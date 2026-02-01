Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Ca7riel y Paco Amoroso se quedaron con el Grammy por Mejor Álbum Latino
1 de Febrero de 2026 | 20:19

Escuchar esta nota

Ca7riel y Paco Amoroso obtuvieron un importante reconocimiento internacional al ganar el Premio Grammy 2026 al Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por su disco Papota. El galardón consolida a la dupla argentina como una de las propuestas más sólidas y originales de la escena musical latinoamericana actual.

Durante la ceremonia, ambos artistas subieron al escenario vestidos de blanco y acompañados por la música de Charly García, un guiño a la historia del rock nacional que no pasó desapercibido. Al recibir el premio, agradecieron a la Academia, a su equipo de trabajo, a sus familias y al público que los acompañó a lo largo del proceso creativo del álbum. “Estamos muy agradecidos a nuestra familia, a nuestro equipo, a Argentina y a toda Latinoamérica”, expresaron.

En la categoría, Ca7riel y Paco Amoroso se impusieron frente a figuras de peso como Aterciopelados, Bomba Estéreo, Los Wizzards y Fito Páez, quien competía con su disco Novela. El triunfo de Papota marcó un punto alto para la música alternativa regional en esta edición de los premios.

La ceremonia de los Premios Grammy 2026 es transmitida por TNT y HBO, con una destacada presencia argentina. Además del premio obtenido por la dupla, Nicki Nicole y Trueno también representan al país en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana, reafirmando el buen momento que atraviesa la música nacional en el escenario internacional.

