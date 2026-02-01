Atacó a barretazos un taxi, amenazó de muerte al chofer y terminó preso en La Plata

Un hombre, de 36 años, terminó tras las rejas esta tarde tras un violento episodio contra un taxista en la intersección de las calles 1 y 70. El agresor utilizó una barreta para inutilizar el vehículo y hasta amenazo de muerte al conductor antes de ser capturado.

El personal policial acudió al lugar tras un alerta al 911. Al llegar, los efectivos encontraron a un individuo con el torso desnudo que provocó destrozos en un taxi. Según el relato de la víctima, el atacante rompió la rueda delantera derecha con la herramienta metálica.

Además de los daños materiales, el agresor le quitó las llaves del auto por unos momentos y profirió graves amenazas contra la integridad del trabajador.

Los uniformados redujeron al sujeto a pocos metros del lugar del incidente. Durante el operativo, los agentes incautaron la barreta de hierro que el hombre empleó para el ataque.

El detenido quedó a disposición de la UFI Nº 17 bajo los cargos de "daños y amenazas". El procedimiento finalizó en la sede de la Comisaría 9ª, donde se labraron las actuaciones de rigor junto a los testigos del hecho.