Navidad Geek: el mundo del comics y una cita solidaria en el Planetario de La Plata

El próximo 20 de diciembre, el Planetario de la Universidad Nacional de La Plata se transformará en el punto de encuentro de la cultura pop con la llegada de Navidad Geek, un evento único organizado por BazingatiendaGeek que promete una tarde-noche cargada de entretenimiento, creatividad y espíritu solidario.

Desde las 15 hasta las 22, el público podrá disfrutar de una amplia variedad de stands con productos originales vinculados al mundo de los cómics, el anime, el cine y la cultura geek en general, además de propuestas gastronómicas temáticas, música en vivo, talleres para niños y shows musicales que mantendrán la energía hasta el cierre.

Pensado para grandes y chicos, el evento se presenta como un espacio ideal para conseguir regalos navideños diferentes, en un entorno al aire libre y con entrada libre y gratuita. Además, quienes se animen podrán asistir con su cosplay y sumarse a una jornada distinta en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

La conducción estará a cargo de Javo Batic, quien animará el encuentro junto al esperado Campeonato de Trivias, que contará con premios y sorpresas para los participantes.

Un evento con corazón solidario

En sintonía con el espíritu de las fiestas, Navidad Geek contará con un punto de recolección de juguetes, nuevos o usados —o adquiridos durante el evento— que serán donados al Servicio de Pediatría del Hospital Gutiérrez de La Plata, sumando una acción solidaria a la propuesta cultural.