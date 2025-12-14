Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: acceso ilimitado hasta el domingo

Política y Economía |Con Fernández Sagasti

Cristina sumó poder en el Consejo de la Magistratura

Cristina sumó poder en el Consejo de la Magistratura
14 de Diciembre de 2025 | 03:12
Edición impresa

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tomó juramento a la senadora Anabel Fernández Sagasti como nueva integrante del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de proponer, sancionar y destituir jueces. La incorporación se produjo antes de las elecciones del 26 de octubre y consolidó la representación del kirchnerismo en ese ámbito clave del Poder Judicial.

Con el ingreso de la senadora por Mendoza, la expresidenta Cristina Kirchner sumó a Fernández Sagasti a un grupo de consejeros alineados con su sector político, entre los que se encuentran Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley y Mariano Recalde, además de otros miembros con posiciones menos definidas.

La designación fue impulsada a comienzos de octubre, cuando el bloque de senadores kirchneristas solicitó a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que Fernández Sagasti reemplazara como consejera suplente a Claudia Abdala Zamora. El pedido fue formalizado sin aguardar el resultado electoral, una práctica habitual en este tipo de situaciones, lo que permitió concretar el nombramiento.

Una maniobra similar se registró esta semana en la Cámara de Diputados. El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, propuso al diputado oficialista Gonzalo Roca (Córdoba) para ocupar el lugar que dejó vacante la radical Roxana Reyes. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio curso a ese planteo y desestimó un pedido de la UCR para que la banca fuera ocupada por Karina Banfi, lo que abrió un nuevo frente de controversia sobre la interpretación de mayorías y minorías parlamentarias.

Con estos movimientos, de los 20 integrantes del Consejo de la Magistratura, el sector referenciado en Cristina Kirchner cuenta con cuatro miembros firmemente alineados, mientras que el oficialismo nacional sumaría tres si la designación de Roca se concreta.

El resto de los consejeros responde a gobernadores, jueces, abogados, académicos o acuerdos circunstanciales.

LE PUEDE INTERESAR

Acusan a un juez de integrar una asociación ilícita

LE PUEDE INTERESAR

Jueces en alerta por los artículos que cuestionan a la Justicia Laboral

Tras prestar juramento, Fernández Sagasti destacó en la red social X que el cargo es ad honorem. Sin embargo, desde el propio Consejo recordaron que la ley 24.937 establece que los legisladores que integran el organismo deben desempeñarse de manera honoraria y continuar percibiendo únicamente el salario correspondiente a su función legislativa. La normativa también prevé que los consejeros no legisladores reciban una compensación equivalente a la remuneración de un juez de la Cámara Nacional de Casación Penal.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes grita campeón!: Muslera se vistió de héroe en la definición por penales

“Si me andan buscando, estoy en la tribuna”: las fotos y videos de Verón en modo hincha

¡Atención! ANMAT y Senasa frenaron la producción de un queso Cremon tras detectar una bacteria

¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA

Conmoción en la cultura: a la edad de 96 años murió Héctor Alterio, un gigante de la actuación

+ Leidas

Escala la disputa entre IOMA y los médicos

En 7 y 50, una noche de algarabía por el título Pincha

"EdeLP! Fin": el festejo de Milei tras la consagración de Estudiantes en el Torneo Clausura

Eduardo Domínguez, el DT que se metió entre los grandes

Demandas salariales, disputas internas que se acumulan y portazos en las filas libertarias

Estudiantes jugará la Libertadores e irá por otra estrella ante Platense

Fernando Muslera, el héroe de la noche: "Estudiantes sabe de imposibles"

VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
Últimas noticias de Política y Economía

Lo nuevo y lo que sigue faltando en la nueva reforma laboral

Testaferros del poder: las caras ocultas del dinero

El sorprendente resultado de comparar el presupuesto de la Legislatura con el del Congreso Nacional

La hoja de ruta de Kicillof para el PJ, nombres y una foto sugestiva
Información General
Ocurrencias: el mojón volvió a la ciudad que lo había abandonado
Los números de la suerte del domingo 14 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
¡Atención! ANMAT y Senasa frenaron la producción de un queso Cremon tras detectar una bacteria
Magdalena, una escapada ideal desde La Plata para desconectar entre río, campo y tradición
Alerta hantavirus: suben los casos y la Provincia concentra la mayor carga del país
Policiales
Crueldad en Etcheverry: gritos, armas y amenazas de mutilación
Sin fe ni límites: esta vez entraron a robar a una capilla en Villa Elvira
El robo de un vehículo destapó un desarmadero
Lo citaron por un viaje y lo atacaron a balazos
Con una escopeta, sembró pánico e intentó entrar a varias casas en Abasto
Espectáculos
VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional
Dolor por el fallecimiento de Ernesto Acher
Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar
Globos de Oro: sorpresas, desaires y deseos
Hito en Hollywood: los encargados del casting finalmente recibibán reconocimiento en los Oscar
Deportes
Eduardo Domínguez, el DT que se metió entre los grandes
VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria
Llegó la estrella 15: el Pincha agrandó su rica historia
La figura: Guido Carrillo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla