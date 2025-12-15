El Gobierno va por la concesión de Tecnópolis

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero
La continuidad de Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha
VIDEO. La noche se volvió una amenaza en barrios golpeados por el delito
Horror en Australia durante la celebración de una fiesta judía
El “fenómeno felino” se instala en los hogares y comercios platenses
Las motos, mayores protagonistas del caos y de las tragedias viales en la Región
Promociones con precios increíbles para los suscriptores de EL DIA
La vuelta del mojón histórico reabre el debate sobre el patrimonio local
Actividades: taller infantil, cena de fin de año, club de lectura en la Biblioteca y bochas en Trentino
El Cuartel de Bomberos Voluntarios El Peligro celebró su 10° aniversario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Gobierno nacional anunció que a partir de abrirá una licitación pública destinada a avanzar en la concesión del predio de Tecnópolis, una de las instalaciones culturales y educativas más emblemáticas del país que, hasta ahora, funcionaba bajo gestión estatal.
La confirmación la brindó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien indicó que el objetivo del llamado a licitación es que el predio pase a operar bajo un esquema de inversión privada, con la intención de que deje de ser “una carga para los bolsillos de los argentinos” y se vuelva autosustentable.
Según explicó Adorni en su cuenta oficial de la red social X, el proceso de concesión no implica la venta del terreno -que seguirá siendo propiedad del Estado-, sino que un operador o grupo privado será responsable de su explotación y gestión durante un plazo definido en los pliegos y bajo condiciones establecidas por el Ejecutivo.
Este modelo, utilizado en otras áreas de infraestructura como autopistas o terminales, busca atraer inversiones con la promesa de potenciar actividades en el predio a través de iniciativas privadas, mientras se mantiene un mecanismo de control estatal sobre el cumplimiento de la concesión.
El anuncio se da en medio de un impulso general del Gobierno por avanzar con concesiones y licitaciones en distintos sectores, en el marco de una estrategia más amplia para fomentar la participación privada en la gestión de servicios y espacios públicos.
La licitación, que se publicará oficialmente este lunes, marcará el inicio de un proceso que podría transformar el funcionamiento de Tecnópolis, potencialmente ampliando su oferta cultural y de eventos a través de recursos externos, aunque también generará expectativas y debates sobre el rol del Estado en la administración de bienes culturales.
LE PUEDE INTERESAR
Crisis en la UCR y el PJ: la oposición se autodestruye
LE PUEDE INTERESAR
Sur Finanzas: en la mira jugadores y familiares
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí