidad del robo y la respuesta policial limitada generaron preocupación y malestar entre los vecinos.

Según relataron los afectados, los ladrones ingresaron sin forzar la puerta de entrada al edificio, lo que hace suponer que conocían el lugar y actuaron con planificación. Cada departamento fue revisado y vaciado de objetos de valor, dejando a los habitantes con pérdidas tanto materiales como emocionales.

Lo particular del caso fue la falta de intervención policial. Los damnificados indicaron que, al llamar para denunciar el hecho, les informaron que no podían acudir por falta de recursos disponibles. Esta situación encendió la alarma entre los vecinos, quienes denunciaron sentirse desprotegidos.

El modus operandi recuerda a un robo ocurrido recientemente en un edificio de 43 entre 12 y 13, donde cuatro departamentos fueron saqueados bajo circunstancias similares. La coincidencia en los métodos y la ausencia de respuesta policial reforzaron la sensación de inseguridad en la zona céntrica.

Ante estos hechos, los vecinos expresaron su temor de que el área se haya convertido en una “zona liberada” para este tipo de delitos, y exigieron mayores medidas de prevención y control por parte de las autoridades. La repetición de robos en edificios del centro de La Plata plantea un desafío para la seguridad urbana y genera alarma sobre la vulnerabilidad de los vecinos ante delitos planificados y rápidos.

 

