Demanda judicial contra la Caja de la Abogacía

16 de Diciembre de 2025 | 01:53
El tema de las jubilaciones y la cobertura social que brinda la Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires, para aquellos que tienen contratado el servicio que ofrece la entidad, está instalado hace mucho tiempo en los pasillos de tribunales en La Plata. Es que, con el correr de los años, se habrían aplicado recortes progresivos en el subsidio que originariamente beneficiaba a los pasivos del sector, pulverizando así sus ingresos, ya que en la actualidad la quita por ese concepto es total.

En una reciente acción de amparo que recayó en el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 21, un profesional retirado, con una vida de aportes, denunció: “O me quedo sin jubilación o me quedo sin sistema asistencial”. En él, explicó, ingresó a su esposa y a una hija, que es estudiante terciaria.

El accionante mencionó que una jubilación básica ronda los $800.000 mil mensuales y dijo que el costo de la obra social supera los 700.000. Por eso, consideró, que el sistema se torna inviable.

De acuerdo a lo que pudo saber EL DIA, luego de pagar la cuota de diciembre, la jubilación del letrado reclamante quedará reducida a solo 60.000 mil pesos. Una compra en la carnicería.

Ante ese planteo, el titular del juzgado de mención, Héctor Luján Iacomini, no hizo lugar a la cautelar solicitada para impedir que el afiliado se viera obligado a abonar el 100 por ciento de la cuota por obra social, pero admitió su competencia y dio traslado a la Caja de la Abogacía por el término de cinco días a los efectos de que haga su descargo.

El abogado Marcelo Szelagowski, patrocinante del actor, manifestó al respeto: “Es una verdadera vergüenza que luego de más de 40 años de aportar el 20 por ciento de todas las regulaciones que en muchos casos son aportes millonarios, un abogado deba optar entre su jubilación o mantener su obra social. Ello rompe con el espíritu de solidaridad que debe regir la colegiación obligatoria, ya que no es válido el argumento de que `Caja y Obra Social` son instituciones distintas, ya que fueron creadas con el único fin de la solidaridad entre los abogados que tienen grandes aportes y los que no. La prueba está en que cambiaron el sistema de percepción. Cuestiones como estas ponen en discusión la colegiación obligatoria”.

