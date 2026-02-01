Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Van a la Justicia por el agua en La Plata: una presentación contra el tarifazo y exigen un plan de contingencia

1 de Febrero de 2026 | 18:20

Escuchar esta nota

Ante la persistente crisis hídrica que afecta a diversos barrios de la ciudad, se conoció una presentación judicial y legislativa contra la empresa ABSA. La medida fue impulsada por la UCR local, que presentará un recurso de amparo para frenar los aumentos de tarifas y reclamará la puesta en marcha inmediata del Observatorio del Agua en el Concejo Deliberante.

El presidente de la UCR local, Pablo Nicoletti, calificó la situación del servicio como "insostenible". El dirigente señaló que es inadmisible el avance de un nuevo cuadro tarifario cuando los vecinos deben destinar fortunas a la compra de bidones de agua ante la ausencia de suministro por red.

La vía judicial buscará la suspensión de los incrementos hasta que la prestataria garantice la normalización del servicio y la provisión de agua potable en todo el partido. "No se puede cobrar por un servicio que no se presta; el acceso al agua debe ser un derecho garantizado, no un cargo extra en la factura", subrayó Nicoletti.

Por su parte, el titular del bloque de concejales, Gustavo Staffolani, centró su pedido en la transparencia y el control institucional. El edil exigió la constitución del Observatorio del Agua para realizar un seguimiento estricto de la gestión de ABSA mediante datos públicos y el registro real de los reclamos de los usuarios.

Asimismo, el radicalismo elevará un pedido para la implementación de un Plan de Contingencia con vigencia hasta finales de abril. Esta propuesta incluye: abastecimiento alternativo, medidas concretas para sectores con baja presión crónica y acceso garantizado en lugares donde el agua no es potable. 

El esquema de emergencia tiene como objetivo principal la garantía de un suministro mínimo de agua potable en las zonas que sufren problemas de presión o cortes totales del servicio. El petitorio establece una serie de demandas urgentes ante el riesgo inminente para la salud de la población, que se encuentra expuesta a deshidrataciones y golpes de calor por la falta del suministro. 

En ese sentido, el plan identifica como sectores prioritarios a Tolosa, Gonnet, Los Hornos, Villa Elvira, Aeropuerto, Monasterio y el Barrio Hipódromo, como también la demanda de "provisión inmediata de agua" a través de camiones cisterna y bidones, y la apertura de válvulas y aumento de la presión en la red, garantizando continuidad en sectores críticos, entre otras demandas.

Villa Castells sin agua: crecen los reclamos y el Acueducto Norte sin respuestas

La falta de agua potable continúa golpeando a vecinos de Villa Castells, en la zona norte de La Plata, donde desde hace tiempo conviven con cortes prolongados, baja presión y un suministro irregular que, en algunos casos, no resulta apto para el consumo.

“En 11 y 491 sale un hilito de agua”, graficó un vecino. Otro habitante de la zona agregó: “Ahora tenemos muy, muy poquito, pero a veces estamos varios días sin una gota. No se puede vivir así, no entiendo qué hacen que no tenemos agua nunca, es cruel”.

Ante la ausencia de provisión domiciliaria o la presencia de agua que no puede beberse, muchas familias dependen de la entrega de bidones por parte de ABSA. Sin embargo, ese mecanismo también presentó inconvenientes días atrás (Léase: https://www.eldia.com/nota/2026-1-29-2-49-58-bronca-en-villa-castells-bidones-tras-las-rejas-y-vecinos-sin-agua-la-ciudad).

Vecinos denunciaron que al acercarse a la delegación de la empresa ubicada en 501 entre 15 y 16 se encontraron con el portón cerrado y carteles que indicaban que no había agua disponible. Habitualmente, cada familia puede retirar un bidón de ocho litros en horarios acotados, con el que debe cubrir todas sus necesidades diarias.

Noticias Relacionadas

