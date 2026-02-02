Tragedia en Villa Devoto: dos hermanitos y su niñera murieron por una posible intoxicación con monóxido de carbono

Estudiantes empató 0 a 0 con Defensa y Justicia: solo Iacovich estuvo a la altura de un campeón desteñido por las ausencias
Estudiantes empató 0 a 0 con Defensa y Justicia: solo Iacovich estuvo a la altura de un campeón desteñido por las ausencias
Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi
Importante corte de luz afecta a varios barrios de La Plata: qué dijo Edelap
Cómo sigue la mujer que sufrió la amputación de dos dedos en un camión recolector en La Plata
Acuerdo con anestesiólogos: comienzan a normalizarse las cirugías en la Región
El rodaje de Netflix en La Plata: las calles cortadas y hasta cuándo se restringe el tránsito
Choque, fuga y venganza en La Plata: rayó el auto del vecino que la embistió y denunciaron agresiones
Paritarias bonaerenses: Kicillof convocó a los estatales para retomar las negociaciones
Hallan muertos a dos niños y a su niñera en un departamento de Villa Devoto
Quién era la mujer que viajaba desde La Plata y murió tras descompensarse en la frontera con Paraguay
Confirman la prisión preventiva de los empleados del Senado bonaerense acusados de abusos sexuales
La Fiesta del Tomate Platense vuelve a Gorina: agenda completa, talleres y música en vivo
Renunció Marco Lavagna, titular del Indec: quién será su reemplazante
Buscan en La Plata a una joven de 31 años que desapareció tras salir del dentista
Persecución, choque y muerte a metros de Parque Pereyra: hay un detenido
Confirman un paro de trenes para esta semana que afectará a La Plata: cuándo será
Tensión en un barrio de La Plata: incendio arrasó con un campo
Eduardo Feinmann defendió a Chiche Gelblung y pidió “más respeto” en los medios
La China Suárez confirmó que quiere tener un hijo con Mauro Icardi: "Lo hablamos"
Falta de agua en La Plata: "¿Cómo puede ser que quieran aumentar un 40% la tarifa con las deficiencias que hay en el servicio?"
"A la gente de Estudiantes le digo que el tiempo les va a demostrar lo que hice": la reacción de los hinchas contra Ascacibar
Sorpresa en La Plata: un avión militar extranjero sobrevoló por la Ciudad y generó preocupación
Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas
"Me hackearon el celu y escribieron cosas feas sobre mí": Vicente Viloni, tras posteos que preocuparon a todos
Caputo negó guerra con Techint y culpó al kirchnerismo: "Le hacían creer a la gente que la energía era gratis"
La UNLP recibirá este año un 15% menos de ingresantes extranjeros: 6 de cada 10 siguen eligiendo Medicina
Preocupa a los colegios privados bonaerenses el "desacople financiero" de enero
Dura advertencia de Ian Moche: "Nadie sabe si van abrir las escuelas especiales"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Dos niños de 2 y 4 años y la niñera que los cuidaba fueron encontrados muertos este lunes en un departamento del barrio porteño de Villa Devoto. La principal hipótesis que investiga la Justicia es una intoxicación por monóxido de carbono, aunque no se descarta un escape de gas.
El hallazgo fue realizado por la madre de los menores al regresar de trabajar y entrar a la vivienda ubicada sobre la calle Mercedes al 4400.
Tras el llamado al 911, al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Vecinal 11B, Bomberos de la Ciudad y personal del SAME.
Los médicos constataron en el departamento el fallecimiento de la niñera, una mujer de 32 años, mientras que los dos niños fueron trasladados de urgencia al Hospital Zubizarreta, donde murieron horas más tarde pese a los esfuerzos médicos.
En el inmueble también intervino personal de Metrogas, que dispuso el corte preventivo del suministro de gas, y agentes de la Unidad Criminalística de la Ciudad, que realizaron las pericias correspondientes.
La Justicia trabaja para determinar con precisión las causas de la tragedia y establecer si se trató de una falla en las instalaciones o de una acumulación de monóxido de carbono.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí