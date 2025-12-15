Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores y usuarios con toda la cobertura de Estudiantes Campeón

Política y Economía |Abre una licitación pública

El Gobierno va por la concesión de Tecnópolis

El Gobierno va por la concesión de Tecnópolis
15 de Diciembre de 2025 | 03:34
Edición impresa

El Gobierno nacional anunció que a partir de abrirá una licitación pública destinada a avanzar en la concesión del predio de Tecnópolis, una de las instalaciones culturales y educativas más emblemáticas del país que, hasta ahora, funcionaba bajo gestión estatal.

La confirmación la brindó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien indicó que el objetivo del llamado a licitación es que el predio pase a operar bajo un esquema de inversión privada, con la intención de que deje de ser “una carga para los bolsillos de los argentinos” y se vuelva autosustentable.

Según explicó Adorni en su cuenta oficial de la red social X, el proceso de concesión no implica la venta del terreno -que seguirá siendo propiedad del Estado-, sino que un operador o grupo privado será responsable de su explotación y gestión durante un plazo definido en los pliegos y bajo condiciones establecidas por el Ejecutivo.

Este modelo, utilizado en otras áreas de infraestructura como autopistas o terminales, busca atraer inversiones con la promesa de potenciar actividades en el predio a través de iniciativas privadas, mientras se mantiene un mecanismo de control estatal sobre el cumplimiento de la concesión.

El anuncio se da en medio de un impulso general del Gobierno por avanzar con concesiones y licitaciones en distintos sectores, en el marco de una estrategia más amplia para fomentar la participación privada en la gestión de servicios y espacios públicos.

La licitación, que se publicará oficialmente este lunes, marcará el inicio de un proceso que podría transformar el funcionamiento de Tecnópolis, potencialmente ampliando su oferta cultural y de eventos a través de recursos externos, aunque también generará expectativas y debates sobre el rol del Estado en la administración de bienes culturales.

LE PUEDE INTERESAR

Crisis en la UCR y el PJ: la oposición se autodestruye

LE PUEDE INTERESAR

Sur Finanzas: en la mira jugadores y familiares

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero

Costas felicitó a Estudiantes por su actitud en la final

Angeleri y la continuidad del Barba en Estudiantes

La continuidad de Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha

Posibles tres bajas y ¿un festejo en UNO?

Muslera: el arquero que jerarquizó a Estudiantes

Los médicos levantan el corte de servicio al IOMA

Horror en Australia durante la celebración de una fiesta judía
Últimas noticias de Política y Economía

El Presupuesto nacional: comienza a tratarse en Diputados

Títulos secos, con tasas negativas en los plazos fijos y la búsqueda de reservas

Pedido de mayoristas por la reforma laboral

Crisis en la UCR y el PJ: la oposición se autodestruye
Espectáculos
“El no amado”: sin IA, el aviso navideño que conmueve al mundo
“Emily in Paris”: nuevos destinos, más drama y mayor seguridad
Tras sacudir Vélez, Shakira sacudirá la economía cordobesa con sus shows
El niño de “El sexto sentido” contó una increíble anécdota de Bruce Willis
Desconsuelo: el costado más vulnerable de Taylor Swift aparece en su documental
Policiales
Viaje de terror en La Plata: denuncian por abuso a un chofer de app
Acusado de abuso, piden detener a un futbolista
VIDEO. La noche se volvió una amenaza en barrios golpeados por el delito
VIDEO. Preocupa el accionar de “mecheras” en el Centro
Se conoce el veredicto por el femicidio de Aybar
Información General
Vivir haciendo números: cuando la salud mental estalla al ritmo que aumentan las deudas
Controladores aéreos anuncian protestas y temen demoras en vuelos
Los números de la suerte del lunes 15 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Ocurrencias: el mojón volvió a la ciudad que lo había abandonado
Los números de la suerte del domingo 14 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero
La continuidad de Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha
Muslera: el arquero que jerarquizó a Estudiantes
Ascacibar: mientras decide su futuro disfruta del nuevo título
VIDEO. Carrillo, el héroe: “Había que confiar hasta el final”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla