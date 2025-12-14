Cristina sumó poder en el Consejo de la Magistratura

VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tomó juramento a la senadora Anabel Fernández Sagasti como nueva integrante del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de proponer, sancionar y destituir jueces. La incorporación se produjo antes de las elecciones del 26 de octubre y consolidó la representación del kirchnerismo en ese ámbito clave del Poder Judicial.
Con el ingreso de la senadora por Mendoza, la expresidenta Cristina Kirchner sumó a Fernández Sagasti a un grupo de consejeros alineados con su sector político, entre los que se encuentran Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley y Mariano Recalde, además de otros miembros con posiciones menos definidas.
La designación fue impulsada a comienzos de octubre, cuando el bloque de senadores kirchneristas solicitó a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que Fernández Sagasti reemplazara como consejera suplente a Claudia Abdala Zamora. El pedido fue formalizado sin aguardar el resultado electoral, una práctica habitual en este tipo de situaciones, lo que permitió concretar el nombramiento.
Una maniobra similar se registró esta semana en la Cámara de Diputados. El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, propuso al diputado oficialista Gonzalo Roca (Córdoba) para ocupar el lugar que dejó vacante la radical Roxana Reyes. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio curso a ese planteo y desestimó un pedido de la UCR para que la banca fuera ocupada por Karina Banfi, lo que abrió un nuevo frente de controversia sobre la interpretación de mayorías y minorías parlamentarias.
Con estos movimientos, de los 20 integrantes del Consejo de la Magistratura, el sector referenciado en Cristina Kirchner cuenta con cuatro miembros firmemente alineados, mientras que el oficialismo nacional sumaría tres si la designación de Roca se concreta.
El resto de los consejeros responde a gobernadores, jueces, abogados, académicos o acuerdos circunstanciales.
Tras prestar juramento, Fernández Sagasti destacó en la red social X que el cargo es ad honorem. Sin embargo, desde el propio Consejo recordaron que la ley 24.937 establece que los legisladores que integran el organismo deben desempeñarse de manera honoraria y continuar percibiendo únicamente el salario correspondiente a su función legislativa. La normativa también prevé que los consejeros no legisladores reciban una compensación equivalente a la remuneración de un juez de la Cámara Nacional de Casación Penal.
