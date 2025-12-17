Egresados sin plata para su fiesta: una mamá se la jugó en el casino

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Elevaron a juicio oral la causa por el atropello y abandono de los músicos en la Av. 520
¿Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados bonaerenses del IPS?
“Las 173 muertes no pueden quedar en la nada”: en La Plata, marchan por las víctimas del fentanilo
Guardia alta: hay árbitros para la final Estudiantes - Platense en San Nicolás
Un estudiante de economía, el dueño de los $4.000.000 del Cartonazo
En Gimnasia siguen las negociaciones por el regreso de Nacho Fernández: los detalles de la nueva reunión
Libros, pósters y juegos de EL DIA a precios increíbles: mañana termina la preventa para suscriptores y se abre a todo público
VIDEO. "¡Ahí viene el campeón!": José Sosa y el reencuentro con las cocineras de Estudiantes
Chicanas y cruce picante: Alfre Montes de Oca y Azzaro tras la final Estudiantes - Racing
Una vecina de 93 años fue víctima de un brutal asalto en Ringuelet: buscan a una pareja
Wanda Nara y Mauro Icardi: conflicto en puerta por sus hijas en las Fiestas
Una estafa de $1,8 billones a empresarios agropecuarios del interior bonaerense
Alarma por un principio de incendio en el Colegio Sagrado Corazón de La Plata
Marixa Balli y Yanina Latorre, el tenso cruce en Masterchef Celebrity: “Ella no tiene ritmo”
VIDEO. Dos patrulleros de la Bonaerense protagonizaron un brutal choque en una persecución: cuatro agentes heridos
A 60 años de "La Tercera que mata": Ignomiriello y un título que marcó a Estudiantes
Nueva renuncia en Educación: Pablo Urquiza, segundo de Sileoni, dio el portazo en Provincia
Zani para Ratto: Gimnasia lo abrazó y Zaniratto mañana pondrá la firma en Estancia Chica
Convocan en La Plata a una emotiva actividad para recordar a Kim Gómez
Roban un jardín de infantes en Ensenada y los padres piden más seguridad
Invasión de "chinches de agua" en La Plata: por qué aparecieron, dónde se las ve y qué riesgos representan
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
Cayó el tercer sospechoso por el crimen de Agustín González en Tolosa
Se define el Cartonazo por $4.000.000 y la línea por $300.000: controlá los números de hoy
VIDEO. El golazo de Santiago Montiel que ganó el Premio Puskas de la FIFA
Milei mete más cambios: quién es Darío Wassermann, el nuevo presidente del Banco Nación
“La historia es pesada”: Yanina Latorre reveló internas del escándalo entre "La Reini" y Homero Pettinato
Ángela Torres y Marcos Giles blanquearon su relación con un beso en vivo
La Reini rompió el silencio: "Me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un hecho que mezcla confianza, apuestas y desilusión sacude a la comunidad educativa de Eldorado, Misiones. La madre de una alumna de la Escuela de Comercio N° 19 fue denunciada penalmente tras haber perdido en el casino cerca de 17 millones de pesos que los estudiantes habían reunido durante meses para su fiesta de egresados. La mujer admitió lo ocurrido y luego desapareció, por lo que es intensamente buscada por la Policía provincial.
El dinero había sido recaudado a lo largo del año mediante rifas y otras actividades organizadas por las familias. Estaba destinado a cubrir todos los gastos del festejo: el alquiler del salón, la decoración, el servicio de catering, un fotógrafo profesional y un DJ. Sin embargo, cuando llegó el momento de pagar, comenzaron las alarmas. “Nos llamaron del salón Pirámides diciendo que no sabían quién era el responsable pero que tenía que presentarse a abonar”, relató Valentín Mercado, adre de una de las egresadas.
La mujer, identificada como Romina, había sido elegida tesorera por votación entre los padres. “Le depositamos la confianza porque la conocíamos”, explicó Mercado, quien detalló que los fondos se transferían a una cuenta bancaria a nombre de la acusada.
Con el correr del tiempo, la falta de comprobantes de pago despertó sospechas. “Cuando preguntábamos por los pagos, decía que iba a pasar los comprobantes, que estaba trabajando, y así fue piloteando todo”, señaló el papá.
Finalmente, acorralada por los padres, la mujer confesó en un chat grupal que había gastado el dinero en el juego y que padece ludopatía. También aseguró que había pedido un préstamo para intentar cubrir lo perdido.
Tras esa confesión, abandonó los grupos de WhatsApp, apagó su celular y escapó. El monto total desaparecido superaría los 17 millones de pesos. “No puedo decir el número exacto, pero son más de 17 millones. Eso está comprobado con los depósitos”, afirmó Mercado.
LE PUEDE INTERESAR
Los números de la suerte del miercoles 17 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
LE PUEDE INTERESAR
Chubut: tras dos semanas contuvieron incendios en El Turbio
La denuncia penal fue radicada el viernes último y la Justicia comenzó a reunir información de los damnificados, que serían más de 15 familias. Aunque la causa se inició como estafa, “también encuadra como administración fraudulenta o apropiación indebida”, explicó Mercado, con penas que “van de uno a seis años de prisión”.
Pese al golpe, los estudiantes lograron celebrar su fiesta tras una reunión de urgencia con el salón y el pago de 8 millones de pesos. La hija de la acusada también asistió: sus compañeros coincidieron en que “merecía vivir su noche”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí