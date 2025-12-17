Navidad Geek: el mundo del comics y una cita solidaria en el Planetario de La Plata

Estaciones de servicio cerrarán en Navidad y Año Nuevo: en qué horario no se podrá cargar combustible
Estaciones de servicio cerrarán en Navidad y Año Nuevo: en qué horario no se podrá cargar combustible
Impactante: la secuencia completa en los videos del trágico accidente de Plaza Moreno
La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS
El Gobierno intimó a la AFA y a la Superliga para que expliquen sus balances superiores a los US$ 450 millones
Verón contra la AFA tras el título de Estudiantes: “No da lo mismo ganar una estrella a que te la den”
VIDEO. Zaniratto, tras ser oficializado como DT en Gimnasia: su estilo, refuerzos y la pretemporada
Internaron a Zaira Nara y se conoció cuál es su estado de salud: "A veces el cuerpo pide parar"
"Le gatillaron tres veces a una empleada": dramático relato del dueño de la panadería atacada en La Plata
Un intendente pidió remover al comisario tras un control de alcoholemia en una doma: “Los gauchos no toman jugo”
PSG campeón: el conjunto francés se impuso en los penales ante Flamengo y ganó la Intercontinental
Barros Schelotto, entre la final ante Estudiantes y su amor por Gimnasia: "Lo vivo como un clásico"
¡Orgullo! Científicos de la UNLP son reconocidos por descifrar una EPoF y donan su premio
Acoso laboral y acuerdo millonario: detalles de la demanda contra el marido de Maru Botana
Los Salieris del Chiqui: ¿quiénes son los fieles seguidores de Tapia en la AFA?
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas
Wos cierra Noches Capitales 2025: cómo y dónde comprar entradas
Otro juicio laboral de $250 millones pone en jaque a una pyme: hay preocupación en el sector
Edificios cerrados y abandonados en La Plata, un dolor de cabeza para los vecinos
Los $4.000.000 del Cartonazo, para un estudiante: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA
Cayeron "El Caco" y "Cartucho", acusados de robar, golpear y maniatar a una jubilada de 80 años en City Bell
Miércoles caluroso en La Plata: anuncian que la temperatura trepará hasta los 31 grados
Arrancó el paro de los controladores aéreos: días y vuelos que afectará
El Colegio de Médicos bonaerense alertó sobre la “libertad de matrícula”
Punto por punto, la "contrarreforma" de Kicillof para contener a los "Rappi" frente al proyecto de Milei
Internet, ¡un peligro!: más de 20 mil estafas diarias y 30 homicidios en lo que va de 2025
“Secreto en la montaña”: Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe reviven una emblemática historia de amor prohibido
Brutal agresión a un jubilado en un geriátrico de Mar del Plata
Navidad Geek: el mundo del comics y una cita solidaria en el Planetario de La Plata
VIDEO. Chicanas y cruce picante: Alfre Montes de Oca y Azzaro tras la final Estudiantes - Racing
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se celebrará el sábado 20 de diciembre, de 15 a 22 con entrada libre y gratuita
Escuchar esta nota
El próximo 20 de diciembre, el Planetario de la Universidad Nacional de La Plata se transformará en el punto de encuentro de la cultura pop con la llegada de Navidad Geek, un evento único organizado por BazingatiendaGeek que promete una tarde-noche cargada de entretenimiento, creatividad y espíritu solidario.
Desde las 15 hasta las 22, el público podrá disfrutar de una amplia variedad de stands con productos originales vinculados al mundo de los cómics, el anime, el cine y la cultura geek en general, además de propuestas gastronómicas temáticas, música en vivo, talleres para niños y shows musicales que mantendrán la energía hasta el cierre.
Pensado para grandes y chicos, el evento se presenta como un espacio ideal para conseguir regalos navideños diferentes, en un entorno al aire libre y con entrada libre y gratuita. Además, quienes se animen podrán asistir con su cosplay y sumarse a una jornada distinta en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.
La conducción estará a cargo de Javo Batic, quien animará el encuentro junto al esperado Campeonato de Trivias, que contará con premios y sorpresas para los participantes.
Un evento con corazón solidario
En sintonía con el espíritu de las fiestas, Navidad Geek contará con un punto de recolección de juguetes, nuevos o usados —o adquiridos durante el evento— que serán donados al Servicio de Pediatría del Hospital Gutiérrez de La Plata, sumando una acción solidaria a la propuesta cultural.
LE PUEDE INTERESAR
Confesiones de Guillermina Valdés: cómo fue el día en que su hija Paloma le contó sobre su orientación sexual
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí