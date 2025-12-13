Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Lecce venció a Pisa y hoy habrá otros tres partidos en la jornada del Calcio

Lecce venció a Pisa y hoy habrá otros tres partidos en la jornada del Calcio
13 de Diciembre de 2025 | 02:04
Con gol del serbio Nikola Stulic, Lecce derrotó 1-0 a Pisa en el inicio de la 15ª fecha de la Serie A. Los líderes jugarán mañana, ya que Milan recibirá al Sassuolo en el Stadio Giuseppe Meazza a las 8.30. Solo unas horas después, a las 11, el Napoli tendrá una dura visita ante el Udinese en el Bluenergy Stadium. El tercero en discordia en la Serie A es el Inter que visitará mañana a partir de las 14 al Genoa. Hoy sábado jugarán Torino- Cremonese (11 hs), Parma-Lazio (14) y Atalanta- Cagliari desde las 16:45.

 

