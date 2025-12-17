Egresados sin plata para su fiesta: una mamá se la jugó en el casino

Un hecho que mezcla confianza, apuestas y desilusión sacude a la comunidad educativa de Eldorado, Misiones. La madre de una alumna de la Escuela de Comercio N° 19 fue denunciada penalmente tras haber perdido en el casino cerca de 17 millones de pesos que los estudiantes habían reunido durante meses para su fiesta de egresados. La mujer admitió lo ocurrido y luego desapareció, por lo que es intensamente buscada por la Policía provincial.

El dinero había sido recaudado a lo largo del año mediante rifas y otras actividades organizadas por las familias. Estaba destinado a cubrir todos los gastos del festejo: el alquiler del salón, la decoración, el servicio de catering, un fotógrafo profesional y un DJ. Sin embargo, cuando llegó el momento de pagar, comenzaron las alarmas. “Nos llamaron del salón Pirámides diciendo que no sabían quién era el responsable pero que tenía que presentarse a abonar”, relató Valentín Mercado, adre de una de las egresadas.

La mujer, identificada como Romina, había sido elegida tesorera por votación entre los padres. “Le depositamos la confianza porque la conocíamos”, explicó Mercado, quien detalló que los fondos se transferían a una cuenta bancaria a nombre de la acusada.

Con el correr del tiempo, la falta de comprobantes de pago despertó sospechas. “Cuando preguntábamos por los pagos, decía que iba a pasar los comprobantes, que estaba trabajando, y así fue piloteando todo”, señaló el papá.

Finalmente, acorralada por los padres, la mujer confesó en un chat grupal que había gastado el dinero en el juego y que padece ludopatía. También aseguró que había pedido un préstamo para intentar cubrir lo perdido.

Tras esa confesión, abandonó los grupos de WhatsApp, apagó su celular y escapó. El monto total desaparecido superaría los 17 millones de pesos. “No puedo decir el número exacto, pero son más de 17 millones. Eso está comprobado con los depósitos”, afirmó Mercado.

La denuncia penal fue radicada el viernes último y la Justicia comenzó a reunir información de los damnificados, que serían más de 15 familias. Aunque la causa se inició como estafa, “también encuadra como administración fraudulenta o apropiación indebida”, explicó Mercado, con penas que “van de uno a seis años de prisión”.

Pese al golpe, los estudiantes lograron celebrar su fiesta tras una reunión de urgencia con el salón y el pago de 8 millones de pesos. La hija de la acusada también asistió: sus compañeros coincidieron en que “merecía vivir su noche”.