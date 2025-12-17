Brutal agresión a un jubilado en un geriátrico de Mar del Plata

Impactante: la secuencia completa en los videos del trágico accidente de Plaza Moreno
Héctor, un jubilado de 89 años, sufrió una brutal agresión en un geriátrico de Mar del Plata y debió ser atendido en el hospital ante las graves lesiones ocasionadas.
El caso trascendió en las últimas horas en un geriátrico del barrio Punta Mogotes, ubicado en la calle Pacheco, luego de que la familia de Héctor realizó una denuncia pública y en la Justicia por las lesiones que sufrió tras ser agredido por enfermeras.
La víctima fue al hospital y allí se determinó que tiene heridas en el rostro y una fractura en su muñeca. Los familiares también expusieron en la denuncia que, conforme a lo manifestado por las atacantes durante el pedido de explicación, el hecho habría ocurrido cuando el jubilado debía tomar una medicación, pero se negó y sufrió un brote psicótico.
En la denuncia se adjuntó el dramático video que muestra cómo lo golpearon y que rápidamente se viralizó en redes sociales. Se indicó que, para proteger a la víctima, fue retirado de dicho geriátrico y la Justicia ya investiga el accionar de las enfermeras.
🔴 Un brutal caso de violencia se conoció en las últimas horas en la ciudad de Mar del Plata, donde un anciano de 89 años con Alzheimer fue golpeado en un geriátrico tras negarse a tomar una medicación.— Diario La Capital (@lacapital) December 17, 2025
El hecho tuvo lugar el pasado martes 9 de diciembre en el geriátrico Posada… pic.twitter.com/lbcIWzqLWt
