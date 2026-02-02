Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tragedia en Villa Devoto: dos hermanitos y su niñera murieron por una posible intoxicación con monóxido de carbono

2 de Febrero de 2026 | 23:34

Dos niños de 2 y 4 años y la niñera que los cuidaba fueron encontrados muertos este lunes en un departamento del barrio porteño de Villa Devoto. La principal hipótesis que investiga la Justicia es una intoxicación por monóxido de carbono, aunque no se descarta un escape de gas.

El hallazgo fue realizado por la madre de los menores al regresar de trabajar y entrar a la vivienda ubicada sobre la calle Mercedes al 4400.

Tras el llamado al 911, al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Vecinal 11B, Bomberos de la Ciudad y personal del SAME.

Los médicos constataron en el departamento el fallecimiento de la niñera, una mujer de 32 años, mientras que los dos niños fueron trasladados de urgencia al Hospital Zubizarreta, donde murieron horas más tarde pese a los esfuerzos médicos.

En el inmueble también intervino personal de Metrogas, que dispuso el corte preventivo del suministro de gas, y agentes de la Unidad Criminalística de la Ciudad, que realizaron las pericias correspondientes.

La Justicia trabaja para determinar con precisión las causas de la tragedia y establecer si se trató de una falla en las instalaciones o de una acumulación de monóxido de carbono.

