Los leones del Barba: mañana gratis con EL DIA, la lámina del campeón

El Mundo |SIGUE LA CONMOCIÓN POR LA BRUTAL MASACRE EN AUSTRALIA

Tras la pista del ISIS: un tirador de Sydney bajo la lupa

Un hombre de 24 años, que junto a su padre mató a 15 personas en un festejo judío, había sido investigado en 2019 por sus vínculos con el grupo extremista islámico

16 de Diciembre de 2025 | 01:46
Edición impresa

Uno de los hombres presuntamente responsables del fatal tiroteo masivo en Bondi Beach, Sydney, había sido investigado previamente por vínculos con una célula terrorista local del grupo Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés).

Según la Australian Broadcasting Corporation (ABC), Naveed Akram, de 24 años, fue examinado en 2019 por la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO) por sus estrechos vínculos con la célula del ISIS con sede en Sydney.

La ABC informó que tanto Naveed Akram como su padre, Sajid Akram, de 50 años, habían jurado lealtad al ISIS y que se encontró una bandera del ISIS en su vehículo en Bondi Beach después del tiroteo.

La Policía del estado de Nueva Gales del Sur (NSW) confirmó la muerte de 16 personas, incluido Sajid Akram, después de que los hombres armados abrieran fuego contra una multitud reunida en la icónica playa para un evento que celebraba el primer día de la festividad judía de Janucá.

Otras 40 personas siguen internadas en el hospital, cinco de ellas en condición crítica. Los fallecidos tenían entre 10 y 87 años, informó la Policía.

El primer ministro Anthony Albanese, quien visitó Bondi Beach ayer a la mañana, decretó que las banderas ondearan a media asta en toda Australia como señal de duelo en homenaje a las víctimas.

El comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, expresó en una conferencia de prensa que 328 oficiales habían sido desplegados en los suburbios de Sydney con importantes poblaciones judías.

Oficiales de la policía de Nueva Gales del Sur y la policía federal australiana llevaron a cabo una importante operación en la residencia de Akram en los suburbios del suroeste de Sydney, así como en un alquiler a corto plazo en el oeste de la ciudad donde se alojaban los dos hombres.

CON LICENCIA PARA PORTAR ARMAS

Lanyon confirmó que el tirador de 50 años tenía licencia para portar armas de fuego y poseía legalmente seis armas.

El segundo tirador, un hombre de 24 años identificado como hijo del hombre de 50 años, permanecía hospitalizado ayer bajo custodia policial.

Los enviados especiales del gobierno federal para combatir el antisemitismo y la islamofobia, ambos nombrados por Albanese en 2024, condenaron el ataque.

Jillian Segal, enviada especial para combatir el antisemitismo, declaró a la radio ABC que la educación gubernamental en Australia no fue suficiente para que la gente comprenda cómo el antisemitismo “destruye” a la comunidad judía.

“Se ha infiltrado en la sociedad durante muchos años y no nos hemos pronunciado con la suficiente firmeza”, afirmó.

Un informe publicado por Segal en julio concluyó que el antisemitismo está arraigado y normalizado en Australia y exigió una respuesta integral a largo plazo. Aftab Malik, enviado especial para combatir la islamofobia, declaró que no hay justificación para la violencia ni el odio repugnantes y que los atacantes tenían el claro propósito de sembrar el miedo, el terror y la división en las comunidades.

Los líderes australianos, en una reunión anticipada del Gabinete Nacional, acordaron ayer tomar medidas decisivas para fortalecer las leyes de armas tras el tiroteo masivo fatal.

El primer ministro, Anthony Albanese, declaró en un comunicado que él y los líderes de los estados y territorios australianos acordaron tomar “medidas enérgicas, decisivas y centradas” en la reforma de la ley de armas en la reunión de emergencia convocada en respuesta al tiroteo.

Albanese indicó que los líderes estatales y territoriales han encargado a sus respectivos ministros de policía y fiscales generales que desarrollen opciones para fortalecer las leyes de armas, incluyendo limitar el número de armas de fuego que una persona puede poseer y limitar las licencias de armas de fuego a los ciudadanos australianos.

Además, Albanese expresó que el Acuerdo Nacional sobre Armas de Fuego, establecido después de que 35 personas murieran a tiros en Port Arthur, en el estado insular de Tasmania, en 1996, será renegociado para garantizar que se mantenga “lo más sólido posible” en el cambiante entorno de seguridad.

 

¡"Ya basta de violencia antisemita!", dijo el Papa
Multimedia

Ofrendas florales en homenaje a las víctima del tiroteo ante el Bondi Pavilion en Sydney, australia / AP

