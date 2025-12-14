Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: acceso ilimitado hasta el domingo

Política y Economía |La cámara criminal federal le pasó la causa de la mansión de pilar a la justicia penal económica

Apelan la decisión de quitarle la causa a Rafecas

Apelan la decisión de quitarle la causa a Rafecas

Daniel Rafecas

14 de Diciembre de 2025 | 03:07
Edición impresa

La Coalición Cívica apeló la decisión de la Cámara Criminal y Correccional federal, que el viernes resolvió quitarle al juez Daniel Rafecas la causa que investiga a los dueños de la mansión de Pilar y pasársela al Juzgado Nacional en lo Penal Económico 10.

El conflicto de competencia se originó luego de que el juez federal Daniel Rafecas se declarara incompetente y remitiera la causa al fuero penal económico, cuya magistrada interina rechazó la intervención y devolvió el expediente.

“Creemos que la decisión de la Cámara Criminal de quitarle al juez Daniel Rafecas el caso por presunto lavado de dinero de testaferros posiblemente vinculados a Claudio Tapia y Pablo Toviggino y pasarlo al Juzgado en lo Penal Económico es jurídicamente errónea y contraria al orden normativo vigente. Por eso presentamos junto a Matías Yofe un escrito ante la Procuración General para que vuelva al fuero federal. Acá lo central de la denuncia es el lavado”, expresó en sus redes sociales Facundo del Gaiso, uno de los denunciantes de la Coalición Cívica.

Además aseguró que se amplió la denuncia a través del aporte de nuevos hechos y elementos de prueba documentados que refuerzan los argumentos. “Solicitamos la inclusión de Pablo Toviggino, Juan Pablo Beacon y Mauro Javier Paz, entre otros, por la participación en la actuación personal y social a través de las empresas Soma SRL, Malte SRL y Wicca”, declaró.

La Sala I de la Cámara había sostenido que los hechos encuadran, en principio, en el delito previsto en el artículo 303 del Código Penal y que, al no advertirse elementos que justifiquen la intervención del fuero criminal federal, la causa debe tramitar en la jurisdicción penal económica, especializada en materia de orden económico y financiero.

En el documento, los denunciantes justificaron su pedido en que el delito de lavado de activos tiene “naturaleza federal”, según el marco normativo, porque afecta a bienes jurídicos de orden nacional, pero no ha sido asignado legalmente a la Justicia Penal Económica.

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos

LE PUEDE INTERESAR

“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama

“A diferencia de la justicia federal criminal ordinaria –cuya competencia se define por la naturaleza federal de ciertos bienes jurídicos afectados o por la materia del delito–, en el caso del fuero penal económico no rige un criterio general por materia, sujeto o interés jurídico, sino un listado taxativo de figuras delictivas atribuidas. En ese listado no figura expresamente el delito del art. 303 del Código Penal (lavado de activos), pues dicha figura fue incorporada al Código Penal por ley 26.683 sin una cláusula específica de asignación de competencia al fuero penal económico”, explicaron.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Testaferros del poder: las caras ocultas del dinero
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes grita campeón!: Muslera se vistió de héroe en la definición por penales

“Si me andan buscando, estoy en la tribuna”: las fotos y videos de Verón en modo hincha

¡Atención! ANMAT y Senasa frenaron la producción de un queso Cremon tras detectar una bacteria

¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA

Conmoción en la cultura: a la edad de 96 años murió Héctor Alterio, un gigante de la actuación

+ Leidas

Escala la disputa entre IOMA y los médicos

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

En 7 y 50, una noche de algarabía por el título Pincha

"EdeLP! Fin": el festejo de Milei tras la consagración de Estudiantes en el Torneo Clausura

Eduardo Domínguez, el DT que se metió entre los grandes

Demandas salariales, disputas internas que se acumulan y portazos en las filas libertarias

VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales

Estudiantes jugará la Libertadores e irá por otra estrella ante Platense
Últimas noticias de Política y Economía

Lo nuevo y lo que sigue faltando en la nueva reforma laboral

Testaferros del poder: las caras ocultas del dinero

El sorprendente resultado de comparar el presupuesto de la Legislatura con el del Congreso Nacional

La hoja de ruta de Kicillof para el PJ, nombres y una foto sugestiva
Espectáculos
VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional
Dolor por el fallecimiento de Ernesto Acher
Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar
Globos de Oro: sorpresas, desaires y deseos
Hito en Hollywood: los encargados del casting finalmente recibibán reconocimiento en los Oscar
Policiales
Crueldad en Etcheverry: gritos, armas y amenazas de mutilación
Sin fe ni límites: esta vez entraron a robar a una capilla en Villa Elvira
El robo de un vehículo destapó un desarmadero
Lo citaron por un viaje y lo atacaron a balazos
Con una escopeta, sembró pánico e intentó entrar a varias casas en Abasto
Información General
Ocurrencias: el mojón volvió a la ciudad que lo había abandonado
Los números de la suerte del domingo 14 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
¡Atención! ANMAT y Senasa frenaron la producción de un queso Cremon tras detectar una bacteria
Magdalena, una escapada ideal desde La Plata para desconectar entre río, campo y tradición
Alerta hantavirus: suben los casos y la Provincia concentra la mayor carga del país
Deportes
Eduardo Domínguez, el DT que se metió entre los grandes
VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria
Llegó la estrella 15: el Pincha agrandó su rica historia
La figura: Guido Carrillo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla